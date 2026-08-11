'భారత్లో అరుణాచల్ విడదీయలేని భాగం- ఆ వాస్తవాన్ని ఎవరూ మార్చలేరు'- చైనాకు ఇండియా కౌంటర్
చైనాపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన భారత్- దేశంలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ విడదీయలేని భాగమని వెల్లడి- పీఓకేలోని పరిణామాలను నిశితంగా గమనిస్తున్నామని ప్రకటన
Published : August 11, 2026 at 6:10 PM IST
India On Arunachal Pradesh Controversy : సరిహద్దు రాష్ట్రమైన అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని ప్రాంతాలకు చైనా కొత్త పేర్లు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్న నేపథ్యంలో భారత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ భారత్లో వీడదీయలేని అంతర్భాగమని పేర్కొంది. ఈ తిరుగులేని వాస్తవాన్ని ఎవరూ మార్చలేరని స్పష్టం చేసింది. అలాగే పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీఏకే)లోని పరిణామాలను నిశితంగా గమనిస్తున్నామని పేర్కొంది. పాకిస్థాన్లో జరుగుతున్న మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలను పరిశీలిస్తున్నామని వెల్లడించింది. మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలకు పాకిస్థాన్ను బాధ్యుడిగా చేయాలని అంతర్జాతీయ సమాజానికి పిలుపునిచ్చింది. ఈ మేరకు దిల్లీలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ వ్యాఖ్యానించారు.
'బార్డర్లో శాంతి కాపాడడమే ముఖ్యం'
అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని అప్పర్ సుబన్సిరి జిల్లాలో చైనా దళాలు చొరబడ్డాయన్న వార్తలపై భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ స్పందించారు. సరిహద్దుల్లో పరిస్థితులు ఇరు దేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై ప్రభావం చూపుతుందని పేర్కొన్నారు. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సరిహద్దులోని ప్రాంతాల్లో శాంతిని కాపాడటమే అత్యంత ముఖ్యమని తెలిపారు. అలాగే సరిహద్దు సమస్యలపై జరిగిన చర్చల వివరాలను వెల్లడించారు.
"అరుణాచల్ ప్రదేశ్ దేశంలో విడదీయరాని అంతర్భాగం అని నేను మరోసారి పునరుద్ఘాటిస్తున్నాను. ఇది స్వయం సిద్ధమైన వాస్తవం. అదే సమయంలో ఈ వాస్తవాన్ని ఎవరూ మార్చలేరు. భారత్-చైనా సరిహద్దులోని సమస్యలు అత్యంత తీవ్రమైనవిగా పరిగణిస్తున్నాం. ఇరు దేశాల బార్డర్లోని ప్రాంతాల్లో శాంతి, ప్రశాంతతను కాపాడటం అత్యంత ముఖ్యమని చైనాతో జరిపిన చర్చల్లో భారత్ నొక్కిచెప్పింది. సరిహద్దుల్లో పరిస్థితులు ఇరు దేశాల విస్తృత ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను ప్రభావితం చేస్తాయని డ్రాగన్కు స్పష్టం చేశాం. ఆగస్టు 6న జరిగిన భారత్-చైనా సరిహద్దు వ్యవహారాలపై బహిరంగ చర్చలు జరిపాయి. ఎల్ఏసీ వెంబడి ఉన్న పరిస్థితిని సమీక్షించాయి. ఎల్ఏసీ వెంబడి పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించడానికి, ఊహాగానాలను నివారించడానికి ప్రస్తుతం ఉన్న దౌత్య మార్గాలను కొనసాగించడానికి ఇరు పక్షాలు అంగీకరించాయి" అని రణ్ధీర్ జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు.
కొన్నేళ్లుగా చైనాది ఇదే తీరు
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ను చైనా జాంగ్నాన్గా పిలుస్తోంది. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాలకు కొత్త పేర్లు పెట్టే ప్రక్రియను డ్రాగన్ 2017లోనే మొదలుపెట్టింది. అప్పట్లో చైనా పౌర వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఆరు ప్రాంతాలకు ప్రామాణిక పేర్లను పెట్టింది. ఆ తర్వాత 2021లో మరో 15 ప్రాంతాలకు పేర్లను ప్రకటించింది. 2023లో 11 ప్రాంతాలకు పేర్లను పెట్టింది. అయితే మొదటి నుంచి భారత్ ఈ చర్యలను తప్పుపడుతోంది. తాజాగా కూడా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ భారత్లో అంతర్భాగమని స్పష్టం చేసింది.
#WATCH | Delhi | On Indian envoy Dinesh Trivedi meets Bangladesh PM Rahman, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "We have extended an invitation for a bilateral visit as well as for the BRICS outreach session which will be held here in Delhi. We will keep you updated on this… pic.twitter.com/ohOmEoJElB— ANI (@ANI) August 11, 2026
పీఓకేలో హింసపై భారత్ ఏమందంటే?
అలాగే పీఓకేలో జరుగుతున్న హింసపైనా రణ్ధీర్ జైస్వాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "పీఓకేలోని పరిణామాలను నిశితంగా గమనిస్తూనే ఉన్నాం. అదే సమయంలో పాక్లో జరిగిన మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలను పరిశీలించాం. పాకిస్థాన్ చేసిన దుర్మార్గాలు, మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలకు ఆ దేశాన్ని జవాబుదారీగా నిలబెట్టాలని అంతర్జాతీయ సమాజానికి పిలుపునిస్తున్నాం. " అని రణ్ధీర్ జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు, భారత రాయబారి దినేష్ త్రివేది బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని రెహమాన్ను కలవడంపైనా జైస్వాల్ స్పందించారు. ద్వైపాక్షిక పర్యటనకు, అలాగే దిల్లీలో జరగనున్న బ్రిక్స్ ఔట్రీచ్ సెషన్కు భారత్ బంగ్లా ప్రధానికి ఆహ్వానం పంపిందని తెలిపారు. ఈ ప్రత్యేక విషయంపై తాము ఎప్పటికప్పుడు మీడియాకు సమాచారం అందిస్తామని అన్నారు.
ఇండియాలో అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్తో జాతీయ భద్రతా సలహాదారు (NSA) అజిత్ దోభాల్ సమావేశం కావడంపైనా సమగ్ర వివరణ ఇచ్చారు ఎంఈఏ ప్రతినిధి రణ్ధీర్ జైస్వాల్. "అజిత్ దోభాల్, సెర్గియో గోర్ మధ్య నిన్న(సోమవారం) ఒక సమావేశం జరిగింది. రెండో సమావేశం మంగళవారం జరిగింది. భారత్, అమెరికాల మధ్య ఉన్న సమగ్ర ప్రపంచ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంపై చర్చించడానికి ఈ సమావేశాలు ఒక అవకాశంగా నిలిచాయి. ఈ సమావేశాల్లో వివిధ అంశాలలో పురోగతి లభిస్తుంది. వాణిజ్యం, స్నేహం, ఇంధన భద్రత, కీలకమైన క్షిపణులు, ఇతర రంగాలలో సంబంధాన్ని బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఇరుపక్షాలు కట్టుబడి ఉన్నాయి. " అని రణ్ధీర్ వెల్లడించారు.
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