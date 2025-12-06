నాట్యం చేస్తూ అంజనాద్రి కొండపైకి నృత్యకారిణి- 8.54 నిమిషాల్లోనే 575 మెట్లు ఎక్కిన యువతి
అంజనాద్రి కొండపై నాట్య ప్రదర్శన- నాట్యంతో అందరినీ ఆకర్షించిన హర్షిత
Published : December 6, 2025 at 5:16 PM IST
Artist Climbs Anjanadri Hill : కర్ణాటకలోని అంజనాద్రి కొండ ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంగా వెలుగొందుతోంది. ఇది భూమి నుంచి 500 అడుగుల కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో, 575 మెట్లుతో ఉంటుంది. సాధారణంగా ఈ 575 మెట్లు ఎక్కాలంటే 15 నుంచి 20 నిమిషాలు పడుతుంది. అయితే ఓ యువతి ఈ కొండను కేవలం 8.54 నిమిషాల్లోనే ఎక్కేసింది. అది కూడా భరతనాట్యం చేసుకుంటూ 8.54 నిమిషాల్లో కొండ ఎక్కి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
భరతనాట్యంపై ఆసక్తితో
కర్ణాటకలోని హోస్పేటలో ఎంజే నగర్లో రుద్రతాండవ నాట్య కళామందిర్లో హర్షిత భరతనాట్య కళాకారిణిగా పనిచేస్తున్నారు. ఆమె తన చిన్నతనం నుంచే భరతనాట్యంపై ఆసక్తితో ఎంతో ఇష్టంగా నాట్యం నేర్చుకున్నారు. ఇప్పుడు ఒక దృఢమైన సంకల్పంతో అంజనాద్రి కొండను ఎక్కాలని, అది కూడా నాట్యం చేస్తూ ఎక్కాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ముందుగా ఆమె అంజనాద్రి కొండ కింద ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. తర్వాత హనుమంతుడికి అత్యంత ఇష్టమైన రామనామం జపిస్తూ పాండనల్లూరు, తంజావూరు శైలిలో భరతనాట్యం ప్రదర్శిస్తూ 8నిమిషాల 54 సెకన్లలో కొండపైకి చేరుకున్నారు.
"నేను ఏడేళ్ల వయసు నుంచే భరతనాట్యం అభ్యసిస్తున్నాను. గతంలో నేను డాక్టర్ మంజరి చంద్ర నుంచి నాట్యం నేర్చుకున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ కూచిపూడిలో కూడా భరతనాట్యం శిక్షణ పొందాను. అంజనాద్రిలో నృత్య సేవ చేయాలనే కోరిక నాకు ఉండేది. ఆ విషయం మా అమ్మకు చెప్తే, నాట్యం చేయడం మాత్రమే కాదు, నృత్యం చేస్తూ మెట్లు కూడా ఎక్కమని సలహా ఇచ్చారు. ఆవిడ సలహా మేరకు నేను ఈ ప్రతిజ్ఞ చేశాను."
- ఆర్.హర్షిత, భరతనాట్య కాళాకారిణి
తక్కువ సమయంలో 575 మెట్లు
అంజనాద్రి కొండపైకి వెళ్లే మెట్లు చాలా నిటారుగా ఉంటాయి. పైగా అంజనాద్రి కొండ, నేల మట్టానికి 550 అడుగుల కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో ఉంటుంది. ఈ కొండ ఎక్కడానికి 575 మెట్లు ఉన్నాయి. సాధారణ ప్రజలు ఈ కొండ ఎక్కడానికి చాలా కష్టంగా భావిస్తారు. అయితే హర్షిత మాత్రం 20 నిమిషాల్లో ఎక్కాల్సిన ఈ మెట్లను అతి తక్కువ సమయంలో, నృత్య ప్రదర్శన చేస్తూ ఎక్కేశారు. అందరూ గుడికి కానుకలతో వస్తారు. కానీ, ఇలా నృత్య ప్రదర్శన చేస్తూ వచ్చిన హర్షిత ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.
ఇంతకు ముందు మరో ఇద్దరు
గతంలోనూ బాగల్కోట్ జిల్లాలో హునగుండ తాలూకాలోని కుడల్సంగమ సమీపంలోని బిసిలాదిన్ని అనే చిన్న గ్రామానికి చెందిన 19 ఏళ్ల నవీన్ బరంగౌడ ఇటీవల 101 కిలోల జొన్నల బస్తాను మోసుకెళ్లి కొండ ఎక్కడం ద్వారా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. అంతకుముందు, జంఖండి తాలూకాలోని హున్నూర్ గ్రామానికి చెందిన 61 ఏళ్ల నింగప్ప సవనూర్ అనే రైతు కూడా 102 కిలోల బస్తాను మోసుకెళ్తూ అదే కొండ ఎక్కారు.
175 ఏళ్ల క్రితం మొక్కను మళ్లీ కనుగొన్న శాస్త్రవేతలు- ఏంటది? ఎలా ఉంటుంది? దాని సంగతేంటి?
జీతం చాలదని జాబ్ మానేశాడు- ఇప్పుడు ఎకరానికి లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు! 22 ఏళ్ల రైతు సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!!