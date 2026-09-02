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ఆయుర్వేదంలోనూ AI- వీఆర్, సిమ్యులేటర్లతో మెడికల్ స్టూడెంట్స్‌కు క్లాసులు- సంప్రదాయ గ్రంథాలు డిజిటలైజ్

క్రమంగా అన్ని రంగాలకు విస్తరిస్తున్న కృతిమ మేధ- ఆయుర్వేద రంగంలోనూ ఏఐ విస్తరణ- ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించిన స్టూడెంట్స్‌కు తరగతులు

Artificial Intelligence in Ayurveda
ఆయుర్వేదంలోనూ ఏఐ వాడకం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 2, 2026 at 11:45 AM IST

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Artificial Intelligence in Ayurveda : ప్రస్తుత కాలంలో అన్ని రంగాల్లోనూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) సర్వసాధారణమైపోయింది. వ్యవసాయం నుంచి అంతరిక్ష రంగం వరకు ఏఐను వినియోగిస్తున్నారు. అందుకు ఆయుర్వేదం మినహాయింపు ఏం కాదు. ఆయుర్వేదం క్రమంగా ఆధునికతను స్వీకరిస్తోంది. దీనికి ఊదాహరణే రాజస్థాన్‌లోని జైపుర్‌లోని నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద (ఎన్ఐఏ). అక్కడ ఏఐను ఉపయోగించి మెడికల్ స్టూడెంట్స్‌కు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. అలాగే ప్రాచీన ఆయుర్వేద పద్ధతులను ఆధునిక వైద్య యంత్రాలతో అనుసంధానించి చికిత్సా విధానాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఈ సంస్థలోని విద్యార్థులకు వర్చువల్ రియాలిటీ (VR), సిమ్యులేటర్లను ఉపయోగించి చికిత్స, పరిశోధనలలో విద్యను అందిస్తున్నారు.

ఆధునిక సిమ్యులేటర్లు, వర్చువల్ రియాలిటీ ల్యాబ్‌ల ద్వారా ఎన్ఐఏ విద్యార్థులు ఆయుర్వేద సంబంధిత చికిత్సా పద్ధతులలో శిక్షణ పొందుతున్నారు. అదే సమయంలో సంప్రదాయ ఆయుర్వేద గ్రంథాల పరిజ్ఞానాన్ని డిజిటల్ రూపంలో భద్రపరచడానికి, విశ్లేషించడానికి ఏఐని ఉపయోగిస్తున్నారు. అందుకోసం నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద‌లో కోట్లాది రూపాయల వ్యయంతో ఒక సిమ్యులేటర్ ల్యాబ్‌ను కూడా ఏర్పాటు చేసింది. ఇది ఆయుర్వేద విద్యార్థులకు ఉపయోగకరంగా మారుతోంది.

Artificial Intelligence in Ayurveda
ఆయుర్వేదంలోనూ ఏఐ వాడకం (ETV Bharat)

'విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యం పెరుగుతుంది'
ఇప్పుడు ఆయుర్వేదంలో కూడా సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నామని నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద‌ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ బ్రహ్మదత్ శర్మ తెలిపారు. సిమ్యులేటర్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి, దృశ్య ఆధారిత అభ్యాసం ద్వారా విద్యార్థులకు తరగతులు బోధిస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ సిమ్యులేటర్ల ముఖ్య లక్షణం ఏమిటంటే అవి మానవ శరీర అవయవాల ప్రతిస్పందనలను అనుకరించే విధంగా పనిచేస్తాయని వివరించారు. కోట్లాది రూపాయల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఆధునిక సిమ్యులేటర్ల ద్వారా విద్యార్థులు నిజమైన రోగులపై వివిధ చికిత్సా పద్ధతులను ప్రయోగించే ముందు సురక్షితమైన వాతావరణంలో వాటిని నేర్చుకుని అర్థం చేసుకోగలరని అన్నారు. సిమ్యులేటర్ ఆధారిత శిక్షణ విద్యార్థులకు చికిత్సా విధానాలను, రోగి ఆరోగ్య పరిస్థితి ఆధారంగా ట్రీట్మెంట్, వివిధ సంభావ్య పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడాన్ని సాధన చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ సిమ్యుటేటర్ల ద్వారా శిక్షణ విద్యార్థులలో నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించడంలో సహాయపడుతుందని పేర్కొన్నారు.

