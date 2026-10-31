అఖండ భారత నిర్మాత, జాతి ఉక్కు మనిషి: పటేల్కు ప్రధాని, రాష్ట్రపతి నివాళి
Tribute To Sardar Vallabhbhai Patel : సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 151వ జయంతి సందర్భంగా ఏక్తానగర్లోని స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ వద్ద ప్రధాని మోదీ పుష్పాంజలి ఘటించారు.
Published : October 31, 2026 at 11:59 AM IST
ఉక్కుమనిషి, మాజీ ఉపప్రధాని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 151వ జయంతి సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ఘనంగా నివాళి అర్పించారు. గుజరాత్లోని ఏక్తానగర్లో ఉన్న పటేల్ భారీ విగ్రహం 'స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ' వద్ద ప్రధాని పుష్పాంజలి ఘటించారు. దేశ సమగ్రతకు, భారతజాతి నిర్మాణానికి ఆయన చేసిన సేవలను మోదీ కొనియాడారు. అలాగే రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ఉపరాష్ట్రపతి సి.పి. రాధాకృష్ణన్, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో పాటు పలువురు ఇతర ప్రముఖులు పటేల్కు పుష్పాంజలి ఘటించారు.
అఖండ భారత్ రూపశిల్పి, ఉక్కుమనిషి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ దృఢమైన దేశ నిర్మాణానికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారని ప్రధాని మోదీ తన సందేశంలో పేర్కొన్నారు. దేశ సేవలో భాగంగా పటేల్ చేసిన త్యాగం, అంకితభావం, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ నిర్మాణానికి గొప్పప్రేరణగా నిలుస్తాయని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా మోదీ పోస్ట్ చేశారు.
अखंड भारत के प्रणेता देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने एक सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मां भारती की सेवा में उनका त्याग और समर्पण विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ा प्रेरणास्रोत है।— Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2026
"సర్దార్ వల్లభభాయ్ పటేల్ జయంతి సందర్భంగా, అఖండ భారత నిర్మాత, జాతి ఉక్కు మనిషికి హృదయపూర్వక వందనాలు. బలమైన భారతదేశ నిర్మాణానికి ఆయన తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు. దేశ సేవలో ఆయన చేసిన త్యాగం, అంకితభావం ఆత్మనిర్భర భారతదేశ నిర్మాణానికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తాయి."
- ప్రధాని మోదీ
ఆధునిక భారత రూపశిల్పి: రాష్ట్రపతి ముర్ము
రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము కూడా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్కు నివాళులర్పించారు. రాష్ట్రపతి భవన్లోని గంతంత్ర మండపంలో పటేల్ చిత్రపటానికి పూలమాల వేశారు. స్వాతంత్ర్య సమరంలో యోధుడిగా, ఆధునిక భారతదేశ ప్రధాన రూపశిల్పిగా ఆయన సేవలను కొడియాడారు. దేశ ఏకీకరణతో పాటు పటిష్టమైన పరిపాలనా వ్యవస్థ ఏర్పాటులో పటేల్ చారిత్రాత్మక పాత్ర పోషించారని తెలిపారు. దేశ ఐక్యత, సమగ్రతకు ఆయన అందించిన అసమాన సేవలకు గుర్తుగా ప్రతి సంవత్సరం ఆయన జయంతిని జాతీయ ఐక్యతా దినోత్సవంగా నిర్వహిస్తున్నామని రాష్ట్రపతి పేర్కొన్నారు. పటేల్ జీవితం, ఆదర్శాల నుంచి స్ఫూర్తి పొందాలని పౌరులకు సూచించారు.
‘लौह पुरुष’ सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। https://t.co/Ft7S6WEf3U— President of India (@rashtrapatibhvn) October 31, 2026
దేశాన్ని ఏకం చేసిన నాయకుడు: అమిత్ షా
సర్దార్ పటేల్ జయంతి సందర్భంగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కూడా ఆయన సేవలను గుర్తు చేసుకున్నారు. సంస్థానాలుగా విడిపోయిన దేశాన్ని తన దూరదృష్టితో ఏకం చేసి బలమైన భారతదేశానికి పునాది వేశారని 'ఎక్స్' వేదికగా పేర్కొన్నారు. అఖిల భారత సర్వీసులను స్థాపించడం ద్వారా దేశ పరిపాలనా వ్యవస్థకు పటిష్టమైన పునాది వేశారని తెలిపారు. పటేల్కు కోట్లాది వందనాలు సమర్పిస్తున్నట్లు పేర్కొన్న అమిత్ షా, జాతీయ ఐక్యతా దినోత్సవం సందర్భంగా దేశ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఖేడా, బర్దోలీ సత్యాగ్రహాల ద్వారా రైతుల హక్కుల కోసం పటేల్ చేసిన పోరాటం ప్రజాసేవ, నాయకత్వానికి సాటిలేని ఉదాహరణగా నిలుస్తుందని అన్నారు. దేశ ప్రయోజనాలకే ఎల్లప్పుడూ అత్యున్నత స్థానం ఇచ్చిన ఆయన త్యాగం, అంకితభావం, దేశభక్తి ప్రతి పౌరుడికీ స్ఫూర్తినిస్తాయని పేర్కొన్నారు. 'ఏక్ భారత్, శ్రేష్ఠ భారత్' నిర్మాణంలో పటేల్ ఆశయాలు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయని తెలిపారు.
आधुनिक भारत के शिल्पकार, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक, लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन एवं समस्त देशवासियों को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' की हार्दिक शुभकामनाएँ। सरदार साहब ने अपने अदम्य साहस और दूरदर्शिता से रियासतों में बँटे देश को एक सूत्र में पिरोकर मजबूत भारत की नींव रखी और अखिल भारतीय सेवाओं की आधारशिला रखकर देश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ आधार दिया। खेड़ा और बारडोली सत्याग्रह के माध्यम से किसानों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष जनसेवा और नेतृत्व का अनुपम उदाहरण है। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाले सरदार साहब का त्याग, समर्पण और राष्ट्रप्रेम हर एक देशवासी को 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के निर्माण की दिशा में प्रेरित करता रहेगा।— Amit Shah (@AmitShah) October 31, 2026
దిల్లీలో ప్రముఖుల నివాళులు
సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి సందర్భంగా దిల్లీలోనూ పలువురు ప్రముఖులు ఆయనకు పుష్పాంజలి ఘటించారు. రాష్ట్రపతి భవన్లోని గంతంత్ర మండపంలో రాష్ట్రపతి ముర్ము నివాళులర్పించగా, సర్దార్ పటేల్ చౌక్లో ఉపరాష్ట్రపతి సి.పి. రాధాకృష్ణన్, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, దిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ తరణ్జిత్ సింగ్ సంధు, ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా, బీజేపీ ఎంపీ బాన్సురి స్వరాజ్ పుష్పాంజలి ఘటించారు. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతిని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 31న 'జాతీయ ఐక్యతా దినోత్సవం'గా నిర్వహిస్తోంది. దేశ సమైక్యత కోసం ఆయన చేసిన కృషిని ఈ రోజున గుర్తు చేసుకుంటారు.
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