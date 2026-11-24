అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మెరిసిన కవలలు- జపాన్ మ్యాగజైన్ కవర్ పేజీలపై పెయింటింగ్స్
Rajasthan Twin Sisters Paintings: రాజస్థాన్లోని అల్వార్ జిల్లాకు చెందిన కవల సోదరీమణులు గీసిన చిత్రాలు జపనీస్ పత్రికల్లో రావడం తమకు గర్వ కారణమని అమ్మాయిల తల్లిదండ్రులు చెప్పారు
Published : November 24, 2026 at 3:25 PM IST
పిల్లలకు అమ్మే తొలి గురువు. ఆమె వేసే ప్రతి అడుగు పిల్లలకు స్ఫూర్తి. తల్లిదండ్రుల మార్గదర్శకత్వంలో నేర్చుకున్న పాఠాలను అవి గొప్ప విజయాలకు దారితీస్తాయి. రాజస్థాన్కు చెందిన కవల సోదరీమణులు ఈ మాటను నిజమని నిరూపించారు. ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న పిల్లలు తమ చిత్రకళతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. వీరిద్దరూ గీసిన పెయింటింగ్స్ జపాన్లోని పత్రికల కవర్ పేజీలపై ప్రచురితమయ్యాయి. కుటుంబ సభ్యులతో పాటు పాఠశాల, అల్వార్ జిల్లా ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కళకు ఆదర్శం అమ్మే
అల్వార్ జిల్లాకు చెందిన కవలలు అదితి భాభ్లా, అనన్య భాభ్లా ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నారు. చిన్నతనంలో నానమ్మ, అమ్మమ్మ చెప్పిన కథలు అదితి భాభ్లాను ఎంతగానో ప్రభావితం చేశాయి. ఆ కథల్లోని పాత్రలు, అనుభూతులు, జ్ఞాపకాలను రంగుల రూపంలో కాన్వాస్పై ఆవిష్కరించాలని నిర్ణయించుకుంది. అలా తన మనసులో నిలిచిపోయిన కథలకు చిత్రరూపం ఇచ్చింది. ఈ పెయింటింగ్ను పూర్తి చేయడానికి సుమారు మూడు రోజులు పట్టిందని అదితి తెలిపింది. పాఠశాల, ట్యూషన్, ఇతర కార్యకలాపాల మధ్య సమయం కేటాయించుకుని రోజూ రెండు నుంచి మూడు గంటలపాటు చిత్రాన్ని రూపొందించేందుకు కష్టపడింది. తన పెయింటింగ్ జపాన్ పత్రిక కవర్ పేజీకి చేరుతుందని మొదట్లో ఊహించలేదని చెప్పింది. కేవలం తన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను చిత్రంగా భద్రపరచాలనే ఉద్దేశంతోనే దాన్ని రూపొందించినట్లు వివరించింది. అయితే తన కళాఖండానికి జపాన్ బాలల పత్రికలో చోటు దక్కిందని తెలిసినప్పుడు ఎంతో ఆనందించానని పేర్కొంది. ఈ విజయంతో పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు, స్నేహితులు తనను అభినందించారని సంతోషం వ్యక్తం చేసింది.
చెట్ల నరికివేతపై నిరసనకు చిత్రరూపం
మరో కవల అనన్య భాభ్లా ప్రకృతి పరిరక్షణ అంశాన్ని తన చిత్రానికి ఇతివృత్తంగా ఎంచుకుంది. పత్రికలు, వార్తల్లో చెట్ల నరికివేతకు సంబంధించిన కథనాలు, వాటిని కాపాడేందుకు ప్రజలు చేస్తున్న పోరాటం ఆమెను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేశాయి. ప్రకృతికి జరుగుతున్న నష్టాన్ని, పర్యావరణ పరిరక్షణ ఆవశ్యకతను తన కుంచె ద్వారా ప్రపంచానికి తెలియజేయాలని భావించింది. ఆ ఆలోచనతో రూపొందించిన పెయింటింగ్ను పూర్తి చేయడానికి రెండు నుంచి మూడు రోజులు పట్టింది. చిత్రంలోని ప్రతి చిన్న అంశాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తూ, కొత్తదనంతో కూడిన కళాఖండాన్ని సృష్టించేందుకు ప్రయత్నించినట్లు అనన్య తెలిపింది. ఆమె ఆలోచనల్లోని సామాజిక స్పృహ, ప్రకృతిపై ఉన్న ప్రేమకు గుర్తింపుగా జపాన్కు చెందిన ప్రముఖ బాలల సాహిత్య పత్రిక 'హిమవారి' ఆమె చిత్రాన్ని కవర్ పేజీపై ప్రచురించింది.
