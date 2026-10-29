భర్త చనిపోయి పదేళ్లు- అయినా కర్వాచౌత్ వ్రతం ఆపని వీరజవాన్ భార్య- ఫొటో చూస్తూనే ఉపవాసం!
Army Martyr Wife Observes Karwa Chauth : భర్త మరణించి పదేళ్లు గడిచినా మీనా ప్రతి ఏడాది కర్వా చౌత్ వ్రతం పాటిస్తూ వస్తున్నారు. భర్త ఫొటోను చూస్తూ ఉపవాసం విరమిస్తున్నారు.
Published : October 29, 2026 at 7:19 PM IST
Meena Karwa Chauth Jhunjhunu : ప్రేమకు, అంకితభావానికి ప్రతీకగా నిలిచే కర్వా చౌత్ పండగను సాధారణంగా వివాహిత మహిళలు తమ భర్తల ఆయురారోగ్యాలు, శ్రేయస్సు కోసం ఉపవాసాలతో భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరిస్తుంటారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దీనిని అట్లతద్దె పేరుతో పాటిస్తుంటారు. అయితే రాజస్థాన్ ఝున్ఝును జిల్లా ధీగల్ గ్రామంలో వెలుగుచూసిన ఒక హృదయవిదారక ఉదంతం ప్రతి ఒక్కరినీ కంటతడి పెట్టేలా చేస్తోంది. దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన తన భర్త ఇక ఎప్పటికీ తిరిగి రాడని తెలిసినా, ఒక అమర జవాను భార్య పదేళ్లుగా తన పవిత్రమైన ప్రేమను చాటుకుంటూనే ఉన్నారు. ఆమె మనసులో తన భర్త జ్ఞాపకాలు చెరిగిపోలేదు. భారత సైన్యానికి చెందిన జవాన్ అజయ్ సింగ్ చౌదరి భార్య మీనా- భర్త మరణించినప్పటి నుంచి ప్రతి ఏడాదీ కర్వా చౌత్ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూనే ఉండటం విశేషం.
ఏటా కర్వా చౌత్ పండగ వచ్చినప్పుడు భర్త కోసం ఉపవాసం ఉండటం ఆమెకు అలవాటుగా మారింది. తన భర్త వచ్చి ఉపవాసం విరమించేలా చేయడని తెలిసినా ఆమె మాత్రం సంప్రదాయాన్ని వదల్లేదు. ఆకాశంలో చందమామ కనిపించగానే- ఆర్మీ యూనిఫారంలో చిరునవ్వులు చిందిస్తూ ఉన్న తన భర్త అజయ్ సింగ్ ఫొటోను చూస్తూ, ఆమె తన ఉపవాసాన్ని విరమిస్తారు. ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమైన ఈ వైవాహిక సంప్రదాయాన్ని ఆమె పదేళ్లుగా నిరంతరాయంగా కొనసాగిస్తున్నారు. భర్తపై అలా తనకున్న ప్రేమను, గౌరవాన్ని ఇలా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కశ్మీర్లో ఉగ్రవాదులతో పోరాడుతూ వీరమరణం
1992లో జూన్ 25న జన్మించిన మీనా భర్త అజయ్ సింగ్ 2010లో భారత సైన్యంలో చేరారు. ఆర్మీలోని కార్ప్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ విభాగంలో రేడియో ఆపరేటర్గా సేవలు అందించారు. ఈ క్రమంలోనే 2016లో కశ్మీర్లోని కుప్వారా ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదులతో పోరాడుతూ ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దేశం కోసం చేసిన సేవలు, త్యాగానికి గుర్తింపుగా ఆయనకు మరణానంతరం సేన మెడల్ ప్రదానం చేశారు. దేశ రక్షణ కోసం విధులు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో జరిగిన ఈ విషాద ఘటన మీనా జీవితంలో తీరని లోటును మిగిల్చింది. ఒకవైపు భర్తను కోల్పోయిన బాధ, మరోవైపు దేశం కోసం ప్రాణ త్యాగం చేశారనే గర్వం ఆమెలో ఉన్నాయి. భర్త జ్ఞాపకాల్ని గుర్తుచేసుకుంటూ తన జీవితాన్ని ముందుకు సాగిస్తున్నారు.
పదేళ్లుగా ఆగని కర్వా చౌత్ వ్రతం
కర్వా చౌత్ రోజున చాలా మంది మహిళలు ఆహారం, నీరు తీసుకోకుండా ఉపవాసం ఉంటారు. సాయంత్రం వేళ చంద్రుడు కనిపించిన తర్వాత పూజ చేసి, భర్తను చూసి ఉపవాసం విరమిస్తారు. అయితే మీనా జీవితంలో ఈ పండగకు ప్రత్యేకమైన అర్థం ఉంది. భర్త అజయ్ మరణించిన తర్వాత కూడా ఆమె ప్రతి ఏడాదీ ఈ కర్వా చౌత్ వ్రతాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. భర్త తన పక్కన లేకపోయినా ఆయనతో తనకు ఉన్న అనుబంధం మాత్రం ఎప్పటికీ తన వెంటే ఉంటుందని ఆమె నమ్ముతున్నారు. ఈ ఏడాది కూడా కర్వా చౌత్ పాటిస్తానని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు. చంద్రుడు కనిపించిన తర్వాత అజయ్ ఫొటోనూ చూస్తూ ఉపవాసం విరమిస్తానని మీనా తెలిపారు. తన భర్త అజయ్ గురించి మీనా తీవ్ర భావోద్వేగంతో మాట్లాడారు. దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన వ్యక్తి తనకు దేవుడితో సమానం అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
'ఈ ఏడాది కూడా ఆయన ఫొటోను చూస్తూనే నా ఉపవాసాన్ని విరమిస్తాను. ఆయన ఎప్పుడూ నాతోనే ఉన్నారని నేను నమ్ముతాను. దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన ఆయన నాకు దేవుడితో సమానం. అందుకే నేను ఎప్పటికీ ఈ వ్రతాన్ని కొనసాగిస్తాను' అని మీనా అన్నారు.
అజయ్ భౌతికంగా తన పక్కన లేకపోయినా, ఆయన జ్ఞాపకాలు తనతోనే ఉన్నాయని మీనా భావిస్తున్నారు. ప్రతి ఏడాది కర్వా చౌత్ సందర్బంగా ఆమె పాటించే ఈ సంప్రదాయం వారి వైవాహిక బంధాన్ని గుర్తుచేస్తోంది. భర్తను కోల్పోయిన బాధను పూర్తిగా మర్చిపోవడం సాధ్యం కాకపోయినా ఆయనతో గడిపిన క్షణాల్ని గుర్తుచేసుకోవడానికి కర్వా చౌత్ తనకు ఒక సందర్భం అని మీనా భావిస్తున్నారు. ఇతర మహిళలు తమ భర్తలతో పండగను జరుపుకుంటుంటే, మీనా మాత్రం భర్త ఫొటో తోడుగానే చేసుకుంటున్నారు.
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