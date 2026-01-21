'ఆర్మీ విలేజ్'- ఆ ఊరి నుంచి సైన్యంలో 350 మందికిపైగా సైనికులు- తాజాగా మరో 9 మంది ఎంపిక
కర్ణాటక-మహారాష్ట్ర సరిహద్దులో 'ఆర్మీ విలేజ్'-1965లో ఒకరు ఆర్మీకి ఎంపికవడంతో మొదలైన ట్రెండ్- ఏటా ఆర్మీకి ఎంపికలు
Published : January 21, 2026 at 12:36 PM IST
Army Village Kudremani : ఆ ఊరి పేరు కుద్రేమణి. కానీ అందరూ 'ఆర్మీ విలేజ్' అని పిలుస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆ పల్లెలోని ప్రతీ ఇంటి నుంచి కనీసం ఒకరు ఆర్మీలో పనిచేస్తున్నారు. ఈ గ్రామానికి చెందిన 350 మందికిపైగా భారత సాయుధ, పారా మిలిటరీ దళాల్లో వివిధ హోదాల్లో సేవలు అందిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సంవత్సరం కుద్రేమణి నుంచి ఏడుగురు పురుషులు, ఇద్దరు మహిళలకు బీఎస్ఎఫ్, సీఆర్పీఎఫ్, ఇండో-టిబెటన్ బార్డర్ పోలీస్ విభాగాల్లో భర్తీ అయ్యారు. ఈ నియామకాల వెనుక అభ్యర్థుల అచంచల దేశభక్తి భావనతో పాటు కుటుంబపరమైన ఎమోషనల్ గాధలు కూడా ఉన్నాయి. అవేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కుద్రేమణి గ్రామం ప్రత్యేకం
కుద్రేమణి గ్రామం కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బెళగావి (బెల్గాం) జిల్లాలో ఉంది. బెళగావి నగరం నుంచి దాదాపు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ఊరు ఉంది. కర్ణాటక-మహారాష్ట్ర సరిహద్దులో కుద్రేమణి గ్రామం ఉంది. ఈ ఊరి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, దీని చుట్టూ మహారాష్ట్ర భూభాగమే ఉంటుంది. అందుకే కుద్రేమణి గ్రామంలో ఎక్కువ మంది మరాఠీయే మాట్లాడుతారు. ఈ ఊరి జనాభా దాదాపు 7,000. ఇంచుమించు 1,200 ఇళ్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడి ప్రజల ప్రధాన జీవనాధారం వ్యవసాయం. చాలావరకు దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబాలే ఉన్నాయి. కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు పోటీపడేందుకు కొన్ని అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, చాలామంది కుద్రేమణి గ్రామ యువత ఆర్మీలో జాయిన్ అయ్యేందుకే ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
1965లో అలా మొదలైంది
ప్రతీ గొప్ప కార్యానికి ఒక ఆరంభం అనేది ఉంటుంది. అలాగే కుద్రేమణి గ్రామస్థులకు ఆర్మీలో చేరాలనే ఆలోచన రావడానికి 1965లో బీజాలు పడ్డాయి. ఆ ఏడాది ఈ ఊరి నుంచి తొలిసారిగా ఆర్మీకి జీవన్ గోవేకర్ ఎంపికయ్యారు. ఆయన్ను చూసి గ్రామంలోని ఇతర యువకులు స్ఫూర్తి పొందారు. వారిలో ఎంతోమంది ఆర్మీ ఉద్యోగాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. తదుపరిగా కుద్రేమణికి చెందిన దత్తాత్రేయ పాటిల్, గోపాల్ పాటిల్లకు భారత ఆర్మీలో అవకాశం లభించింది. నాటి నుంచి ఏటా ఆర్మీకి ఎంపికయ్యే కుద్రేమణి గ్రామస్థుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చింది. గత కొన్నేళ్లుగా ఈ ఊరి నుంచి ఏటా సగటున ఏడు నుంచి ఎనిమిది మంది ఆర్మీకి ఎంపికవుతున్నారు.
తాజా అప్డేట్ ఏమిటి ?
