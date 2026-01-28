బంగారు పూతతో తంజావూరు పెయింటింగ్స్- చిత్రకళలో అదుర్స్ అనిపిస్తున్న దంపతులు- రూ.లక్షల్లో ఆదాయం
January 28, 2026
Tanjore Painting Couple Success Story : చిత్రకళలో రాణించేందుకు ఒక్కొక్కరు ఒక్కో మార్గాన్ని అనుసరిస్తుంటారు. బిహార్కు చెందిన కృష్ణ దేవి దంపతులు అంతే. తమిళనాడులో పాపులర్ అయిన తంజావూరు పెయింటింగ్స్తో ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఒకప్పుడు ఉద్యోగాలు లేక ఇబ్బందులు పడిన వీరు ఈ కళతోనే ఆర్థిక స్వావలంబన పొందారు.
ఉద్యోగం కోసం తమిళనాడుకు వలస
షేఖ్పురా జిల్లాలోని గున్హేసా గ్రామానికి చెందిన కృష్ణ దేవి, ప్రవీణ్ దంపతులు ఉద్యోగం కోసం 2014 తమిళనాడుకు వలస వెళ్లారు. అక్కడే కృష్ణ దేవి తంజావూరు పెయింటింగ్స్ తీర్చిదిద్దడం నేర్చుకుంది. అయితే కొవిడ్ సమయంలో తన భర్త ఉద్యోగం పోవడంతో కృష్ణ దేవి దంపతులు మళ్లీ బిహార్కు 2020లో వచ్చేశారు. తొలుత ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమైన ఈ దంపతులు, ఆ తర్వాత లైఫ్లో విజయం సాధించారు.
ప్రస్తుతం తన భర్తతో కలిసి కృష్ణ దేవి తంజావూరు పెయింటింగ్స్ను తీర్చిదిద్దుతోంది. ఈ క్రమంలో పేరు ప్రఖ్యాతలే కాకుండా మంచి ఆదాయం కూడా వస్తోంది. పరిమిత వనరులు ఉన్నప్పటికీ ఈ జంట తమ నైపుణ్యాలను ఉపయోగించి తంజావూరు చిత్రకళలో రాణిస్తున్నారు. అందంగా చిత్రాలను తీర్చిదిద్దుతూ అనతి కాలంలో పాపులర్ అయ్యారు. ఇప్పటికే దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లోని మేళా, జాతర, సంతలలో స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసి తాము తీర్చిదిద్దిన పెయింటింగ్స్ను విక్రయిస్తున్నారు.
ఆర్థిక కష్టాలను ఎదురొడ్డి
అయితే తంజావూరు పెయింటింగ్స్ను తీర్చిదిద్దేందుకు కృష్ణ దేవి దంపతులకు తొలుత ఆర్థిక కష్టాలు ఎదురయ్యాయి. దీంతో కృష్ణ దేవి జీవికలో చేరి లోన్ తీసుకుంది (బిహార్ ప్రభుత్వం 2007లో జీవిక కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా స్వయం సహాయక సంఘాలు ఏర్పాటు చేయడం, వారికి రుణాలు, శిక్షణ, ఉద్యోగ అవకాశాలు అందించడం దీని ముఖ్య లక్ష్యం). మొదటి రెండు మూడేళ్లలో బిహార్ ప్రజలకు ఈ కళారూపం గురించి పెద్దగా తెలియలేదు. కానీ జీవిక సహాయంతో ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు, ఉత్సవాలలో స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత క్రమంగా కృష్ణ దేవి దంపతులు రూపొందించిన కళారూపాలకు ఆదరణ లభించింది.
'ముడి పదార్థాలకు తమిళనాడు వెళ్లాల్సిందే'
ఉద్యోగం నిమిత్తం తమిళనాడులో దాదాపు పదేళ్లు ఉన్నానని, అప్పుడే తంజావూరు చిత్రకళను నేర్చుకున్నానని ప్రవీణ్ తెలిపాడు. తన కెరీర్లో అత్యధికంగా ఒక తంజావూరు పెయింటింగ్ను ఏకంగా రూ.3.30 లక్షలకు విక్రయించానని వెల్లడించాడు. తంజావూరు పెయింటింగ్ కోసం ఉపయోగించే ముడి పదార్థాలు బిహార్లో అందుబాటులో లేవని, వీటి కోసం తాను తమిళనాడుకు వెళ్లాల్సి వస్తుందన్నాడు.
ఈ కళారూపం గురించి ప్రజలు తెలుసుకునే కొద్దీ అమ్మకాలు పెరిగాయని, ఇప్పుడు తమ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడిందని కృష్ణ దేవి స్ఫష్టం చేసింది. 2x3 అడుగుల తంజావూరు పెయింటింగ్ పూర్తి కావడానికి దాదాపు 4-6 నెలలు పడుతుందని తెలిపింది. చిన్న పెయింటింగ్కు 15 రోజులు పడుతుందని వెల్లడించింది. అన్ని ఇంటి పనులను పూర్తి చేసిన తర్వాత ప్రతిరోజూ ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 4-5 గంటల వరకు పని చేస్తానని చెప్పింది.
ఇటీవల పట్నాలోని గాంధీ మైదానంలో జరిగిన బిహార్ సరస్మేళాలోని రూ.6 లక్షల విలువైన ఆర్డర్ను అందుకున్నారు కృష్ణ దేవి దంపతులు. వృత్తిలో ఇంత విజయం అందుకున్నప్పటికీ, ఈ జంట నివసించడానికి ఒక గది ఇల్లు మాత్రమే ఉంది. వీరికి ప్రభుత్వ గృహ నిర్మాణ పథకంలో భాగంగా ఇళ్లు మంజూరు కాలేదు.
తంజావూరు పెయింటింగ్ అంటే ఏమిటి?
తంజావూరు పెయింటింగ్స్ తమిళనాడులోని తంజావూరులో ఉద్భవించిన అత్యంత ప్రసిద్ధ, ప్రాచీన దక్షిణ భారత చిత్రలేఖన శైలి. ఎంబోస్డ్ బొమ్మలు, మెరిసే బంగారు రేకులు, మంచి రంగులతో తంజావూరు పెయింటింగ్స్ను తీర్చిదిద్దుతారు. ఈ చిత్రకళతో హిందూ దేవతా మూర్తులను (కృష్ణుడు, రాముడు, విష్ణువు, లక్ష్మిదేవి, శివుడు) అత్యంత ఆకర్షణీయంగా చిత్రిస్తారు. చెక్క బోర్డుపై సున్నం, జిగురు, బంకమట్టిని ఉపయోగించి ఎంబోస్డ్ బొమ్మలను తయారు చేస్తారు. తరువాత వాటిని ప్రకాశవంతమైన రంగులతో పెయింట్ చేస్తారు. 22 క్యారెట్ల బంగారు రేకు వాడకం ఈ చిత్రాలకు ఆకర్షణీయమైన లుక్ను ఇస్తుంది. ఈ కళ భక్తి, సంప్రదాయం, భారతీయ సంస్కృతికి చిహ్నంగా నిలుస్తోంది. తంజావూరు పెయింటింగ్లను మొదట దేవాలయాలు, రాజభవనాలలో పెట్టేవారు. కానీ నేడు వాటికి దేశ, విదేశాల్లో డిమాండ్ ఉంది.
