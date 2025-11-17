ETV Bharat / bharat

ఉగ్రవాదులు, వారి మద్దతుదారులను భారత్​ ఒకేలా చూస్తుంది : భారత ఆర్మీచీఫ్

భారత్​ ఎలాంటి బెదిరింపులకు లొంగదు- భారత పురోగతికి అడ్డంకులు సృష్టించాలని చూస్తే వదిలేది లేదు- భారత ఆర్మీ చీఫ్​ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది

COAS General Upendra Dwivedi
COAS General Upendra Dwivedi (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 17, 2025 at 4:04 PM IST

Army Chief On Operation Sindoor: ఉగ్రవాదులపై భారత ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్​ ఉపేంద్ర ద్వివేది కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ఉగ్రవాదులు, వారి మద్దతుదారులను భారత్​ ఒకే విధంగా చూస్తుందని ద్వివేది అన్నారు. భారత్​ను లక్ష్యంగా చేసుకొన్న ఉగ్రవాద గ్రూపులకు మద్దతు ఇస్తే అది పొరుగు దేశానికే నష్టమని హెచ్చరించారు. భారత్ తమ​ ప్రజల శ్రేయస్సుపైనే ప్రధానంగా దృష్టి పెడుతుందని, ఆ మార్గంలో ఎవరైనా అడ్డంకులు సృష్టించాలని చూస్తే అందుకు తగిన విధంగా ప్రతిస్పందిస్తామన్నారు. తాము కోరుకుంటున్నదల్లా శాంతియుత ప్రక్రియను అవలంభించాలని, అందుకు తాము కూడా సహకరిస్తామని పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా పాకిస్థాన్‌తో వ్యవహరించడంలో భారత్​ సరికొత్త వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తోందని ఆయన తెలిపారు. దిల్లీలో జరిగిన 'చాణక్య డిఫెన్స్​ డైలాగ్స్​' కార్యక్రమంలో ఆయన ఈమేరకు ప్రసంగించారు.

ఆపరేషన్​ సిందూర్​ అనేది కేవలం ట్రైలర్​ మాత్రమేనని ఆర్మీచీఫ్ అన్నారు.​ భారత్​ ఎలాంటి బెదిరింపులకు లొంగదని, భారత పురోగతికి అడ్డంకులు సృష్టించాలని చూస్తే అందుకు తగ్గ చర్యలు తీసుకోవడానికి భారత దళాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని హెచ్చరించారు.

"ఆపరేషన్ సిందూర్ అనేది ట్రైలర్ మాత్రమే. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి పరిస్థితులకైనా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. పాకిస్థాన్ అవకాశం ఇస్తే, పొరుగు దేశంతో బాధ్యతాయుతంగా ఎలా ప్రవర్తించాలో నేర్పిస్తాం. నేటి కాలంలో యుద్ధం వస్తే అది ఎంతకాలం కొనసాగుతుందో మనం చెప్పలేం. అందుకు తగ్గ సామాగ్రి మన వద్ద ఉండేలా చూసుకోవాలి. అవసరమైతే నాలుగు సంవత్సరాలు పాటు జరిగే దీర్ఘకాలిక యుద్ధాలకు సైతం​ ఆహారం, మందుగుండు సామాగ్రిని సిద్ధం చేసుకోవాలి"
-- ఉపేంద్ర ద్వివేది, భారత ఆర్మీ చీఫ్​

మణిపుర్​లో సాధారణ పరిస్థితులు!
రెండు సంవత్సరాలుగా హింసను ఎదుర్కొంటున్న మణిపుర్​లో పరిస్థితులు చాలా వరకు మెరుగుపడుతున్నాయని తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదిముర్ము మణిపుర్​ను సందర్శించవచ్చునని పేర్కొన్నారు. సెప్టెంబర్​ ప్రారంభంలో ప్రధాని మోదీ మణిపుర్​ను సందర్శించారని, అక్కడి నివాసితులతో మాట్లాడారని గుర్తు చేశారు. మరోవైపు 2019లో ఆర్టికల్ 370 రద్దు తర్వాత జమ్మూ కశ్మీర్‌లో పరిస్థితులు చాలా వరకు మెరుగుపడ్డాయన్నారు. ఉగ్రవాదం చాలా వరకు తగ్గిందని అభిప్రాయపడ్డారు.

చైనాతో సంబంధాలు బలపడ్డాయి!
మరోవైపు భారత్​- చైనా సంబంధాల గురించి కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. చర్చల అనంతరం అక్టోబర్​ నుంచి భారత్​- చైనాల మధ్య సంబంధాలు మెరుగుపడ్డాయని ఆర్మీచీఫ్​ చెప్పారు. భారత ప్రధాని మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్​పింగ్​ మధ్య ఇటీవల జరిగిన సమావేశాల్లో వివాదాల పరిష్కారం గురించి ప్రధానంగా చర్చించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతకుముందు 2024 ఆగస్టులో షాంఘై సహకార సంస్థ శిఖరాగ్ర సమావేశాలకు హాజరైన మోదీ, జిన్​పింగ్​ ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. అదే ఏడాది అక్టోబర్​లో కజాన్​లో జరిగిన చివరి సమావేశం ఇరుదేశాల మధ్య సానుకూల ఫలితాలను ఇచ్చాయి. భారత్​, చైనాలు ప్రత్యర్థులు కాదని అభివృద్ధి భాగస్వాములని ఇరుదేశాధినేతలు పునరుద్ఘాటించారు. విభేదాలు వివాదాలుగా మారకూడదని అంగీకరించారు.

ఆయుధ కొనుగోళ్లలో స్వావలంబనకు పెద్దపీట : రాజ్​నాథ్ సింగ్

రూ.79వేల కోట్లతో ఆయుధాల కొనుగోలు- ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత రెండో అతి పెద్ద నిర్ణయం

