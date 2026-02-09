ఆన్లైన్ గేమింగ్పై మేల్కొనే సమయం వచ్చింది- తల్లిదండ్రులకు వైద్యుల హెచ్చరిక!
తల్లిదండ్రులకు మానసిక వైద్య నిపుణులు, డాక్టర్ల సూచనలు- అతిగా ఫోన్ వాడితే పిల్లలకు శారీరక, మానసిక సమస్యలు- ఆన్లైన్లో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులతో పరిచయాలూ డేంజరే
Published : February 9, 2026 at 2:58 PM IST
Childrens Smart Phone Addiction : ఈతరం పిల్లలు ఖాళీ టైం దొరకగానే మొబైల్ ఫోన్లలో మునిగిపోతున్నారు. మెడ తిప్పకుండా, కంటిరెప్ప వాల్చకుండా గంటల కొద్దీ గేమ్స్ ఆడుతున్నారు. గేమ్స్ ధ్యాసలో పడి టైంను, నిద్రను, భోజనాన్ని, చివరకు చుట్టూ ఉన్నవాళ్లనూ మర్చిపోతున్నారు. కొన్ని సార్లయితే స్కూళ్లకూ డుమ్మా కొడుతున్నారు. ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు మొబైల్ ఫోన్కు దూరంగా ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తే, ఇలాంటి పిల్లలకు తీవ్ర కోపం, చిరాకు వస్తున్నాయి. తమకెంతో ఇష్టమైన ఆన్లైన్ గేమ్స్కు దూరం అయ్యామనే తప్పుడు ఆలోచనతో ఇటీవలే ఉత్తరప్రదేశ్లోని గజియాబాద్లో ముగ్గురు మైనర్ అక్కాచెల్లెళ్లు ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన సంచలనం సృష్టించింది. ఈనేపథ్యంలో పిల్లలు మొబైల్ ఫోన్ అడిక్షన్, ఆన్లైన్ గేమింగ్ వ్యసనం బారిన పడకుండా కాపాడేందుకు తల్లిదండ్రులు నడుం బిగించాలని మానసిక వైద్య నిపుణులు, డాక్టర్లు పిలుపునిస్తున్నారు. భావి భారత పౌరుల ఆరోగ్యాలు, మేధస్సును కాపాడేందుకు వారు ఇచ్చిన విలువైన సూచనలతో 'ఈటీవీ భారత్' కథనమిది.
చేదు నిజాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు
'పిల్లలు చకచకా స్మార్ట్ ఫోన్ బ్రౌజింగ్ చేస్తుంటే చూసి చాలామంది తల్లిదండ్రులు మురిసిపోతున్నారు. తమ పిల్లలకు మంచి టెక్ నాలెడ్జ్ వచ్చిందని సంతోషిస్తున్నారు. పిల్లలు గంటల కొద్దీ ఫోన్ చూస్తూ గడిపేస్తున్నా, పేరెంట్స్ కనీసం మందలించడం లేదు. కొందరైతే పిల్లలకు ప్రత్యేకంగా ఫోన్లను కొనిస్తున్నారు. ఈ కారణం వల్లే ఆన్లైన్ గేమ్స్ వ్యసనపు ఊబిలో పిల్లలు చిక్కుకుంటున్నారు. ఈ వ్యసనం పిల్లల మానసిక స్థితిని, ఆలోచనా శక్తిని పూర్తిగా దెబ్బతీసి భవిష్యత్తులో ఆత్మహత్యల దిశగా వారిని నడిపిస్తుందనే చేదు నిజాన్ని తల్లిదండ్రులు గ్రహించలేకపోతున్నారు' అని మహారాష్ట్రలోని థానేకు చెందిన మానసిక వైద్య నిపుణుడు డాక్టర్ శైలేశ్ ఉమతే తెలిపారు.