తాజా అప్డేట్ ఏమిటంటే, ఈసంవత్సరం కుద్రేమణి నుంచి 9 మందికి బీఎస్ఎఫ్, సీఆర్పీఎఫ్, ఇండో-టిబెటన్ బార్డర్ పోలీస్ విభాగాల్లో ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. వీరిలో ఏడుగురు పురుషులు, ఇద్దరు మహిళలు. ఈ అభ్యర్థులు 2025 ఫిబ్రవరిలో ఆర్మీ రాత పరీక్షలు రాశారు. వాటిలో ఎంపికయ్యాక, ఆగస్టులో శారీరక పరీక్షలకు వెళ్లారు. వీరికి నవంబరులో వైద్య పరీక్షలు జరిగాయి. తుది ఎంపిక ఫలితాలు జనవరి 15వ తేదీన వెలువడ్డాయి.
దీంతో ఈసారి సంక్రాంతి పండుగ రోజున కుద్రేమణి గ్రామంలో ఆనందం ఆవరించింది. ఆర్మీకి ఎంపికైన తొమ్మిది మంది ఫిబ్రవరి నెలలో సంబంధిత శిక్షణా కేంద్రాల్లో చేరనున్నారు. ఈసారి బీఎస్ఎఫ్కు ఎంపికైన వారిలో దీక్ష బలరామ్ ధమనేకర్ (22), సాహిల్ భీమన్న పాటిల్ (21), భరం రవికాంత్ గురవ్ (24), జయ నానా పాటిల్ (23) ఉన్నారు. సీఆర్పీఎఫ్కు ఎంపికైన వారిలో సంజీవిని సంజయ్ పాటిల్ (21), విజయ్ వెంకు పాటిల్ (23), రాజు మారుతి పాటిల్ (24), ఓంకార్ కల్లప్ప గురవ్ (21) ఉన్నారు. ఐటీబీపీకి రాకేశ్ రావలు పన్నాల్కర్ (22) ఎంపికయ్యారు.
కుద్రేమణి యువత సక్సెస్ సీక్రెట్స్
కుద్రేమణి గ్రామంలో ఎక్కువ మంది చిన్న,సన్నకారు రైతులే ఉన్నారు. మిగతావారు రోజువారీ కూలీ పనులు చేస్తుంటారు. చాలా మంది గ్రామ యువత ఓ వైపు ఆర్మీ ఉద్యోగాలకు ట్రై చేస్తూనే, మరోవైపు తమ కుటుంబాలను పోషించడానికి వ్యవసాయ కూలీ పనులు చేస్తారు. పలు ఫ్యాక్టరీలలో ఉద్యోగాలు చేస్తారు. ఈ పనులను చేస్తూనే, శారీరక ఫిట్నెస్పై ఫోకస్ పెడతారు. రోజూ ఉదయాన్నే రన్నింగ్, వ్యాయామాలు చేస్తారు. ఆర్మీ నుంచి పదవీ విరమణ పొందిన దాదాపు 50 మంది కుద్రేమణి గ్రామంలో ఉన్నారు. వీరు యువ అభ్యర్థులకు కెరీర్ గైడెన్స్ ఇస్తుంటారు.
శారీరక శిక్షణ, రాత పరీక్షల ప్రిపరేషన్ కోసం అభ్యర్థులకు టిప్స్ చెబుతుంటారు. ఊరిలోని ప్రతీ వీధి నుంచి సగటున ఏడుగురు ఆర్మీలో పనిచేస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం ఎంపికైన ఇద్దరు మహిళలు కాకుండా, గ్రామం నుంచి ఇప్పటికే ఎనిమిది మంది ఆర్మీలో సేవలు అందిస్తున్నారు. ఈ అంశాలన్నీ గ్రామ యువతకు స్ఫూర్తిని అందిస్తుంటాయి. వారిని ఆర్మీలో చేరే దిశగా నడిపిస్తుంటాయి. ఏటా కుద్రేమణి గ్రామంలో జరిగే స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం(ఆగస్టు 15), రిపబ్లిక్ డే (జనవరి 26) వేడుకలు చాలా స్పెషల్. ఎందుకంటే సెలవుపై ఇంటికి వచ్చి ఉన్న ప్రస్తుత సైనికులకు జాతీయ జెండాను ఎగురవేసే అవకాశాన్ని ఇస్తారు. తద్వారా వారిని గ్రామస్థులంతా గౌరవిస్తారు.
