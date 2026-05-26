సంపన్న మిత్రుల కోసం మోదీ ప్రజలను దోచుకుంటున్నారు- సీఎన్జీ ధరల పెంపుపై కాంగ్రెస్ ఫైర్
మరోసారి సీఎన్జీ ధరల పెరుగుదలపై కాంగ్రెస్ ఫైర్- ప్రధాని మోదీని ఇన్ఫ్లేషన్ మ్యాన్ అంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు
Published : May 26, 2026 at 11:48 AM IST
Congress Lashes Out Over CNG : దేశ రాజధాని దిల్లీలో సీఎన్జీ ధరలను కేంద్రం మరోసారి పెంచడంపై కాంగ్రెస్ మండిపడింది. కేంద్రాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన సంపన్న స్నేహితులకు ప్రజలను నుంచి దోచిపెడుతున్నారని ఆరోపణలు గుప్పించింది. గత 12 రోజుల్లోనే నాలుగు సార్లు సీఎన్జీ ధరలు పెంచారని పేర్కొంటూ ప్రధాని మోదీ 'ఇన్ఫ్లేషన్ మ్యాన్' అంటూ వ్యగ్యాస్త్రాలు సంధించింది.
15 రోజుల్లో నాలుగోసారి
దిల్లీలో సీఎన్జీ ధరలను మంగళవారం కిలోకు రూ.2 కేంద్ర ప్రభుతం పెంచింది. తాజా పెంపుతో దేశ రాజధానిలో సీఎన్జీ ధర రూ.83.09కి చేరింది. గత 15 రోజుల వ్యవధిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నాలుగోసారి ధరలను పెంచింది. మే 15, 26 తేదీల్లో రూ.2 చొప్పున, మే 18, 23 తేదీల్లో రూ.1 చొప్పున ధరలు పెరిగినట్లు కాంగ్రెస్ విమర్శించింది. సీఎన్జీ ధరల పెంపుపై కాంగ్రెస్ పార్టీ సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో స్పందించింది. " ఇన్ఫ్లేషన్ మ్యాన్ మోదీ ప్రజలపై కొరడా ఝులిపించారు. సీఎన్జీని మళ్లీ రూ.2 పెంచారు. కేవలం 12 రోజుల్లోనే రూ.6 పెరిగింది " అంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు ఎక్కు పెట్టింది.
जनता पर 'महंगाई मैन' मोदी का चाबुक फिर चला।— Congress (@INCIndia) May 26, 2026
CNG 2 रुपए महंगी कर दी गई। पिछले 12 दिन में CNG पर 6 रुपए बढ़ाए गए हैं।
कब-कब बढ़े दाम 👇
• 15 मई: 2 रुपए 🔺
• 18 मई: 1 रुपए 🔺
• 23 मई: 1 रुपए 🔺
• 26 मई: 2 रुपए 🔺
नरेंद्र मोदी अपने अमीर दोस्तों के लिए जनता को लूट रहे हैं।
సామాన్య ప్రయాణీకులపై ప్రభావం
దిల్లీ-ఎన్సీఆర్ పరిధిలో అత్యధిక సంఖ్యలో క్యాబ్లు, ఆటోలు, టాక్సీలు, పబ్లిక్ రవాణా వాహనాలు సీఎన్జీపైనే నడుస్తుంటాయి. వరుసగా ధరలు పెరుగుతుండటం వల్ల రవాణా ఖర్చులు పెరిగి, ఆ ప్రభావం సామాన్య ప్రయాణీకులపై పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనంగా భావించే సీఎన్జీ ధరలు కూడా ఇలా రికార్డు స్థాయికి చేరుతుండటం పట్ల వాహనదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రస్తుతానికి ఈ ఇబ్బంది కేవలం దిల్లీ వాహనదారులకు మాత్రమే. అయితే, అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు, సహజ వాయువు ధరల పెరుగుదల ఇలాగే కొనసాగితే, రాబోయే రోజుల్లో ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇంధన కంపెనీలు ధరలను పెంచే అవకాశం ఉంది. ఇదే సమయంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు కూడా వరుసగా పెరుగుతుండటంతో రవాణా, లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు మరింత అధికమయ్యే పరిస్థితి నెలకొంది.
విమర్శలను ఖండించిన కేంద్రం
సీఎన్జీ ధరల పెంపుపై వస్తున్న విమర్శలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖండించింది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు పెరగడంతో వినియోగదారులపై భారం తగ్గించేందుకు మార్చి 27న పెట్రోల్, డీజిల్పై కేంద్ర ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని లీటరుకు రూ.10 చొప్పున తగ్గించినట్లు పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ సుజాత శర్మ తెలిపారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల కేంద్రానికి సుమారు రూ.14 వేల కోట్ల పన్ను ఆదాయం తగ్గిందని పేర్కొన్నారు.