'గేమ్స్ కోసమే ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్ల బలవన్మరణం'
'గజియాబాద్కు చెందిన ముగ్గురు మైనర్ అక్కాచెల్లెళ్లు కొరియా టాస్క్ బేస్డ్ ఆన్లైన్ గేమ్స్కు అడిక్ట్ అయ్యారు. ఆ గేమ్స్ ఆడొద్దని తల్లిదండ్రులు మందలించాక, వాళ్లు ముగ్గురూ సూసైడ్ చేసుకున్నారు. ఆ పిల్లలు గేమ్స్ కోసం విలువైన ప్రాణాలను తీసుకున్నారు. కొరియా గేమ్స్కు వాళ్లు ఎంతగా అడిక్ట్ అయ్యారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. గేమింగ్ వ్యసనం బారినపడిన వారిని, దానికి అకస్మాత్తుగా దూరం చేసే ప్రయత్నం చేస్తే కోపం, చిరాకును ప్రదర్శిస్తారు. ఆన్లైన్ గేమ్స్కు దూరం కావడాన్ని తట్టుకోలేక కొందరు సూసైడ్ చేసుకునే ముప్పు ఉంటుంది. అందుకే మొదటి నుంచే పిల్లల చేతికి గంటల తరబడి స్మార్ట్ఫోన్ను ఇవ్వకూడదు. ఒకవేళ ఇచ్చినా, కాసేపు కాగానే తీసుకోవాలి. దీంతోపాటు స్మార్ట్ఫోన్లో పిల్లలు ఎలాంటి వీడియోలు చూస్తున్నారు, ఎలాంటి గేమ్స్ ఆడుతున్నారు అనే సమాచారాన్ని పేరెంట్స్ ట్రాక్ చేయాలి. ఇందులో ఏదైనా అసభ్య కంటెంట్ ఉంటే, అది మళ్లీ రాకుండా బ్లాక్ చేయాలి' అని మానసిక వైద్య నిపుణుడు డాక్టర్ శైలేశ్ ఉమతే సూచించారు.
గుర్తు తెలియని వ్యక్తులతో పరిచయాలు డేంజర్ : డాక్టర్ శైలేశ్
"ఆన్లైన్ గేమ్లు ఆడుతున్న వేళ పిల్లలకు కొంతమంది గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పరిచయం అవుతుంటారు. పిల్లలు అమాయకంగా వారిని నమ్మేస్తుంటారు. ఆ వ్యక్తులు పిల్లలకు కొన్ని గేమింగ్ టాస్క్లను అసైన్ చేస్తుంటారు. ఆ టాస్క్ల గురించి పిల్లలతో ఛాటింగ్ చేస్తుంటారు. పిల్లలు ఈ వర్చువల్ ఇంటరాక్షన్ను ఇష్టపడతారు. ఆన్లైన్లో తమతో సంభాషిస్తున్న అపరిచితుల మాదిరిగానే పిల్లలూ ప్రవర్తించడం మొదలుపెడతారు. అచ్చం వాళ్లలాగే మాట్లాడటం, స్పందించడం ప్రారంభిస్తారు. చివరకు ఒక ఊహాత్మక లోకంలోకి వెళ్లిపోతారు. గేమింగ్ అసైన్మెంట్లను పూర్తిచేసే మోజులో కొందరు పిల్లలు స్కూళ్లకు డుమ్మా కొడుతుంటారు. సకాలంలో అన్నం కూడా తినరు. చదువుకునే టైంనూ వేస్ట్ చేస్తారు. ఈవిధంగా గేమింగ్ అడిక్షన్ అనేది పిల్లలను రోజువారీ దినచర్యలు మర్చిపోయే స్థితికి దిగజారుస్తుంది"
--డాక్టర్ శైలేశ్ ఉమతే, మానసిక వైద్య నిపుణుడు
'ఫోన్ అడిక్షన్ను అడ్డుకుంటేనే బాలలకు భవిష్యత్'