ఆగస్టులో పంపితే, ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు
కుమార్తెల విజయంపై తండ్రి హంసరాజ్ మీనా ఎంతో గర్వం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచే ఇద్దరికీ చిత్రలేఖనంపై ఆసక్తి ఉందని తెలిపారు. ప్రతి పెయింటింగ్ను ఎంతో శ్రద్ధతో, ఓపికగా రూపొందించేవారని చెప్పారు. వారి ప్రతిభను గుర్తించిన కుటుంబ సభ్యులు పెద్ద వేదికలపై అవకాశాలు కల్పించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో గత ఆగస్టులో ఇద్దరూ రూపొందించిన చిత్రాలను జపాన్ పత్రికలకు పంపించారు. చివరకు ఆ కళాఖండాలకు అక్కడి బాలల పత్రికల కవర్ పేజీలపై చోటు దక్కడంతో కుటుంబం ఆనందంలో మునిగిపోయింది. ఆడపిల్లలను ప్రోత్సహిస్తే ఏ రంగంలోనైనా అద్భుతాలు సాధించగలరని హంసరాజ్ మీనా అభిప్రాయపడ్డారు. సాధారణంగా కుటుంబాల్లో మగపిల్లల అభివృద్ధికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చే పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, నేటి కాలంలో అమ్మాయిలు కూడా అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. కుమార్తెల ఆసక్తిని గుర్తించి ప్రోత్సహించడం తల్లిదండ్రుల బాధ్యత అని తెలిపారు.
'పిల్లల ఆసక్తిని గుర్తిస్తే అద్భుతాలు సాధిస్తారు'
పిల్లల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడంలో తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం ఎంతో కీలకమని ఉమా మీనా చెబుతున్నారు. తమ కుటుంబంలో ఎప్పుడూ కుమార్తెలపై తమ అభిరుచులను, కెరీర్ నిర్ణయాలను బలవంతంగా రుద్దలేదని వివరించారు. పెయింటింగ్ కోసం రంగులు, బ్రష్లు, కాన్వాస్ అవసరమైనప్పుడు వెంటనే సమకూర్చేవారని తెలిపారు. హాకీపై ఆసక్తి చూపినప్పుడు తండ్రి హంసరాజ్ స్వయంగా వారిని మైదానానికి తీసుకెళ్లి ప్రోత్సహించేవారని చెప్పారు.
కళల్లోనే కాదు, క్రీడల్లోనూ మేటే
అదితి, అనన్య ప్రతిభ కేవలం చిత్రలేఖనానికే పరిమితం కాలేదు. క్రీడల్లోనూ వీరు తమ సత్తా చాటుకున్నారు. వీరిలో ఒకరు జాతీయ స్థాయిలో హాకీ పోటీల్లో పాల్గొని గుర్తింపు పొందారు. మరోవైపు ఇద్దరికీ మార్షల్ ఆర్ట్స్పై ఆసక్తి ఉంది. అనన్య ఆస్తా దా అఖాడా క్రీడలో రాష్ట్ర స్థాయిలోనూ పాల్గొన్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో బాలికలకు చదువు, ఇతర నైపుణ్యాలతో పాటు ఆత్మరక్షణ విద్య కూడా అవసరమని తల్లి ఉమా మీనా భావిస్తున్నారు. అందుకే కుమార్తెలను చిత్రకళతోపాటు మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకునేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు.