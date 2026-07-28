"విద్యార్థులు ఏమైనా ఉగ్రవాదులా? వారిపై ఏకే-47 గురిపెట్టాల్సిన పనేముంది?"- మోదీ సర్కార్పై ప్రియాంక గాంధీ ఫైర్
చనిపోయిన విద్యార్థుల కుటుంబాలకు న్యాయం జరగాలి- కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిపై యువత ఆగ్రహంతో ఉన్నారు- లోక్సభలో ప్రియాంక గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : July 28, 2026 at 5:27 PM IST
Priyanka Gandhi Slams Modi Govt : నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీకేజీపై నిరసన వ్యక్తం చేసిన విద్యార్థులపై పోలీసులు లాఠీఛార్జీ చేయడంపై కాంగ్రెస్ జనరల్ సెక్రటరీ ప్రియాంక గాంధీ మండిపడ్డారు. విద్యార్థులను పోలీసులు లాఠీలతో కొట్టారని, బాష్పవాయువు ప్రయోగించారని, ముఖ్యంగా బాలికల వస్త్రాలు లాగి, అసభ్యంగా, అమానుషంగా ప్రవర్తించారని ఆరోపించారు. జరిగిన అక్రమాలపై పోరాడుతున్న యువతపై పెల్లెట్ గన్స్, ఏకే-47 ప్రయోగించాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందని ప్రశ్నించారు. విద్యార్థులు ఏమైనా ఉగ్రవాదులా? అని మోదీ సర్కార్ను లోక్సభలో నిలదీశారు.
#WATCH | Delhi | In Lok Sabha, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "What was the need to unleash pellet guns and AK-47s on the country’s youth? Were they terrorists?...Who gave the order to use pellet guns?... Was it the Prime Minister? Was it the Home Minister? They must… pic.twitter.com/qfVqzBcugS— ANI (@ANI) July 28, 2026
"విద్యార్థులపై టియర్ గ్యాస్, లాఠీఛార్జ్, వాటర్ క్యానన్లు ప్రయోగించాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? యువతులను అవమానిస్తూ, వారి బట్టలు చించి, దారుణంగా కొట్టించాల్సిన అవసరం ఏముంది? దేశ యువతపై పెల్లెట్ గన్స్, ఏకే-47 ప్రయోగించాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? వారేమైనా తీవ్రవాదులా? పెల్లెట్ గన్స్ కాల్చాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది ఎవరు? ప్రధానమంత్రా? లేక హోంమంత్రా? దీనికి మీరు సమాధానం చెబుతారా? కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే కాదు దేశమంతా అడుగుతోంది. దేశప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన పూర్తి బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉంది. దేశ యువత అంటే మీకు ఎందుకంత భయం. ప్రజల గొంతును అణిచివేసే హక్కు మీకు ఎవరు ఇచ్చారు?"
- ప్రియాంక గాంధీ, కాంగ్రెస్ నాయకురాలు
ఆ విద్యార్థుల కుటుంబాలకు న్యాయం జరగాలి!
నీట్ అక్రమాల వల్ల బలవన్మరణానికి పాల్పడిన విద్యార్థుల కుటుంబాలకు న్యాయం జరగాలి అని ప్రియాంక గాంధీ డిమాండ్ చేశారు. "పిల్లలను కోల్పోయిన తల్లిదండ్రుల బాధను ఎవరు తీరుస్తారు? ఈ సభ సభ్యుల జాగీరు కాదు. ఇతి ప్రజలందరి సొత్తు. సభలోని ప్రతి సభ్యుడు జవాబుదారీతనంతో ప్రవర్తించాలి. తల్లిదండ్రులు అనేక కష్టాలు పడి పిల్లలను చదివిస్తారు. కానీ పేపర్ లీక్ చేసి ఆ పిల్లల జీవితాలతో ఆటలు ఆడుకున్నారు. పేపర్ లీక్ వెనుక మాఫియా ఉంది. దాన్ని అరికట్టాలి. ఈ పేపర్ లీక్ వల్ల చాలా మంది పిల్లలు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. వేల మంది పిల్లల ఆత్మస్థైర్యం దెబ్బతింది. కనుక చనిపోయిన విద్యార్థుల కుటుంబాలకు న్యాయం జరగాలి" అని ప్రియాంక గాంధీ అన్నారు.
మోదీ ఆ యాంగిల్ మార్చాలి!
"ప్రధాని మోదీ కెమెరా యాంగిల్ కాదు, హృదయ యాంగిల్ మార్చి చూడాలి. పేపర్ లీక్ బిల్లు వచ్చిన నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక్కరికీ శిక్ష పడలేదు. పేపర్ లీక్ దోషులకు శిక్ష పడనంత కాలం యువతకు భరోసా ఎలా కలుగుతుంది? ప్రధాని తన సలహాదారులను మార్చాలి. ఎందుకంటే ఆయన వాస్తవాలను పూర్తిగా విస్మరించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ విద్యావ్యవస్థపై అన్ని వర్గాలతో చర్చించాలి. నిపుణులతో చర్చించి సమూల మార్పులు చేయాలి. ఉపాధి కల్పనకు పెద్దపీట వేయాలి. వైద్య కళాశాలల సంఖ్యను మరింత పెంచాలి. యువత న్యాయం కోరుతున్నారు. వారు భిక్షాటన చేయడం లేదు. యువత డిమాండ్లలో న్యాయం ఉంది. కనుకనే అందరూ మద్దతు ఇస్తున్నారు. పేపర్ లీక్లు నివారించడానికి కొత్త కమిటీలు వేయడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. ఇంతకు ముందు రాధాకృష్ణ కమిటీ సిఫారసులు ఒక్కటీ అమలు చేయలేదు. శిక్షల గురించి అనుభవం లేని వ్యక్తులను కమిటీలో చేర్చారు. ఇక ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు గతంలోనూ ఉన్నాయి. ఆ కోర్టుల రికార్డులు మొదటి నుంచి సరిగ్గా లేవు" అని ప్రియాంక గాంధీ విమర్శించారు.
2024లో పేపర్ లీక్ బిల్లు వచ్చాక ఇంతవరకు ఒక్కరిపై కూడా చర్యలు తీసుకోలేదని కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంకాగాంధీ గుర్తుచేశారు. ఇప్పటివరకు 152 పేపర్ లీక్ ఘటనలు జరిగినట్లు చెప్పారు. పేపర్ లీక్ ఘటనల వెనుక మాఫియా ఉందని ప్రియాంకాగాంధీ ఆరోపించారు. వారు విద్యార్ధుల జీవితాలతో ఆటలు ఆడుకుంటున్నారని విమర్శించారు. పేపర్ లీక్ల వల్ల విద్యార్థుల ఆత్మస్థైర్యం దెబ్బతిందన్నారు.
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