'సిమ్యులేటర్ ల్యాబ్‌ల ద్వారా చికిత్సలో మెళుకువలు నేర్చుకోవచ్చు'
సాంకేతికత, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడకం ద్వారా ఆయుర్వేదం నిరంతరం పురోగమిస్తోందని సిమ్యులేటర్ ల్యాబ్ డిప్యూటీ ఇన్‌ఛార్జ్ డాక్టర్ విశ్వనాథ్ తెలిపారు. తమ ల్యాబ్ అందుకు ఒక ప్రధాన ఉదాహరణగా నిలుస్తుందని పేర్కొన్నారు. తమ సంస్థలో రెండు రకాల ల్యాబ్‌లు ఉన్నాయని వివరించారు. అందులో ఒకటి అధునాతన సిమ్యులేటర్ ల్యాబ్ కాగా, మరొకటి సాధారణ ల్యాబ్ అని చెప్పారు. మరోవైపు, ఈ సిమ్యులేటర్ ల్యాబ్ ద్వారా విద్యార్థులు వివిధ చికిత్సలో మెళుకువలను నేర్చుకోవచ్చని ఎన్ఐఏకు చెందిన మరో ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ భయరామ్ చౌదరి వెల్లడించారు.

Artificial Intelligence in Ayurveda
ఆయుర్వేదంలోనూ ఏఐ వాడకం (ETV Bharat)

విద్యార్థులు ఏమంటున్నారంటే?
వీఆర్ ల్యాబ్ ఆధునిక ఆయుర్వేద విద్యలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ఎన్ఐఏలో పీజీ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న శ్రీలంక విద్యార్థిని డాక్టర్ చతురిక స్పష్టం చేశారు. వర్చువల్ రియాలిటీ టెక్నాలజీ మానవ శరీర నిర్మాణ శాస్త్రాన్ని, శారీరక ప్రక్రియలను 3Dలో అర్థం చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుందని పేర్కొన్నారు. సంక్లిష్టమైన విషయాలను అర్థం చేసుకోవడానికి కేవలం పాఠ్యపుస్తకాలు, సంప్రదాయ నమూనాలపై ఆధారపడకుండా ఇప్పుడు డిజిటల్ టెక్నాలజీ ద్వారా వాటిని అర్థం చేసుకునే అవకాశాన్ని పొందామని వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా ఏఐ, డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి వేల సంవత్సరాల ఆయుర్వేద జ్ఞానాన్ని ఎన్ఐఏ పరిరక్షిస్తోందన్నారు.

"ఏఐ కేవలం ఒక ఆధునిక సాంకేతికత మాత్రమే కాదు. జ్ఞానం, పరిశోధన, ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను ఒక కొత్త దిశలో నడిపించడానికి ఇది ఒక కీలకమైన మాధ్యమం. ఆయుర్వేదంలోని గొప్ప సంప్రదాయ జ్ఞానాన్ని ఏఐ, ఆధునిక డిజిటల్ టెక్నాలజీలతో అనుసంధానించడం ద్వారా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ, పరిశోధనలకు కొత్త అవకాశాలను సృష్టించవచ్చు. ఆయుర్వేదం విస్తారమైన జ్ఞాన వనరుల డిజిటల్ పరిరక్షణ, డేటా విశ్లేషణ, పరిశోధన సామగ్రి అధ్యయనం, జ్ఞాన నిర్వహణను ఏఐ మెరుగుపరచగలదు. సాంకేతికత ప్రధాన లక్ష్యం మానవ నైపుణ్యాన్ని భర్తీ చేయడం కాదు, మానవ సామర్థ్యాలను పెంచడమే. ఏఐని ఉపయోగించేటప్పుడు డేటా విశ్వసనీయత, రోగి గోప్యత, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ, నైతికత, శాస్త్రీయ ప్రామాణికతపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి." అని ఎన్ఐఏ వీసీ ప్రొఫెసర్ సంజీవ్ శర్మ తెలిపారు.

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ROLE OF AI IN AYURVEDA
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AYURVEDA

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