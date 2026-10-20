చమురు శుద్ధి రంగంలో భారత్ ఒక సూపర్ పవర్: మార్కో రూబియో
భారతదేశం చమురు శుద్ధి రంగంలో ఒక మహాశక్తి (రిఫైనింగ్ సూపర్ పవర్) అని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో పేర్కొన్నారు. భారత్కు రష్యా చమురు దిగుమతులపై ఆయన ఏమన్నారంటే?
Published : October 20, 2026 at 5:56 PM IST
Rubio On India Russia Oil Trade : భారతదేశం చమురు శుద్ధి రంగంలో ఒక మహాశక్తి అని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో అభివర్ణించారు. వెనెజువెలాలో చమురు ఉత్పత్తికి సంబంధించి అమెరికా ప్రతినిధి బృందం రిలయన్స్ సంస్థతో చర్చలు జరపనుందని ఆయన వెల్లడించారు. మూడు రోజుల భారత పర్యటనలో భాగంగా ఈ రోజు ముంబయికి వచ్చిన రూబియో ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ప్రపంచ ఇంధన అవసరాలను తీర్చడంలో భారత్ ఎలాంటి పాత్ర పోషించగలదని విలేకరులు ప్రశ్నించగా, రూబియో స్పందిస్తూ, "భారత్ ఒక రిఫైనింగ్ సూపర్ పవర్. భారీ ముడి చమురును శుద్ధి చేసే సామర్థ్యం భారత్కు ఉంది. గతంలోనూ భారత్ ఈ పని చేసింది. రానున్న రోజుల్లో వెనెజువెలా నుంచి మరింత చమురు మార్కెట్లోకి వస్తున్న కొద్దీ, భారత్ ఈ పనిని మరింత సమర్థవంతంగా చేయగలదని నేను భావిస్తున్నాను. అంతేకాదు, వెనెజువెలాలో భారత్కు ఇప్పటికే కొన్ని చమురు రాయితీలు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా ఇండియా స్వయంగా మరింత చమురును శుద్ధి చేసుకోగలదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న కొన్ని పరిణామాల వల్ల ఏర్పడే చమురు కొరతను కేవలం వెనెజువెలా ఒక్కటే భర్తీ చేయగలదని నేను చెప్పడం లేదు. కానీ కాలక్రమంలో అది కచ్చితంగా సాధ్యం అవుతుంది. స్వల్పకాలంలో ఇది చాలా వరకు దోహదపడుతుంది. కనుక మేము చర్చించే అంశాల్లో ఇది ఒకటిగా ఉంటుంది. గతంలోనూ మేము భారత్తో మాట్లాడాం. ఇందుకు ఇండియా కూడా సిద్ధంగా ఉన్నట్లు అనిపించింది. వారు దీని కోసం ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అయితే ఆంక్షలు వంటి కొన్ని అడ్డంకులు దారిలో ఉండొచ్చు. వాటిని అధిగమించేందుకు మేము కలిసి పనిచేయాల్సి ఉంది" అని అన్నారు.
రష్యా చమురుపై ఏమన్నారంటే?
రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనడంపై కూడా రూబియో స్పందించారు. "భారత్ తన ఇంధన పోర్టుఫోలియోను డైవర్సిఫై చేయాలనే ఉద్దేశాన్ని పదేపదే వ్యక్తం చేస్తోంది. ఇది చాలా తెలివైన పని. ఈ నిర్ణయంపై మేము హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. అయితే భారత ఇంధన అవసరాలకు మేమూ ఒక వనరుగా ఉండగలమని నేను భావిస్తున్నాను. మంచి ఇంధన పోర్టుఫోలియో ఉన్న బలమైన మిత్రదేశాలను కలిగి ఉండడం మాకూ ప్రయోజనకరమే" అని రూబియో అన్నారు.
త్వరలోనే ఒప్పందం చేసుకుంటాం!
మూడు రోజుల భారత పర్యటన నిమిత్తం అమెరికా విదేశాంగమంత్రి మార్కో రూబియో ముంబయి చేరుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్తో కలిసి ముంబయిలోని గేట్వే ఆఫ్ ఇండియాను సందర్శించారు. ఇరుదేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతం చేసే లక్ష్యంగా ఆయన పర్యటన సాగనుంది. ఇంధనం, వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, రక్షణ, ఆధునిక సాంకేతిక రంగాలతో పాటు పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై రూబియో, విదేశాంగమంత్రి జైశంకర్తో చర్చలు జరపనున్నారు. ఈ ఏడాది రూబియో భారత్కు రావడం ఇది రెండోసారి. ఇటీవల కాలంలో ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాల్లో ప్రతిష్టంభన ఏర్పడిన నేపథ్యంలో రూబియో పర్యటన ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. త్వరలో భారత్తో ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంటామని ఇటీవల రూబియో వెల్లడించారు. ఈనెల 22న గుజరాత్లోని జామ్నగర్కు మార్కో రూబియో వెళ్లనున్నారు. అక్కడ రిలయన్స్ రిఫైనరీని ఆయన సందర్శించే అవకాశం ఉంది.
ఉక్రెయిన్ విషయంలో అమెరికా విధానం?
మిత్రదేశమైన ఉక్రెయిన్కు ఆయుధాల సరఫరా, గూఢచార సమాచార మార్పిడికి సంబంధించి అమెరికా విధానంలో ఎలాంటి మార్పు లేదని రూబియో స్పష్టం చేశారు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం వల్ల ప్రాణనష్టం పెరుగుతోందని, ఈ ఘర్షణ ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరించే ప్రమాదం ఉందని అన్నారు. అందుకే ఈ యుద్ధాన్ని ముగించాలని అమెరికా కోరుకుంటోందని చెప్పారు. "మా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ విషయంలో చాలా స్పష్టంగా ఒక విషయం చెప్పారు. ఉక్రెయిన్కు సంబంధించి అమెరికా విధానంలో ఎలాంటి మార్పులు లేవు. కాబట్టి మార్పులు జరిగినట్లు వస్తున్న వార్తలు వాస్తవం కాదు" అని రూబియో పేర్కొన్నారు.
మా క్షిపణి నిరోధక వ్యవస్థలకు ఫుల్ డిమాండ్!
అనేక దేశాలు అమెరికా నుంచి క్షిపణి నిరోధక వ్యవస్థనలను (మిస్సైల్ ఇంటర్సెప్టర్స్) కోరాయని రూబియో తెలిపారు. ప్రస్తుతం రక్షణ రంగంలో వీటికి అత్యధిక డిమాండ్ ఉందని అన్నారు. "ఒక దేశానికి అమెరికా నుంచి ఇంటర్సెప్టర్స్ అందకపోతే, దానర్థం మేము వాటిని నిరాకరిస్తున్నామని కాదు. మాకు కూడా అవసరాలు ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మా స్థావరాల వద్ద మేము పాటించాల్సిన కనీస ప్రమాణాలు మాకున్నాయి. ముఖ్యంగా మా స్థావరాల రక్షణలో, ముఖ్యంగా వైమానిక రక్షణలో ఇవి భాగంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఉక్రెయిన్కు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఏదీ నిరాకరించలేదు" అని రూబియో చెప్పారు.
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