'బ్రిక్స్' సారథిగా ప్రపంచ సంక్షేమమే మా లక్ష్యం : విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్
బ్రిక్స్ - 2026' లోగో, అధికారిక వెబ్సైట్లను ప్రారంభించిన విదేశాంగ మంత్రి జై శంకర్- 'అందరికీ వికాసం' అనే లక్ష్యంతో ఈసారి బ్రిక్స్ సదస్సు
Published : January 13, 2026 at 12:52 PM IST
BRICS Summit 2026 India : ఈ ఏడాది బ్రిక్స్ కూటమి సారథిగా ప్రపంచ సంక్షేమానికి తొలి ప్రాధాన్యం ఇస్తామని భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ వెల్లడించారు. కూటమిలోని అన్ని దేశాలను కలుపుకొని ప్రపంచ సంక్షేమానికి ప్రభావవంతంగా కృషి చేస్తామన్నారు. 2026 సంవత్సరం నాటికి బ్రిక్స్ కూటమి ఏర్పాటై 20 ఏళ్లు గడిచాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యవధిలో ప్రపంచ ప్రధాన మార్కెట్లు, వికసిత ఆర్థిక వ్యవస్థల మధ్య సహకార భావనను పెంపొందించే వేదికగా బ్రిక్స్ నిలిచిందన్నారు. మంగళవారం 'బ్రిక్స్ - 2026' లోగో, అధికారిక వెబ్సైట్లను జై శంకర్ ప్రారంభించారు. 'అందరికీ వికాసం' అనే లక్ష్యంతో ఈసారి బ్రిక్స్ సదస్సు జరుగుతుందన్నారు. గత రెండు దశాబ్దాల వ్యవధిలో బ్రిక్స్ కూటమి అజెండా, సభ్యత్వాలు గణనీయంగా పెరిగాయని ఆయన గుర్తు చేశారు. మారుతున్న అంతర్జాతీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా స్పందిస్తూ, ప్రజా కేంద్రక వికాసంపై ఫోకస్ చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నట్లు తెలిపారు. బ్రిక్స్ కూటమిలోని దేశాలు ఆచరణాత్మక సహకార భావనతో సంప్రదింపులు జరుపుతూ పురోగమిస్తున్నాయన్నారు.
లక్ష్యాన్ని ప్రతిబింబించేలా లోగో, వెబ్సైట్
"బలమైన, వైవిధ్య, సహకారాత్మక, సుస్థిరమైన బ్రిక్స్ కూటమిని సాకారం చేసేందుకు మేం ప్రయత్నిస్తాం. సమతూకంగా, ఐక్యతా భావనతో ఉమ్మడి సవాళ్లను ఎదుర్కొనేలా కూటమి దేశాలను సమాయత్తం చేస్తాం. ఇప్పుడు మేం విడుదల చేసిన బ్రిక్స్ లోగో ఈ లక్ష్యాలను అద్దం పట్టేలా ఉంది. సంప్రదాయకత, ఆధునికతలను మేళవిస్తూ బ్రిక్స్ లోగోను రూపొందించాం. అందులోని కమలం రేకులు బ్రిక్స్ కూటమిలోని అన్ని దేశాలను ప్రతిబింబిస్తాయి. ఐకమత్యం, వైవిధ్యం, ఉమ్మడి లక్ష్యం అనే భావనలను ఈ లోగో అద్దంపడుతోంది. లోగో మధ్యనున్న 'నమస్తే' చిహ్నం అనేది గౌరవభావన, సహకార భావనకు ప్రతీక. బ్రిక్స్ ఇండియా వెబ్సైట్లో ఈ ఏడాది జరగబోయే సదస్సు, సమావేశాలు, కార్యక్రమాల వివరాలన్నీ ఉంటాయి. ఈ ఈవెంట్స్ ద్వారా సాధించే లక్ష్యాలపైనా అప్డేట్స్ ఇస్తాం. పూర్తి పారదర్శకంగా ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని అందుబాటులో ఉంచుతాం. దీని ద్వారా సకాలంలో సకల సమాచారాన్ని చేరవేస్తాం" అని ఎస్ జైశంకర్ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Delhi | At the launch of the BRICS 2026 logo, EAM Dr S Jaishankar says, " india views brics as a constructive platform for dialogue and development, complementing the broader multilateral system, guided by the principles of mutual respect, sovereign equality, and… pic.twitter.com/JrMtKcOilD— ANI (@ANI) January 13, 2026
అంతర్జాతీయ అనిశ్చితిలో ప్రపంచ దేశాలు
"ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ వాతావరణంలో అనిశ్చితి ఉంది. ఎన్నో చిక్కుముడులు, సవాళ్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. చాలా దేశాల నడుమ అస్థిర పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఆర్థిక సంక్షోభాలూ కనిపిస్తున్నాయి. ఇక ఇదే సమయంలో విప్లవాత్మక సాంకేతిక మార్పులు జరుగుతున్నాయి. ఈ అన్ని పరిణామాల ప్రభావం ప్రపంచ దేశాలపై పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచంలో కీలకమైన కూటమిగా బ్రిక్స్ ప్రాధాన్యం, బాధ్యత పెరుగుతున్నాయి. మేం సంప్రదింపులను, సహకారాన్ని, ఆచరణాత్మక స్పందనను ప్రోత్సహిస్తాం. ఇక ఇదే సమయంలో దేశాల వికాసం, జాతీయ ప్రయోజనాలపైనా ఫోకస్ పెడతాం" అని ఎస్ జైశంకర్ తెలిపారు.
#WATCH | Delhi | At the launch of the BRICS 2026 logo, EAM Dr S Jaishankar says, " at a time when the world is also navigating multiple complex challenges, the call for a reinvigorated, inclusive, and effective multilateral order has never been more urgent. brics must commit to a… pic.twitter.com/vB7cAgYA4L— ANI (@ANI) January 13, 2026
ప్రపంచ ప్రభావశీల శక్తిగా బ్రిక్స్
ఈ ఏడాది జనవరి 1 నుంచి బ్రిక్స్ కూటమి సారథిగా భారత్ వ్యవహరిస్తోంది. 2026 ఆగస్టు లేదా సెప్టెంబరులో భారత్ వేదికగా ఈ కూటమి సదస్సు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 2006లో భారత్, బ్రెజిల్, రష్యా, చైనా, దక్షిణాఫ్రికా కలిసి బ్రిక్స్ను ఏర్పాటు చేశాయి. తర్వాత సౌదీ అరేబియా, ఈజిప్ట్, ఇథియోపియా, ఇరాన్, యూఏఈ, ఇండోనేషియా ఇందులో శాశ్వత సభ్యులుగా చేరాయి. ప్రపంచ జనాభాలో 49.5 శాతం ఈ 11 దేశాల్లోనే ఉంది. ప్రపంచ వార్షిక జీడీపీలో 40 శాతం ఈ దేశాల నుంచే వస్తుంటుంది. ప్రపంచంలో ఏటా జరిగే వాణిజ్యంలో 26 శాతం ఈ దేశాల ద్వారానే జరుగుతుంటుంది. అమెరికాకు చెందిన ప్రఖ్యాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ 'గోల్డ్మన్ సచ్స్' 2001లో ఒక అంతర్జాతీయ ఆర్థిక నివేదికను విడుదల చేసింది. అందులో తొలిసారిగా 'బ్రిక్స్' అనే పదాన్ని ప్రస్తావించింది. బ్రెజిల్, రష్యా, ఇండియా, చైనాలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అత్యంత కీలకమని విశ్లేషించింది.