'పిల్లలకు గంటల తరబడి స్మార్ట్ ఫోన్లు ఇవ్వడాన్ని తల్లిదండ్రులు ఆపాలి. వారికి అస్సలు ఫోన్లు ఇవ్వకుంటే ఇంకా బెటర్. దీనివల్ల పిల్లలు మానసికంగా, శారీరకంగా మంచి ఆరోగ్యాన్ని పొందుతారు. మొబైల్ ఫోన్ వినియోగాన్ని కాల్స్, మెసేజ్లు, ఉద్యోగ అవసరాలు, వ్యాపార అవసరాలకు పరిమితం చేస్తే మంచిది. చాలావరకు సోషల్ మీడియా వేదికల్లో ఇప్పుడు అసభ్య కంటెంట్ కనిపిస్తోంది. అలాంటి దాన్ని పిల్లలు చూడకూడదు అంటే, వారికి ఎక్కువసేపు స్మార్ట్ ఫోన్ను ఇవ్వకూడదు. పిల్లల్లో నేర ప్రవృత్తి రాకూడదు అంటే, వారిని సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉంచాలి. ప్రధానంగా పిల్లలతో తల్లిదండ్రులు మనసు విప్పి మాట్లాడాలి. స్మార్ట్ ఫోన్ అడిక్షన్, గేమింగ్ వ్యసనాల వల్ల కలిగే ప్రమాదాలను వారికి వివరించాలి. పరీక్షల ప్రిపరేషన్, హోం వర్క్ పూర్తి చేయడం, క్లిష్టతరంగా ఉండే స్కూల్ సబ్జెక్టులపై పిల్లల డౌట్స్ను సైతం నివృత్తి చేసేందుకు తల్లిదండ్రులు ప్రయత్నించాలి. ఇలాంటి చర్యలతోనే మనం భావిభారత పౌరులను కాపాడుకోవచ్చు' అని మహారాష్ట్రలోని థాణే జిల్లాకు చెందిన సర్జన్ డాక్టర్ కైలాశ్ పవార్ తెలిపారు.
స్మార్ట్ఫోన్ అతి వినియోగంతో సమస్యలివీ
- స్మార్ట్ఫోన్ను గంటల తరబడి చూస్తే కంటి సమస్యలు వస్తాయి. కళ్లు పొడిబారడం, దృష్టి మసకబారడం, కంటిలో చికాకు, తీవ్ర తలనొప్పి వస్తాయి.
- ఫోన్ను ఎక్కువ సేపు చూస్తే మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన పెరుగుతాయి. ఏకాగ్రత తగ్గుతుంది. చిరాకు కలుగుతుంది.
- ఫోన్ను గంటల తరబడి చూసేవారు రాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోలేరు. వీరిని నిద్రలేమి సమస్య వెంటాడుతుంది. దీనివల్ల ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది.
- ఫోన్ను ఎక్కువసేపు తదేకంగా చూసే వారికి మెడ నొప్పి, వెన్నునొప్పి వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
- ఫోన్ను ఎక్కువగా చూసేవారు శారీరక శ్రమకు దూరం అవుతారు. ఫలితంగా ఊబకాయం ముప్పు వారిని అలుముకుంటుంది.
- ఫోన్కు అడిక్ట్ అయ్యే పిల్లలు ఇతరులతో మాట్లాడటం, ఇతరుల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వడం, ఇతరులతో సవ్యంగా ప్రవర్తించడం వంటి కమ్యూనికేషన్ వ్యవహారాల్లో వీక్గా ఉంటారు.
- కొందరు నడుస్తున్నప్పుడు, వాహనం నడుపుతున్నప్పుడు కూడా మొబైల్ ఫోన్లను ఉపయోగిస్తుంటారు. దీనివల్ల వారు ప్రమాదాల బారిన పడే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
- మొబైల్ ఫోన్ల నుంచి వెలువడే రేడియేషన్ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు
మీకు ఆత్మహత్య ఆలోచనలు ఉంటే లేదా మీకు తెలిసిన వారెవరైనా ఇలాంటి ఆలోచనలు చేస్తుంటే వెంటనే భావోద్వేగ మద్దతు అవసరం. ఇందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంది)ను సంప్రదించొచ్చు. టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ ఐకాల్ను 9152987821 నంబరు ద్వారా కనెక్ట్ కావచ్చు. ఈ నంబరుకు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు కాల్ చేయొచ్చు.