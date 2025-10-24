ETV Bharat / bharat

'వేల కోట్ల స్కామ్‌లు చేసిన నేతలకు కర్పూరీ ఠాకూర్‌తో పోలికా?'- రాహుల్, లాలూపై మోదీ ఫైర్

బిహార్‌లో ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ- సమస్తిపుర్‌లో కర్పూరీ ఠాకూర్‌కు ప్రధాని నివాళి

PM Modi Bihar Rally
PM Narendra Modi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 24, 2025 at 1:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi Bihar Rally : విపక్ష నేతలు రాహుల్ గాంధీ, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్‌లపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ పరోక్ష విమర్శలు గుప్పించారు. రాజ్యాంగ పుస్తకాన్ని చేతుల్లో పట్టుకొని తిరుగుతున్న నేతలే దేశ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. వేల కోట్ల స్కామ్‌లు చేసి బెయిల్‌పై బయట తిరుగుతున్న ఆర్‌జేడీ, కాంగ్రెస్ నేతలు కూడా భారత రత్న కర్పూరీ ఠాకూర్ లాంటి మహనీయుడి బిరుదును పొందాలని తాపత్రయ పడుతున్నారని మోదీ విమర్శించారు. ప్రజల మనిషి కర్పూరీ ఠాకూర్‌ను అవమానించే వాళ్లను బిహార్ ప్రజలు ఎన్నడూ సహించరని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. కర్పూరీ ఠాకూర్‌ స్ఫూర్తితో తాము బిహార్‌లో, కేంద్రంలో సుపరిపాలనను అందిస్తున్నామని మోదీ తెలిపారు. కర్పూరీ గ్రామ్‌ను సందర్శించిన ఈ రోజును తాను ఎన్నడూ మర్చిపోలేనన్నారు. శుక్రవారం బిహార్‌లోని సమస్తీపూర్‌లోని జరిగిన ఎన్‌డీఏ కూటమి ప్రచార ర్యాలీలో ప్రధాని మోదీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

TAGGED:

BIHAR ELECTION PM MODI
PM MODI ON INDIA BLOC
PM MODI FIRES AT RAHUL AND LALU
PM MODI IN SAMASTIPUR RALLY
PM MODI BIHAR RALLY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.