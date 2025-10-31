'కేజ్రీవాల్కు పంజాబ్ సర్కార్ మరో అద్దాలమేడ కేటాయింపు'- బీజేపీ విమర్శలు
దిల్లీ మాజీ సీఎం కేజ్రీవాల్పై మరో అద్దాలమేడ ఆరోపణ- చండీగఢ్లో కేజ్రీవాల్కు 7స్టార్ భవనం కేటాయించినట్లు బీజేపీ విమర్శ
Published : October 31, 2025 at 5:23 PM IST
Arvind Kejriwal Sheesh Mahal in Punjab : దిల్లీ మాజీ CM అరవింద్ కేజ్రీవాల్కు పంజాబ్ సర్కార్ చండీగఢ్లో విలాసవంతమైన భవనం కేటాయించినట్లు BJP ఆరోపించింది. ఆ భవనానికి సంబంధించిన ఫొటోలను సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ ద్వారా పంచుకుంది. కామన్ మ్యాన్గా ప్రచారం చేసుకునే కేజ్రీవాల్కు పంజాబ్ సర్కార్ దిల్లీలో కంటే మరింత విలాసవంతమైన భవనం కేటాయించినట్లు BJP ఆరోపించింది. చండీగఢ్ సెక్టార్ -2లో రెండెకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఏడు నక్షత్రాల ప్రభుత్వ భవనాన్ని CM భగవంత్ మాన్ కోటాలో ఆయనకు కేటాయించినట్లు పేర్కొంది.
"కామన్ మ్యాన్గా ప్రచారం చేసుకున్న వ్యక్తికి సంబంధించి మరో శీష్ మహల్ ఇది. దిల్లీలోని మహల్ నుంచి ఖాళీ చేసిన తర్వాత పంజాబ్ సూపర్ సీఎంగా చలామణి అవుతోన్న అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కోసం మరో విలాస భవనాన్ని నిర్మించారు. చండీగఢ్ సెక్టార్2లో రెండు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న 7 స్టార్ భవనం కేజ్రీవాల్కు కేటాయించారు" అని భవనం చిత్రాన్ని బీజేపీ షేర్ చేసింది. అయితే, ఈ ఫొటోను ముందుగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ రాజ్యసభ ఎంపీ స్వాతీ మాలీవాల్ నెట్టింట్లో షేర్ చేసుకున్నారు. కాగా, ఆమె కొంతకాలంగా సొంత పార్టీపైనే విమర్శలు చేస్తున్నారు.
‼️ Big Breaking - आम आदमी का ढोंग करने वाले केजरीवाल ने तैयार करवाया एक और भव्य शीशमहल— BJP Delhi (@BJP4Delhi) October 31, 2025
दिल्ली का शीश महल ख़ाली होने के बाद पंजाब के Super CM अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में दिल्ली से भी शानदार शीश महल तैयार करवा लिया है 😳
चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में CM कोटे की 2 Acre की आलीशान 7… pic.twitter.com/d3V4W23yRw
బీజేపీ విమర్శలను తిప్పికొట్టిన ఆప్
మరోవైపు బీజేపీ చేస్తున్న విమర్శలపై అమ్ ఆద్మీ పార్టీ స్పందించింది. కేజ్రీవాల్కు ఇల్లు కేటాయించారంటూ బోగస్ ప్రచారం చేస్తున్నారని తిప్పికొట్టింది. కేటాయించినట్లు అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ ఎక్కడ ఉందని ప్రశ్నించింది. బీజేపీ చేస్తున్న ఆరోపణలు నిరాధారమైనవని పేర్కొంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి సంబంధించిన ఫేక్ యమూనా స్టోరీ బయటపెట్టిన నాటి నుంచి బీజేపీ ఆందోళన చెందుతుందని ఎద్దేవా చేసింది.
అంతకుముందు దిల్లీలోని 6 ఫ్లాగ్ స్టాఫ్ రోడ్లో ఉన్న ప్రభుత్వ బంగ్లాను అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సీఎంగా ఉన్న సమయంలో అధికారిక నివాసంగా ఉపయోగించేవారు. ఆ సమయంలో దానికి కోట్లలో ఖర్చు చేసి అనేక హంగులతో పునర్నిర్మించారు. ఈ బంగ్లాను శీష్ మహల్ (అద్దాల మేడ)గా బీజేపీ పేర్కొంది. రూ.45 కోట్ల ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసిన ఆయన, 7- స్టార్ రిసార్ట్గా మార్చుకున్నారని ఆరోపించింది. దిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలోనూ ఆప్ మోసాలకు ఆ మహల్ ఓ ఉదాహరణ అంటూ బలంగా ప్రచారం చేసింది. నాలుగు కోట్ల మందికి ఇళ్లు కట్టించామని, కానీ తానేమీ అద్దాల మేడ కట్టుకోలేదని ప్రధాని మోదీ కూడా అప్పట్లో దుయ్యబట్టారు. ఆప్ ప్రభుత్వంపై వచ్చిన ఈ అవినీతి ఆరోపణలు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీని దెబ్బతీసి బీజేపీకి విజయాన్ని కట్టబెట్టాయి. ఆ తర్వాత కేజ్రీవాల్ నివసించిన బంగ్లాలో తమ ముఖ్యమంత్రి నివసించరని బీజేపీ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. ఫలితంగా ప్రస్తుత దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖ గుప్తా వేరే బంగ్లాలో ఉంటున్నారు. ఆ అద్దాలమేడను అతిథి గృహంగా మార్చనున్నట్లు దిల్లీలోని BJP సర్కార్ ప్రకటించింది.
దిల్లీలో కొత్త భవనం కేటాయింపు
కాగా, ఇటీవలె దిల్లీ మాజీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్కు కేంద్రం ఎట్టకేలకు అధికారిక నివాసం కేటాయించింది. ఇకపై 95, లోధి ఎస్టేట్లో టైప్ VII బంగ్లాలో ఆయన నివాసం ఉండనున్నారు. దిల్లీ శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఓటమి అనంతరం గతేడాది అక్టోబరులో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అధికారిక నివాసాన్ని ఖాళీ చేశారు.