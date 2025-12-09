అరుణాచల్ ప్రదేశ్ భారత్లో భాగమే- మా పౌరులను వేధించమని చైనా హామీ ఇవ్వాలి : రణ్ధీర్ జైస్వాల్
అరుణాచల్పై భారత్ వైఖరిని స్పష్టం చేసిన రణ్ధీర్ జైస్వాల్
Published : December 9, 2025 at 8:27 AM IST
Randhir Jaiswal On Arunachal Pradesh : అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అంశంపై భారత్ వైఖరిని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ మరోసారి స్పష్టం చేసింది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ భారత్లో అంతర్భాగమే అని విదేశాంగశాఖ ప్రతినిధి రణ్ధీర్ జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు. భారత్ పౌరులను వేధించమని చైనా భరోసా కల్పించాలని అన్నారు. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మహిళను షాంఘై ఎయిర్ పోర్టులో అధికారులు ఇబ్బంది పెట్టిన ఘటన గురించి ప్రస్థావిస్తూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'మేం చాలా సార్లు చెప్పాం. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ భారత్లో భాగమే. భవిష్యత్తులో కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఇందులో ఎటువంటి జోక్యం కోరుకోవడం లేదు. ఇటీవల షాంఘై విమానాశ్రయ జరిగిన ఘటనపై మేం పూర్తిగా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాము. చైనా అధికారులు భారత పౌరులను ఎంపిక చేసి లక్ష్యంగా చేసుకోవడం, అన్యాయంగా నిర్బంధించడం, వేధించడం జరగకుండా హామీ ఇవ్వాలి. అంతర్జాతీయ విమాన ప్రయాణ నిబంధనలను చైనా గౌరవించాలి. చైనా వెళ్లే లేదా అక్కడ ప్రయాణించే భారత పౌరులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి' అని జైస్వాల్ సూచించారు.