'వేల కోట్ల స్కామ్లు చేసిన నేతలకు కర్పూరీ ఠాకూర్తో పోలికా?'- రాహుల్, లాలూపై మోదీ ఫైర్
బిహార్లో ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ- సమస్తిపుర్లో కర్పూరీ ఠాకూర్కు ప్రధాని నివాళి
Published : October 24, 2025 at 1:06 PM IST
PM Modi Bihar Rally : విపక్ష నేతలు రాహుల్ గాంధీ, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్లపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ పరోక్ష విమర్శలు గుప్పించారు. రాజ్యాంగ పుస్తకాన్ని చేతుల్లో పట్టుకొని తిరుగుతున్న నేతలే దేశ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. వేల కోట్ల స్కామ్లు చేసి బెయిల్పై బయట తిరుగుతున్న ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్ నేతలు కూడా భారత రత్న కర్పూరీ ఠాకూర్ లాంటి మహనీయుడి బిరుదును పొందాలని తాపత్రయ పడుతున్నారని మోదీ విమర్శించారు. ప్రజల మనిషి కర్పూరీ ఠాకూర్ను అవమానించే వాళ్లను బిహార్ ప్రజలు ఎన్నడూ సహించరని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. కర్పూరీ ఠాకూర్ స్ఫూర్తితో తాము బిహార్లో, కేంద్రంలో సుపరిపాలనను అందిస్తున్నామని మోదీ తెలిపారు. కర్పూరీ గ్రామ్ను సందర్శించిన ఈ రోజును తాను ఎన్నడూ మర్చిపోలేనన్నారు. శుక్రవారం బిహార్లోని సమస్తీపూర్లోని జరిగిన ఎన్డీఏ కూటమి ప్రచార ర్యాలీలో ప్రధాని మోదీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
#WATCH | Samastipur, Bihar | #BiharElection2025 | PM Narendra Modi says, " inspired by the leader of the people, karpoori thakur, we are transforming good governance into prosperity. but on the other hand, you know better than me what the rjd and congress are saying and… pic.twitter.com/eqgLBOQu96— ANI (@ANI) October 24, 2025