ఉగ్రవాదులు, వారి మద్దతుదారులను భారత్ ఒకేలా చూస్తుంది : భారత ఆర్మీచీఫ్
భారత్ ఎలాంటి బెదిరింపులకు లొంగదు- భారత పురోగతికి అడ్డంకులు సృష్టించాలని చూస్తే వదిలేది లేదు- భారత ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది
Published : November 17, 2025 at 4:04 PM IST
Army Chief On Operation Sindoor: ఉగ్రవాదులపై భారత ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ఉగ్రవాదులు, వారి మద్దతుదారులను భారత్ ఒకే విధంగా చూస్తుందని ద్వివేది అన్నారు. భారత్ను లక్ష్యంగా చేసుకొన్న ఉగ్రవాద గ్రూపులకు మద్దతు ఇస్తే అది పొరుగు దేశానికే నష్టమని హెచ్చరించారు. భారత్ తమ ప్రజల శ్రేయస్సుపైనే ప్రధానంగా దృష్టి పెడుతుందని, ఆ మార్గంలో ఎవరైనా అడ్డంకులు సృష్టించాలని చూస్తే అందుకు తగిన విధంగా ప్రతిస్పందిస్తామన్నారు. తాము కోరుకుంటున్నదల్లా శాంతియుత ప్రక్రియను అవలంభించాలని, అందుకు తాము కూడా సహకరిస్తామని పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా పాకిస్థాన్తో వ్యవహరించడంలో భారత్ సరికొత్త వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తోందని ఆయన తెలిపారు. దిల్లీలో జరిగిన 'చాణక్య డిఫెన్స్ డైలాగ్స్' కార్యక్రమంలో ఆయన ఈమేరకు ప్రసంగించారు.
#WATCH | Speaking on Operation Sindoor, Chief of Army Staff, General Upendra Dwivedi says, " ...operation sindoor was just a trailer which ended in 88 hours. we are prepared for any circumstances in future. if pakistan gives a chance, we will teach it how to behave responsibly… pic.twitter.com/pdKvToDmEm— ANI (@ANI) November 17, 2025
ఆపరేషన్ సిందూర్ అనేది కేవలం ట్రైలర్ మాత్రమేనని ఆర్మీచీఫ్ అన్నారు. భారత్ ఎలాంటి బెదిరింపులకు లొంగదని, భారత పురోగతికి అడ్డంకులు సృష్టించాలని చూస్తే అందుకు తగ్గ చర్యలు తీసుకోవడానికి భారత దళాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని హెచ్చరించారు.
"ఆపరేషన్ సిందూర్ అనేది ట్రైలర్ మాత్రమే. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి పరిస్థితులకైనా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. పాకిస్థాన్ అవకాశం ఇస్తే, పొరుగు దేశంతో బాధ్యతాయుతంగా ఎలా ప్రవర్తించాలో నేర్పిస్తాం. నేటి కాలంలో యుద్ధం వస్తే అది ఎంతకాలం కొనసాగుతుందో మనం చెప్పలేం. అందుకు తగ్గ సామాగ్రి మన వద్ద ఉండేలా చూసుకోవాలి. అవసరమైతే నాలుగు సంవత్సరాలు పాటు జరిగే దీర్ఘకాలిక యుద్ధాలకు సైతం ఆహారం, మందుగుండు సామాగ్రిని సిద్ధం చేసుకోవాలి"
-- ఉపేంద్ర ద్వివేది, భారత ఆర్మీ చీఫ్
VIDEO | Delhi: Army Chief Gen Upendra Dwivedi, speaking at the Chanakya Defence Dialogue on Operation Sindoor, says, “The movie hadn’t even begun, it was just a trailer. If Pakistan gives us an opportunity, we will teach them how a neighbour should behave.”#Defence… pic.twitter.com/QLqV0DgVMm— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2025
మణిపుర్లో సాధారణ పరిస్థితులు!
రెండు సంవత్సరాలుగా హింసను ఎదుర్కొంటున్న మణిపుర్లో పరిస్థితులు చాలా వరకు మెరుగుపడుతున్నాయని తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదిముర్ము మణిపుర్ను సందర్శించవచ్చునని పేర్కొన్నారు. సెప్టెంబర్ ప్రారంభంలో ప్రధాని మోదీ మణిపుర్ను సందర్శించారని, అక్కడి నివాసితులతో మాట్లాడారని గుర్తు చేశారు. మరోవైపు 2019లో ఆర్టికల్ 370 రద్దు తర్వాత జమ్మూ కశ్మీర్లో పరిస్థితులు చాలా వరకు మెరుగుపడ్డాయన్నారు. ఉగ్రవాదం చాలా వరకు తగ్గిందని అభిప్రాయపడ్డారు.
#WATCH | Chief of Army Staff, General Upendra Dwivedi says, " we have political will that strengthens our deterrence. in today's time, our deterrence is very strong..."— ANI (@ANI) November 17, 2025
"after 5th august 2019, there has been a huge change in the situation in jammu & kashmir. after this,… pic.twitter.com/tMgG9sNhVG
#WATCH | Speaking on Manipur, at Chanakya Defence Dialogue, Chief of Army Staff (COAS) General Upendra Dwivedi says, " if everything goes well, the president might visit manipur...days full of hope are coming back for manipur." pic.twitter.com/QTieSkUx2R— ANI (@ANI) November 17, 2025
VIDEO | Delhi: At the curtain-raiser of the Chanakya Defence Dialogue, COAS Gen Upendra Dwivedi says, “Deterrence works when there is political will, trust in military power, and the required military capability. As of now, we have all three.”— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2025
On Jammu & Kashmir, he says, “There… pic.twitter.com/eBfas0mlLc
చైనాతో సంబంధాలు బలపడ్డాయి!
మరోవైపు భారత్- చైనా సంబంధాల గురించి కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. చర్చల అనంతరం అక్టోబర్ నుంచి భారత్- చైనాల మధ్య సంబంధాలు మెరుగుపడ్డాయని ఆర్మీచీఫ్ చెప్పారు. భారత ప్రధాని మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ మధ్య ఇటీవల జరిగిన సమావేశాల్లో వివాదాల పరిష్కారం గురించి ప్రధానంగా చర్చించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతకుముందు 2024 ఆగస్టులో షాంఘై సహకార సంస్థ శిఖరాగ్ర సమావేశాలకు హాజరైన మోదీ, జిన్పింగ్ ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. అదే ఏడాది అక్టోబర్లో కజాన్లో జరిగిన చివరి సమావేశం ఇరుదేశాల మధ్య సానుకూల ఫలితాలను ఇచ్చాయి. భారత్, చైనాలు ప్రత్యర్థులు కాదని అభివృద్ధి భాగస్వాములని ఇరుదేశాధినేతలు పునరుద్ఘాటించారు. విభేదాలు వివాదాలుగా మారకూడదని అంగీకరించారు.
#WATCH | Speaking on LAC, India-China relations and diplomacy, Chief of Army Staff, General Upendra Dwivedi says," there has been a lot of improvement in our (india and china) relations since last october, following dialogue between leaders of the two nations to bring… pic.twitter.com/s15J3jHE2f— ANI (@ANI) November 17, 2025
ఆయుధ కొనుగోళ్లలో స్వావలంబనకు పెద్దపీట : రాజ్నాథ్ సింగ్
రూ.79వేల కోట్లతో ఆయుధాల కొనుగోలు- ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత రెండో అతి పెద్ద నిర్ణయం