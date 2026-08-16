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భార్యను చంపిన ఆర్మీ జవాన్​- సెలవులపై వచ్చి హత్య- కట్టుకథ అల్లినా ప్లాన్ ఫ్లాప్!

భవనం పైనుంచి భార్య కిందపడిందని కట్టుకథ అల్లిన భర్త- కానీ విచారణలో అసలు విషయం ఒప్పుకున్న నిందితుడు

Army Jawan Murdered his Wife
ప్రతీకాత్మక చిత్రం ((IANS))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 1:10 PM IST

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Army Jawan Murdered his Wife : పంజాబ్‌లోని హోషియాపూర్‌లో ఓ BSF జవాన్‌ దారుణానికి తెగబడ్డాడు. కట్టుకున్న భార్యను కొట్టి చంపి ప్రమాదంలో మరణించినట్లు కట్టుకథ అల్లే ప్రయత్నం చేశాడు. షేఖమట్ట గ్రామానికి చెందిన బీఎస్‌ఎఫ్‌ జవాన్‌ అమర్‌జీత్‌ సింగ్‌కు, రమకు 12 ఏళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. అయితే అప్పటినుంచి అమర్‌జీత్‌ తన కుమార్తెను శారీరకంగా వేధిస్తూనే ఉన్నాడని రమ తండ్రి రామ్‌చంద్‌ చెబుతున్నాడు. తాజాగా భవనం పైనుంచి రమ కిందపడిందని, ఆస్పత్రిలో చేర్పించామని రామ్‌చంద్‌కు అమర్‌జీత్‌ ఫోన్‌ చేసి చెప్పాడు. రమ కుటుంబం ఆస్పత్రికి వెళ్లగా అప్పటికే ఆమె మృతిచెంది ఉంది. ఆమె శరీరంపై గాయాలు ఉండటాన్ని చూసిన రమ కుటుంబసభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో అతడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు విచారించగా అమర్​జీతే భార్యను చంపినట్లు తేలింది. అతడితో పాటు నేరాన్ని కప్పిపుచ్చడంలో సహకరించినట్లు ఆరోపిస్తూ అతడి ఇద్దరు బంధువులపై కూడా కేసు నమోదు చేశారు.

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం
ఆగస్టు 13 రాత్రి సెలవుపై ఇంటికి వచ్చిన అమర్‌జీత్ తన భార్యపై దాడి చేసి చంపేశాడు. ఈ ఘటనను మొదట ఇంటి పైకప్పు పైనుంచి ప్రమాదవశాత్తు కింద పడటం వల్ల జరిగినట్లుగా చిత్రీకరించడానికి నిందితుడు ప్రయత్నించాడు. అనంతరం భార్య కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. రమ ఇంటి పైకప్పు పైనుంచి కింద పడిందని, ఆమెను హాజీపుర్‌లోని ఆసుపత్రిలో చేర్చారని వారికి తెల్లవారుజామున 4 గంటల సమయంలో తెలిపాడు. అయితే, కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రికి చేరుకునేసరికి రమా అప్పటికే మరణించి ఉంది. ఆమె శరీరంపై అనేక గాయాలు ఉండటంతో ప్రమాదవశాత్తు కింద పడటం వల్ల కాకుండా ఆమెపై తీవ్రమైన దాడి జరిగి ఉంటుందని వారు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.

"సుమారు 12 సంవత్సరాల క్రితం నా కుమార్తెకు అమర్‌జిత్ సింగ్‌తో వివాహం జరిగింది. వారికి ఒక కుమారుడు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. రాత్రి నాలుగు గంటల సమయంలో నా కుమార్తె ఇంటి పైనుంచి కింద పడిపోయిందని, అల్లుడు ఆమెను ఆసుపత్రిలో చేర్పించాడని నా చిన్న కొడుకు ద్వారా తెలిసింది. ఉదయం మేము కొంతమందితో కలిసి ఆసుపత్రికి వెళ్లగా అప్పటికే కుమార్తె మరణించిందని తెలిసింది. పెళ్లయినప్పటి నుంచి అల్లుడు ఆమెను కొట్టేవాడు. అతడికి మాదకద్రవ్యాలు, జూదం ఆడే అలవాటు ఉండేవి. నా కుమార్తె ఒంటరిగా ఉండేది. ఆమె బాధను చూసేవారు లేదా వినేవారు ఎవరూ లేరు. పోలీసులు అతన్ని అరెస్టు చేశారు కానీ మాకు చూపించలేదు. మాకు న్యాయం కావాలి, అతనే మా కుమార్తెను హత్య చేశాడు."
--రామ్‌చంద్‌, రమ తండ్రి

"పెళ్లయినప్పటి నుంచీ ఇద్దరి మధ్య గొడవలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. చాలాసార్లు మద్యం సేవించి ఆమెను కొట్టేవాడు. మేము సర్దిచెప్పినా పరిస్థితి మెరుగుపడలేదు. అతడు మా కుమార్తెను చంపినందుకు మాకు న్యాయం కావాలి. గురువారం రాత్రి ఆమె ఇంటి పైనుంచి దూకిందని అతడు ఫోన్‌లో మాకు చెప్పాడు. కానీ వాస్తవానికి ఆమెను చంపిన తర్వాతే ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చాడు. అతడి కుటుంబం మొత్తంపైన చర్యలు తీసుకోవాలి."
---మృతురాలి తల్లి

"మృతురాలి తండ్రి రామ్ చంద్ ఫిర్యాదు చేశారు. తన కుమార్తెకు హాజీపుర్ పట్టణం సమీపంలోని సునెహ్రా గ్రామానికి చెందిన అమర్‌జిత్ సింగ్‌తో వివాహం జరిగిందని తెలిపారు. సైన్యంలో పనిచేస్తున్న ఆమె భర్త, తన అత్తామామలతో కలిసి తమ కుమార్తెను కొట్టి చంపారని ఆయన ఆరోపించారు. కుటుంబ సభ్యుల వాంగ్మూలం ఆధారంగా కేసు నమోదు చేశాం. ఇప్పటికే మృతురాలి భర్తను అరెస్టు చేశాం. అతడిని కోర్టులో హాజరుపరిచి రిమాండ్‌కు తరలించాం. మిగిలిన నిందితులను కూడా త్వరలోనే అరెస్టు చేస్తాం" అని పోలీస్ స్టేషన్ అధికారి హర్‌ప్రేమ్ సింగ్ తెలిపారు. కాగా పరారీలో ఉన్న మరో ఇద్దరు నిందితుల ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు.

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