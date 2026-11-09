'దేశంలో వాయు కాలుష్యం వల్ల 20 లక్షల మరణాలు'- మోదీ సర్కార్పై కాంగ్రెస్ ఫైర్
Congress On Air Pollution : 2023లో మొత్తం మరణాల్లో 22 శాతం వాయు కాలుష్యంతోనేనని ఫిక్కీ–ఈవై నివేదిక కాంగ్రెస్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
Published : November 9, 2026 at 1:03 PM IST
దేశంలో వాయు కాలుష్యం తీవ్ర ఆరోగ్య సంక్షోభంగా మారుతోందని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. 2023లో భారత్ సుమారు 20 లక్షల మరణాలను వాయు కాలుష్యమే కారణమని పరిశ్రమల సమాఖ్య ఫిక్కీ, కన్సల్టింగ్ సంస్థ ఈవై నివేదిక వెల్లడించినట్లు పేర్కొంది. ఈ అంశంపై మోదీ సర్కార్ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు. ఫక్కీ-ఈవై రూపొందించిన నివేదికను ప్రస్తావిస్తూ జైరాం రమేశ్ సోమవారం ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
'వాయు కాలుష్యం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య సమస్యలు, మరణాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలాకాలంగా వాస్తవాలను అంగీకరించడం లేదు. పార్లమెంటులోనూ, బయటా పలు అధ్యయనాలను భారత్కు ప్రత్యేకమైనవి కావనే కారణంతో ప్రభుత్వం తోసిపుచ్చింది. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఎంత ముఖ్యమో, ప్రజలు స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చుకునే పరిస్థితులు కల్పించడం అంతకంటే ముఖ్యం. పీఎం2.5 సూక్ష్మ ధూళి కణాలు దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ప్రాణాంతకంగా మారాయి' అని జైరాం రమేశ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
The Modi Govt has long been in denial on the impacts of air pollution on mortality in the country. It has rejected, both in Parliament and outside, a number of studies on the grounds that they are not India-specific and that the impacts are not direct and uniquely attributable. Now comes a detailed FICCI-EY report that says categorically that around 2 million deaths (about 22% of total) were attributable to air pollution in India in 2023. This is yet another wakeup call for the somnolent Modi Govt. Ease of doing business is fine but ease of breathing is even more fundamental. PM2.5 has become a decided killer across many parts of India. The agenda for reform has been clear for some time and the FICCI report presents an essential and clearly phased ten-year roadmap for national action. Execution has to begin now by 1. tightening existing PM2.5 and ozone standards to WHO recommended safety levels; 2. revamping the National Clean Air Programme to focus on PM2.5 and ozone; 3. Bringing in a new Clean Air Act with focus on Public health to replace the Air(Prevention and Control of Pollution)Act, 1981 given the vast new evidence that has emerged on both on sources of air pollution and their public health impacts. The Modi Govt surely cannot dismiss this analysis from the country’s leading apex industry body that has had such a long and distinguished history. https://t.co/E9roJ0MOSL— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 9, 2026
కాలుష్య నియంత్రణకు మూడు సూచనలు
ఫిక్కీ-ఈవై నివేదిక నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా వాయు కాలుష్య నియంత్రణకు మూడు కీలక మార్పులు చేపట్టాలని జైరాం రమేశ్ సూచించారు.
- ప్రమాణాల కఠినతరం: పీఎం2.5, ఓజోన్ కాలుష్యానికి సంబంధించి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ) మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా భద్రతా ప్రమాణాలను సవరించాలి.
- జాతీయ కార్యక్రమంలో మార్పులు: జాతీయ స్వచ్ఛ వాయు కార్యక్రమం (ఎన్సీఏపీ)ను పునర్వ్యవస్థీకరించి, సూక్ష్మ ధూళి కణాలు, ఓజోన్ నియంత్రణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
- కొత్త చట్టం: 1981 నాటి వాయు (కాలుష్య నివారణ, నియంత్రణ) చట్టం స్థానంలో ప్రజారోగ్యానికి ప్రాధాన్యమిచ్చే సమగ్ర స్వచ్ఛ వాయు చట్టాన్ని తీసుకురావాలి.
దిల్లీ కాలుష్యంపై పవన్ ఖేడా విమర్శలు
దేశ రాజధానిలో వాయు కాలుష్యం అదుపు తప్పుతున్నా ప్రభుత్వాలు సమర్థంగా చర్యలు తీసుకోవడం లేదని కాంగ్రెస్ నేత పవన్ ఖేడా విమర్శించారు. దిల్లీలో కేంద్రంతో పాటు రాష్ట్రంలోనూ బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నందున కాలుష్య సమస్యకు ఇతరులను బాధ్యులుగా చూపే అవకాశం లేదన్నారు. గతంలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ, బీజేపీ పరస్పరం విమర్శించుకున్నాయని, కానీ ప్రజలు మాత్రం కాలుష్యంతో ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. సుప్రీంకోర్టు విధించిన ఆంక్షలను అమలు చేయడంలో ఎందుకు నిర్లక్ష్యం జరుగుతోందని ప్రశ్నించారు. ఇది పాలనా వైఫల్యమా? లేక న్యాయస్థానం ఆదేశాలను ఉద్దేశపూర్వకంగా పట్టించుకోకపోవడమా? అని నిలదీశారు.
టపాసులకు అనుమతులపై రషీద్ అల్వీ ఆగ్రహం
దీపావళి సందర్భంగా టపాసులు కాల్చేందుకు ప్రత్యేక సమయాన్ని కేటాయించడంపైనా కాంగ్రెస్ నేత రషీద్ అల్వీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదకర స్థాయిలో కాలుష్యం ఉన్నప్పుడు బాణసంచా కాల్చేందుకు అనుమతులు ఇవ్వడం ప్రజారోగ్యానికి హానికరమని అన్నారు. అధికారం, ఓట్ల కోసం ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని పణంగా పెడుతున్నారని విమర్శించారు. సుప్రీంకోర్టు సూచించిన సమయ పరిమితి సూత్రప్రాయంగా సరైనదేనని, అయితే దాన్ని ప్రజలు పాటించకపోవడం మరో సమస్యని పేర్కొన్నారు. బాణసంచా కాల్చేందుకు అనుమతులు ఇచ్చే వారిని ప్రజల శత్రువులుగా భావిస్తానని వ్యాఖ్యానించారు.
దిల్లీలో 400కు చేరువైన ఏక్యూఐ
దీపావళి వేడుకల మరుసటి రోజు సోమవారం ఉదయం దిల్లీలో గాలి నాణ్యత తీవ్రంగా పడిపోయింది. వాయు నాణ్యత సూచీ (ఏక్యూఐ) 400 మార్కును తాకడంతో రాజధానిలోని పలు ప్రాంతాలను దట్టమైన పొగమంచు కమ్మేసింది. తెల్లవారుజామున రహదారులపై దృశ్యమానత కూడా తగ్గిపోయింది. గాలి నాణ్యత ‘సీవియర్’ (తీవ్ర) స్థాయికి చేరువ కావడంతో ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొంది.
బంగ్లాకు తిరిగి వెళ్లేందుకు హసీనా ప్లాన్- కొత్త పాస్పోర్ట్ కోసం దిల్లీలో దరఖాస్తు
దీపావళి టపాసుల ఎఫెక్ట్- విషవాయువులతో ఉక్కిరిబిక్కిరైన దిల్లీ- బీజేపీ, ఆప్ మాటల యుద్ధం