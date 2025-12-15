ఆపరేషన్ సిందూర్- ఇండియన్ ఆర్మీ కూల్చేసిన పాకిస్థాన్ డ్రోన్ ఇదే!
సోమవారం తుర్కియే ఆత్మాహుతి డ్రోన్ను ప్రదర్శించిన భారత ఆర్మీ- 'ఆపరేషన్ సిందూర్' వేళ పాక్ ప్రయోగించిన తుర్కియే డ్రోన్ను కూల్చేసిన భారత్
Published : December 15, 2025 at 7:34 PM IST
Indian Army Displays Turkish Yiha Drone : 'ఆపరేషన్ సిందూర్' వేళ పాకిస్థాన్ ఆర్మీ ప్రయోగించిన తుర్కియే ఆత్మాహుతి డ్రోన్ 'యిహ'ను భారత ఆర్మీ కూల్చేసింది. దాన్ని పునర్నిర్మించి 'విజయ్ దివస్' సందర్భంగా సోమవారం భారత ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ప్రదర్శించారు. ఆర్మీ అధికార వర్గాల కథనం ప్రకారం, మే 10న 10కేజీల పేలుడు పదార్థాలతో 'యిహ' డ్రోన్ను పాక్లోని లాహోర్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి భారత్లోని పంజాబ్లో ఉన్న జలంధర్ లక్ష్యంగా సంధించారు. అది 2వేల మీటర్ల ఎత్తులో ఎగురుతూ వస్తుండగా, భారత ఆర్మీ గగనతల రక్షణ విభాగం (ఏఏడీ) కూల్చేసింది. అనంతరం ఆ డ్రోన్ను సేకరించి తిరిగి నిర్మించింది.
Delhi: Pakistan’s Turkish-made Yihha drone, launched from Lahore on May 10 with a 180 km range and carrying 10 kg explosives, was intercepted by Indian Army air defense while targeting Jalandhar. Army cyber units have extracted its operational data. pic.twitter.com/fB3GpGrOq1— IANS (@ians_india) December 15, 2025
పాక్కు భారత ఆర్మీ గట్టి సందేశం
1971లో పాకిస్థాన్తో జరిగిన యుద్ధంలో భారత్ విజయానికి గుర్తుగా ఏటా డిసెంబరు 16న 'విజయ్ దివస్'ను నిర్వహిస్తుంటారు. ఈసారి విజయ్ దివస్ సందర్భంగా ఏర్పాటుచేసిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో 'యిహ' డ్రోన్ను ప్రదర్శించారు. గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలో, డ్రోన్ల నిర్మాణంలో భారత్ ఎంతటి స్థాయికి ఎదిగిందో పాక్కు తెలపాలనే ఉద్దేశంతో ఈ డ్రోన్ను ప్రదర్శనకు ఉంచారు. జమ్మూకశ్మీరులోని పహల్గాంలో జరిగిన ఉగ్రదాడిలో పెద్దసంఖ్యలో భారతీయ పర్యాటకులు చనిపోయారు. దీనికి ప్రతిగా మే 7న భారత త్రివిధ దళాలు ఆపరేషన్ సిందూర్ను మొదలుపెట్టాయి. పాక్లోని ఉగ్రవాద, సైనిక స్థావరాలపై దాడులు చేశాయి. దీంతో పాకిస్థాన్ సైన్యం కూడా ప్రతిఘటించింది. మే 10 వరకు ఇరుదేశాల సైనిక ఘర్షణ కొనసాగింది. ఈక్రమంలో పాక్ వైపు నుంచి పెద్దసంఖ్యలో దూసుకొచ్చిన 'యిహ' డ్రోన్లను భారత ఆర్మీ కూల్చేసింది. ఆపరేషన్ సిందూర్ వేళ పాక్కు తుర్కియే పెద్దఎత్తున మిస్సైళ్లు, డ్రోన్లను సప్లై చేసింది.
తుర్కియే 'యిహ' డ్రోన్ల ఫీచర్లు
- ఇదొక సూసైడ్ డ్రోన్.
- 'యిహ' డ్రోన్ రెక్కలు 2 మీటర్ల వెడల్పును కలిగి ఉంటాయి.
- ఇందులో 170 సీసీ హార్స్ పవర్ కలిగిన టూ స్ట్రోక్ ఇంజిన్ ఉంటుంది.
- నిర్దిష్ట లక్ష్యాన్ని గుర్తించే వరకు ఈ డ్రోన్ ఆకాశంలోనే చక్కర్లు కొడుతుంది.
- లక్ష్యాన్ని గుర్తించిన వెంటనే దానిపై పడిపోయి, తనను తాను పేల్చుకుంటుంది.
1971 యుద్ధంలో అసలేం జరిగింది?
1971లో భారత సైన్యం, బంగ్లాదేశ్ స్వతంత్ర పోరాట యోధులు కలిసి పాక్ సైన్యంపై పోరాడారు. 1971 డిసెంబరు 3 నుంచి డిసెంబరు 16 వరకు ఈ వార్ కొనసాగింది. చివరకు పాకిస్థాన్ ఘోరంగా ఓడిపోయింది. 1971 మార్చి 26న పాకిస్థాన్ రెండు ముక్కలుగా చీలిపోయింది. ఆ రోజున బంగ్లాదేశ్ పేరుతో ఒక కొత్త దేశం ఏర్పడింది. ఏటా డిసెంబరు 16వ తేదీని బంగ్లాదేశ్ విక్టరీ డేగా జరుపుకుంటుంది. ఈ తేదీన భారత్ విజయ్ దివస్ను నిర్వహిస్తుంది.
బంగ్లాదేశ్లో ఈసారి కూడా పరేడ్ లేనట్టే?
షేక్ హసీనా సర్కారు ఉన్నన్ని నాళ్లు భారత్, బంగ్లాదేశ్ సంబంధాలు సాఫీగానే కొనసాగాయి. కానీ 2024 ఆగస్టులో విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు 'రిజర్వేషన్' అంశంపై పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు చేపట్టారు. ఇవి కాస్త హింసాత్మకంగా మారిపోయాయి. దీనితో హసీనా భారత్కు వచ్చేశారు. ఆ తరువాత మహ్మద్ యూనుస్ సర్కారు ఏర్పడిన నాటి నుంచి సమీకరణాలు మారిపోయాయి. ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్ ధోరణిలో తీవ్ర మార్పు కనిపిస్తోంది. ఏటా డిసెంబరు 16న విక్టరీ డే సందర్భంగా బంగ్లాదేశ్ ఆర్మీ పరేడ్ నిర్వహించేది. కానీ గత సంవత్సరం పరేడ్ నిర్వహించలేదు. ఈసారి కూడా పరేడ్ ఉండదని అంటున్నారు. ప్రస్తుత బంగ్లాదేశ్ సర్కారు ఇస్లామిక్ అతివాదుల చేతుల్లోకి వెళ్లిపోయిందనే వాదన వినిపిస్తోంది. గత ఏడాది వ్యవధిలో పాక్ ఆర్మీ ఉన్నతాధికారులు సైతం బంగ్లాదేశ్లో పలుమార్లు పర్యటించారు.