వాంగ్చుక్ను విద్యాశాఖ మంత్రి చేయాలని మోదీకి కేజ్రీవాల్ సూచన- దీక్ష విరమించాలని కాంగ్రెస్ విజ్ఞప్తి
కేంద్ర ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని కేజ్రీవాల్ డిమాండ్- సోనం వాంగ్చుక్ను విద్యా శాఖ మంత్రిగా నియమించాలని సూచన- కాంగ్రెస్, సమాజ్వాదీ పార్టీలు కూడా వాంగ్చుక్కు మద్దతు
Published : July 16, 2026 at 8:10 PM IST
Kejriwal on Sonam Wangchuk : దిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరవధిక నిరాహార దీక్ష కొనసాగిస్తున్న ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త సోనం వాంగ్చుక్కు అన్ని వర్గాల నుంచి మద్దతు రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. గురువారం ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ జాతీయ కన్వీనర్, దిల్లీ మాజీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ స్వయంగా జంతర్ మంతర్కు వెళ్లి వాంగ్చుక్ను కలిసి సంఘీభావం ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అంతేకాదు ఆయన స్థానంలో సోనం వాంగ్చుక్ను విద్యా శాఖ మంత్రిగా నియమించాలని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి కేజ్రీవాల్ సూచించారు. విద్యా వ్యవస్థలో పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం తీసుకురావాలంటే అలాంటి నిర్ణయం అవసరం అని అన్నారు.
కేజ్రీవాల్ మాట్లాడుతూ ప్రతి ఏడాది పరీక్షా ప్రశ్నా పత్రాలు లీక్ అవుతున్నాయని, దాని మూల్యం దేశ యువత చెల్లిస్తోందని అన్నారు. ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం విద్యార్థులు, యువత, సోనం వాంగ్చుక్ మాటల్ని వినాలని సూచించారు. '2011లో అన్నాహజారేతో కలిసి ఇదే జంతర్ మంతర్లో అవినీతి వ్యతిరేక ఉద్యమం చేశాం. అప్పటి ప్రభుత్వం ప్రజల మాట వినకపోవడంతో మూడేళ్లలోనే అధికారాన్ని కోల్పోయింది. ఇప్పుడు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం యువతను పట్టించుకోకుంటే అలాంటి పరిణామాలే ఎదురవుతాయి.' అని కేజ్రీవాల్ హెచ్చరించారు.
VIDEO | Delhi: "It was at this very place that I sat with Anna Hazare in April 2011. I urge the government to listen to Sonam Wangchuk, otherwise it will face the same fate three years from now," says AAP national convenor Arvind Kejriwal during a protest in Delhi.— Press Trust of India (@PTI_News) July 16, 2026
(Full video… pic.twitter.com/rK5XpsPzXk
లద్దాఖ్కు చెందిన ఇంజినీర్, విద్యా సంస్కరణల ఉద్యమకారుడు, పర్యావరణవేత్త, సామాజిక కార్యకర్త వాంగ్చుక్- జంతర్ మంతర్ వద్ద 19 రోజులుగా నిరవధిక దీక్ష కొనసాగిస్తున్నారు. 2026 నీట్ యూజీ పరీక్షలో అవకతవకలు జరిగినట్లు వస్తున్న ఆరోపణలు, పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రిజైన్ చేయాలనే డిమాండ్తో ఈ ఆందోళన కొనసాగుతోంది. దీక్ష నేపథ్యంలో వాంగ్చుక్ 9 కిలోలకుపైగా బరువు కోల్పోయారు. ఆరోగ్యం కూడా క్షీణిస్తోందని వైద్యులు హెచ్చరించారు. వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన దిల్లీ హైకోర్టు, ఆయన ఆరోగ్యాన్ని రోజూ వైద్యులు పరిశీలించాలని ఆదేశించింది. అవసరమైతే వెంటనే వైద్య చికిత్స అందించాలని కేంద్రం, దిల్లీ ప్రభుత్వాలకు సూచించింది. ప్రతి పౌరుడి ప్రాణం విలువైనదేనని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలోనే ఆయనకు మద్దతు క్రమక్రమంగా పెరుగుతోంది.
