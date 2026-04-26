'బంగాల్ ప్రజలు ఉగ్రవాదులా?'- ఎన్నికల వేళ భారీగా కేంద్ర బలగాల మోహరింపుపై కేజ్రీవాల్ ఫైర్
ఎన్నికల సమయంలో కేంద్ర ఏజెన్సీలను దుర్వినియోగం చేశారని అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఆరోపణ- బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల నుంచి రాజకీయ ఒత్తిడి ఉందని విమర్శ
Published : April 26, 2026 at 8:29 PM IST
Kejriwal on Bengal Election : బంగాల్లో ఎన్నికల వేళ భారీగా కేంద్ర బలగాలను మోహరించడాన్ని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ జాతీయ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ప్రశ్నించారు. ఇది రాష్ట్ర ప్రజలను అవమానించడమేనని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఎన్నికల సమయంలో కేంద్ర ఏజెన్సీలను దుర్వినియోగం చేశారని అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఆరోపించారు. బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల నుంచి రాజకీయ ఒత్తిడి ఉందని ఆరోపించారు. బల్లిగంజ్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తున్న టీఎంసీ నాయకుడు శోభన్దేబ్ చటోపాధ్యాయకు మద్దతుగా ప్రచారం చేస్తూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం తనను ఒక అబద్ధపు కేసులో ఇరికించిందని చెప్పారు. అలాగే ఓటర్ల జాబితాలలో అవకతవకలు జరిగాయని కూడా ఆయన ఆరోపించారు.
"దేశం నలుమూలల నుంచి సైన్యాన్ని ఇక్కడికి పిలిపించారు. దీని అవసరం ఏమిటి? బంగాల్ ప్రజలు ఉగ్రవాదులా? ఇది బంగాల్ ప్రజలను అవమానించడమే. బంగాల్లో 3.5 లక్షల మంది సైనిక సిబ్బందిని మోహరించారు. వాళ్లు దేనికి భయపడుతున్నారు? ఏడాది క్రితం వారు నన్ను ఒక తప్పుడు కేసులో జైలులో పెట్టారు. ఇటీవలె దీనిపై తీర్పు వచ్చింది. కేజ్రీవాల్పై ఉన్న ఆరోపణలన్నీ అవాస్తవమని కోర్టు చెప్పింది. కేజ్రీవాల్ నిర్దోషి, పూర్తిగా నిజాయితీపరుడు అని పేర్కొంది. ఓటర్ల జాబితాలో వారు నకిలీ ఓటర్లను సృష్టించారు. అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి వేలాది మంది నకిలీ ఓటర్లను ఇక్కడ బంగాల్లో ఓటు వేయించడానికి తీసుకువస్తున్నారు. మోదీ ఇలా ఎన్నికల్లో గెలవాలనుకుంటున్నారు. ప్రధాని మోదీకి ముగ్గురు స్నేహితులు ఉన్నారు. ఈడీ, సీబీఐ, జ్ఞానేష్ కుమార్. ప్రతి ఒక్కరూ ఆమె వెంట పడుతున్నారు. ఈడీ, సీబీఐ, కేంద్ర బలగాలు, మోదీ, బీజేపీ ముఖ్యమంత్రులు ఇంటింటికీ తిరుగుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఒకే మహిళ వెంట పడుతున్నారు. అయినా ఆమె గెలుస్తుంది. కాళీమాత ఆశీస్సులు ఉండటం వల్లే ఆమె గెలుస్తుంది. మేము ఆమెతో ఉన్నాము."
--అరవింద్ కేజ్రీవాల్, ఆప్ కన్వీనర్