తల్లిదండ్రుల కష్టాలను చూసి తట్టుకోలేకపోయాను
"నా తల్లిదండ్రులు రైతులు. వారి కష్టాలను చూసి తట్టుకోలేకపోయాను. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా నేను ఆర్మీ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. ఈసారి ఎంపిక కావడం నా కుటుంబానికి, గ్రామానికి గర్వకారణం. మా ఊరిని అందరూ సైనికుల గ్రామం అని పిలుస్తారు. ఇక్కడి పిల్లలకు సాధారణ అక్షరాలకు బదులుగా ఏ ఫర్ ఆర్మీ, బీ ఫర్ బీఎస్ఎఫ్, సీ ఫర్ సీఆర్పీఎఫ్ బోధిస్తుంటారు" అని ఈసారి బీఎస్ఎఫ్కు ఎంపికైన జై పాటిల్ తెలిపారు.
మా అన్నయ్య కలను నెరవేర్చాను
"మా అన్నయ్య ఆర్మీలో చేరాలని కలలు కన్నారు. కానీ ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల అది జరగలేదు. మా అన్నయ్య కలను నేను నెరవేర్చినందుకు సంతోషంగా ఉంది. సీఆర్పీఎఫ్లో నాకు ఈసారి జాబ్ వచ్చింది. బీఎస్సీ డిగ్రీ చివరి సంవత్సరం చదువుతూనే ఆర్మీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యాను. కర్ణాటకలో మూడో ర్యాంకును సాధించాను. నన్ను తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, స్నేహితులు, గ్రామ పెద్దలు ప్రోత్సహించారు. సరైన మద్దతు, అవకాశం లభిస్తే అమ్మాయిలూ ఏదైనా సాధించగలరని నిరూపించాను" అని ఈసారి సీఆర్పీఎఫ్లో ఉద్యోగం సాధించిన సంజీవిని పాటిల్ తెలిపారు.
మా నాన్న కలను నెరవేర్చాను
"మా నాన్న ఒకప్పుడు ఆర్మీలో చేరాలని కలలు కన్నారు. కానీ అది కుదరలేదు. చిన్నప్పటి నుంచి ఆ కలను మా నాన్న నాలో నింపారు. అందువల్లే ఈసారి బీఎస్ఎఫ్లో ఉద్యోగం సాధించా. జాబ్ కోసం కాదు, దేశ సేవ కోసం ఆర్మీలో చేరుతున్నాను. తప్పకుండా మా ఊరికి మంచిపేరు తెస్తాను" అని ఈసారి బీఎస్ఎఫ్లో ఉద్యోగం సాధించిన దీక్షా ధమనేకర్ పేర్కొన్నారు.
నా ఏకైక కూతురిని ఆర్మీలోకి పంపుతున్నా
"నా ఏకైక కూతురు దీక్షా ధమనేకర్ను ఆర్మీలోకి పంపుతున్నందుకు గర్వంగా ఉంది. ఈసారి తొమ్మిది మంది మా ఊరి నుంచి ఆర్మీకి ఎంపిక అయినందుకు సంతోషంగా ఉంది. నా కూతురి కల కూడా నెరవేరింది. ఆమె భారత సైన్యానికి ఇక సేవలు అందిస్తుంది" అని దీక్షా ధమనేకర్ తండ్రి బలరాం ధమనేకర్ చెప్పారు.
నా తల్లిదండ్రుల చిరకాల కోరిక నెరవేర్చాను
"నేను ఆర్మీలో చేరాలి అనేది నా తల్లిదండ్రుల చిరకాల కోరిక. దీన్ని సాధించేందుకు నేను గత మూడు సంవత్సరాలు కఠిన శిక్షణ పొందాను. వారి అంచనాలను నిజం చేశాను. ఈసారి ఐటీబీపీలో నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది. నా తల్లిదండ్రులను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూనే దేశానికి సేవ చేస్తాను" అని ఈసారి ఐటీబీపీలో ఉద్యోగం సాధించిన రాకేష్ పన్నాల్కర్ చెప్పారు.