#WATCH | Former Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal says, " listen to the youth, cockroach movement & sonam wangchuk, otherwise, three years later you (central govt) will meet a 2014-like fate...i also extend a proposal - dharmendra pradhan should resign but make… https://t.co/tvamUtIjiH pic.twitter.com/P28tThjU23— ANI (@ANI) July 16, 2026
'వాంగ్చుక్ ఆందోళన, బాధలో మేం కూడా భాగమే'- కాంగ్రెస్
ఈ నేపథ్యంలోనే కేజ్రీవాల్తో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా సోనం వాంగ్చుక్ ఉద్యమానికి పూర్తి మద్దతు ప్రకటించింది. వాంగ్చుక్ను దీక్ష విరమించాలని కోరారు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్. 'వాంగ్చుక్ ఆందోళనలు, బాధను మేం కూడా పంచుకుంటున్నాం. విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలని మేం కూడా కొంత కాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యం దృష్ట్యా దీక్ష విరమించాలని కోరుతున్నాం. మోదీ ప్రభుత్వంపై మా పోరాటం ఇలానే కొనసాగుతుంది.' అని సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో తెలిపారు.
Congress General Secretary (Organisation) KC Venugopal (@kcvenugopalmp) posts, " shri sonam wangchuk has now been on a hunger strike for 19 days, demanding the resignation of the union education minister. the indian national congress has been making this very demand for over a… pic.twitter.com/lISeSbVPiO— Press Trust of India (@PTI_News) July 16, 2026
సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎంపీ డింపుల్ యాదవ్ కూడా జంతర్ మంతర్ చేరుకొని వాంగ్చుక్ను కలిసి తమ సంఘీభావం తెలిపారు. 'బీజేపీ నాయకులు సనాతన ధర్మం గురించి మాట్లాడతారు కానీ, జాలి దయ లేని సనాతన ధర్మం ఎక్కడుంటుంది? ప్రభుత్వం తక్షణమే ఇక్కడికి వచ్చి చర్చలు జరపాలి.' అని డిమాండ్ చేశారు. యూపీలో బుల్డోజర్ చర్యల్ని ప్రస్తావిస్తూ- రామాలయం భూముల కుంభకోణం వద్ద అలసిపోయిన ప్రభుత్వ బుల్డోజర్- విద్యార్థుల భవిష్యత్తును మాత్రం తొక్కేస్తుందని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
#WATCH | Delhi: SP MP Dimple Yadav says, " this will be decided by the people of cockroach janta party as to when he (sonam wangchuk) will break his hunger strike. but we would like to tell the government to show a little sensitivity and initiate a dialogue by coming here. we… https://t.co/V1Z4PQPRrg pic.twitter.com/ar4UMHg1Yg— ANI (@ANI) July 16, 2026
న్యాయ సహయం అందిస్తామని SCBA తీర్మానం
మరోవైపు సోనం వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యంపై సుప్రీం కోర్టు బార్ అసోసియేషన్ (SCBA) ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఒక ప్రత్యేక తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. ఈ దేశానికి వాంగ్చుక్ నాయకత్వం, సేవలు ఎంతో అవసరం అని, ప్రాణాల్ని పణంగా పెట్టొద్దని విజ్ఞప్తి చేసింది. విద్యావ్యవస్థలో పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం తీసుకొచ్చేందుకు అవసరమైన అన్ని రకాల లీగల్, రీసెర్చ్ సహాయం అందించేందుకు బార్ అసోసియేషన్ సిద్ధంగా ఉందని తీర్మానంలో పేర్కొంది.
వెనక్కి తగ్గనంటున్న వాంగ్చుక్
ఎందరో రాజకీయ ప్రముఖులు, మేధావులు కోరుతున్నప్పటికీ దీక్షను విరమించే ప్రసక్తే లేదని సోనమ్ వాంగ్చుక్ వీడియో సందేశం ద్వారా స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి హామీలు లేకుండా వెనక్కి తగ్గితే అది తప్పుడు సంకేతాలు పంపినట్లవుతుందని తేల్చిచెప్పారు. జులై 20న పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం కానుండగా తొలి రోజే కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) ఆధ్వర్యంలో చేపట్టనున్న పార్లమెంట్ మార్చ్ను విజయవంతం చేయాలని వాంగ్చుక్ పిలుపునిచ్చారు. ప్రముఖ రాజకీయ పార్టీలే కాకుండా రైతు నాయకుడు రాకేశ్ టికాయత్, సంగీత దర్శకుడు విశాల్ దద్లానీ, నటుడు సాయాజీ శిండే, రచయిత్రి శోభా డే వంటి ప్రముఖులు వాంగ్చుక్ పోరాటానికి సంఘీభావం ప్రకటించారు.
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దీక్ష విరమించేది లేదు- జులై 20న 'చలో సంసద్'కు రండి: సోనమ్ వాంగ్చుక్