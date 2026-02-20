డ్రెస్ ఫిట్టింగ్, ట్రయల్ రూమ్ ఇబ్బందులకు చెక్- ఈ AI అద్దం ముందు నిల్చుంటే అంతా సెట్
ఏఐ ఆధారిత వర్చువల్ ట్రయల్ రూమ్ను ఆవిష్కరించిన ప్రముఖ సంస్థ టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్- ఆన్లైన్ రిటర్న్లకు ఈ టెక్నాలజీతో చెక్
Published : February 20, 2026 at 3:31 PM IST
AI Impact Summit 2026 : మనలో చాలా మంది దుస్తులు కొనేముందు తప్పనిసరిగా ట్రయల్ చేస్తుంటారు. కానీ ట్రయల్ రూమ్ ముందు లైన్ అని కొందరు, వేరొకరు ధరించిన దుస్తులు వేసుకోవడం ఇష్టం లేక మరికొందరు ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇక ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేస్తే ఈ బాధలు అంతా ఇంతా కావు. సైజ్, ఫిట్టింగ్ సరిపోక చాలా మంది రిటర్న్ పెట్టేస్తుంటారు. ఇక ఇలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అరుదైన టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
దిల్లీలో జరుగుతున్న ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమిట్లో సరికొత్త ఆవిష్కరణ చేసింది ప్రముఖ సంస్థ టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్. ఏఐ ఆధారిత వర్చువల్ ట్రయల్ రూమ్ను ఆవిష్కరించింది టీసీఎస్. దీని వల్ల వినియోగదారులు ట్రయల్ రూమ్ల ఎదుట లైన్ నిలబడి దుస్తులు మార్చడాన్ని తప్పిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే అసలు ఈ టెక్నాలజీ ఎలా పనిచేస్తుందో టీసీఎస్ కంపెనీ ప్రతినిధులు వివరించారు.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?
స్మార్ట్ మిర్రర్, అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటర్ విజన్ టెక్నాలజీ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. కస్టమర్ వచ్చి డిజిటల్ స్క్రీన్ ఎదురుగా నిలబడగానే కెమెరాలు, సెన్సార్ల ఆధారంగా ఆ వ్యక్తి ఎత్తు, కొలతలను అంచనా వేస్తుంది. అనంతరం కస్టమర్ తనకు కావాల్సిన స్టోర్ క్యాటలాగ్ సాయంతో దుస్తులను ఎంపిక చేసుకోవాలి. అనంతరం క్షణాల్లోనే కస్టమర్ ఎంపిక చేసిన దుస్తులతో అతడి డిజిటల్ అవతార్ను స్క్రీన్పై చూపిస్తుంది. ఈ టెక్నాలజీ కేవలం ఫొటోను మాత్రమే కాకుండా 3డీని చూపిస్తుంది. దీంతో వెనుక భాగంతో పాటు 360 డిగ్రీల కోణంలో తిప్పుతూ దుస్తులు సరిపోయాయో లేదో చెక్ చేసుకోవచ్చు.
ఆన్లైన్ రిటర్న్లకు ఈ టెక్నాలజీతో చెక్
ఆన్లైన్ షాపింగ్లో దాదాపు 30-40 శాతం కేవలం ఫిట్టింగ్ సరిగ్గా లేదనే కారణంతోనే రిటర్న్ పెడుతున్నారు. ఇలాంటి సమస్యలకు వర్చువల్ ట్రయల్ రూమ్ పరిష్కారం చూపేడుతుందని సంస్థ నిర్వాహకులు తెలిపారు. దీని ఆధారంగా వినియోగదారులకు సరిపోయే కచ్చితమైన ఫిట్టింగ్ లభిస్తుందని, ఫలితంగా రిటర్న్ శాతం తగ్గిపోతుందని అంటున్నారు.
కాంటాక్ట్లెస్ ట్రయల్ రూమ్
ఇంకా మనలో చాలా మంది ట్రయల్ రూమ్లో ఇతరులు వాడిన దుస్తులను వేసుకునేందుకు ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇలాంటి ఇబ్బందులకు కాంటాక్ట్లెస్ ట్రయల్ రూమ్ పరిష్కారం ఇస్తుందని తెలిపారు. ఇది కేవలం దుస్తులను మాత్రమే కాకుండా కస్టమర్ స్కిన్ టోన్, బాడీ షేప్ ఆధారంగా రంగులు, రకరకాల డిజైన్లను చూపిస్తుందని చెప్పారు.
వర్చువల్ ట్రయల్ రూమ్కు ఔత్సాహికుల క్యూ
భారత్ మండపంలో జరుగుతున్న ఏఐ సమిట్లో పాల్గొన్న ఔత్సాహికులు ఈ వర్చువల్ ట్రయల్ రూమ్ టెక్నాలజీని అభినందిస్తున్నారు. అనేక మంది పలు రకాల దుస్తులను ట్రయల్ చేస్తున్నారు. ఈ టెక్నాలజీ స్టోర్లలో అందుబాటులోకి వస్తే చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని పలువురు ఔత్సాహికులు అభిప్రాయపడ్డారు. "ఈ టెక్నాలజీ చాలా బాగుంది. ట్రయల్ రూమ్లో దుస్తులు మార్చుకునే సమస్యను పరిష్కరిస్తుంది. నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న కొద్ది క్షణాల్లోనే దుస్తులతో కూడిన నా ఫొటోను స్క్రీన్పై చూపెట్టింది. ఇది నాకెంతగానో నచ్చింది." అని మనోజ్ జైన్ అనే ఔత్సాహికుడు అన్నారు. భారత్ కేవలం సాఫ్ట్వేర్ ఉత్పత్తి చేసే దేశంగానే కాకుండా భవిష్యత్తులో లైఫ్స్టైల్ డిజైనింగ్ రంగంలో అగ్రగామిగా నిలుస్తుందని టీసీఎస్ నిర్వాహకులు అన్నారు. ట్రయల్ రూమ్లు కనుమరుగయ్యే రోజులు ఎంతో దూరం లేవని చెప్పారు.
ఐదు రోజుల పాటు ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ 2026 సదస్సు
దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో 16 నుంచి 20 వరకు ఐదు రోజుల పాటు ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ 2026 సదస్సు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సహా పలు దేశాల అధినేతలు పాల్గొన్నారు. ఇంకా గూగుల్, ఓపెన్ఏఐ, ఆంథ్రోపిక్ సీఈవోలు సుందర్ పిచాయ్, సామ్ ఆల్ట్మన్, డారియో అమోడీ సహా పలువురు ప్రపంచ టెక్ దిగ్గజాలు హాజరయ్యారు. ఈ సదస్సుకు ఐరాస చీఫ్ అంటోనియో గుటెరెస్, ఫ్రాన్స్, బ్రెజిల్, శ్రీలంక అధ్యక్షులు ఎమ్మాన్యుయేల్ మేక్రాన్, లులా డాసిల్వా, అనుర కుమార దిసానాయకే సహా భూటాన్, ఫిన్లాండ్, మారిషస్, క్రొయేషియా, సీషెల్స్, సెర్బియా, ఎస్టోనియా దేశాల అధినేతలు హాజరయ్యారు.