'ఆరావళి' పర్వతాలపై వివాదం ఎందుకు రాజుకుంది? '100 మీటర్ల ఎత్తు' నిబంధనపై అభ్యంతరం ఎందుకు ?
సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్న 'సేవ్ ఆరావళి'- కేంద్రం ఇచ్చిన కొత్త నిర్వచనంపై అభ్యంతరాలు- 91 శాతం ఆరావళి పర్వతాలు 100 మీటర్ల కన్నా తక్కువ ఎత్తులోనే ఉన్నాయంటున్న పర్యావరణవేత్తలు
Published : December 23, 2025 at 4:50 PM IST
Aravalli Hills Controversy : ప్రపంచంలోనే పురాతనమైన ఆరావళి పర్వత శ్రేణులపై వివాదం రాచుకుంది. గుజరాత్, రాజస్థాన్, హరియాణా, దిల్లీలకు సహజసిద్ధ పర్యావరణ రక్షణ కవచం లాంటి ఈ పర్వతాలకు కేవలం 'ఎత్తు' ఆధారంగా కొత్త నిర్వచనం ఇవ్వడాన్ని ప్రతిపక్ష నేతలు, పర్యావరణ ప్రేమికులు తప్పుపడుతున్నారు. ఆరావళి పర్వతాల పరిసరాల్లోని లోతట్టు, దిగువ ప్రాంతాల్లో కొందరి కోసం మైనింగ్ అవకాశాలను సృష్టించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తాపత్రయ పడుతోందని ఆరోపిస్తున్నారు. ఆరావళి పర్వత శ్రేణుల్లో 100 మీటర్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎత్తు ఉన్నదాన్నే ఆరావళి పర్వతంగా పరిగణిస్తాం అనడం సరికాదని వాదిస్తున్నారు. గుజరాత్, రాజస్థాన్లలోని 'ఆరావళి' జిల్లాల్లో దీనిపై నిరసనలు మొదలయ్యాయి. ఇక సోషల్ మీడియాలో '#సేవ్ఆరావళి' హ్యాష్ట్యాగ్ ట్రెండ్ అవుతోంది. ఇంతకీ ఆరావళి పర్వతాలు మన దేశానికి ఎందుకు ముఖ్యమైనవి? వాటి 'ఎత్తు' అంశంపై వివాదం ఎందుకు ఏర్పడింది? సుప్రీంకోర్టు, కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ఏం చెప్పాయి? విపక్షాలు, పర్యావరణ ప్రేమికుల స్పందన ఏమిటి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
ఆరావళి పర్వత శ్రేణులు ఎందుకు కీలకం?
ఆరావళి పర్వత శ్రేణులకు దాదాపు 200 కోట్ల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. ఇవి వాయవ్య భారతదేశంలోని గుజరాత్, రాజస్థాన్, హరియాణా, దిల్లీలలో 670 కిలోమీటర్ల పొడవునా విస్తరించి ఉన్నాయి. ఈ పర్వత శ్రేణుల్లోని అత్యధిక ఎత్తు 1,722 మీటర్లు. ఇవి ముడత పర్వతాలు. భూమి లోపల ఉండే టెక్టోనిక్ ప్లేట్లు ఒకదానికొకటి ఎదురెదురుగా బలంగా ఢీకొన్నప్పుడు, వాటి మధ్య ఉన్న భూభాగంపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఈ ఒత్తిడి వల్ల ఆ భూభాగం పైకి లేచి ముడతలు పడుతుంది. ఆరావళి పర్వత శ్రేణులు ఇలాగే ఏర్పడ్డాయి. ఇవి దిల్లీ ఈశాన్య ప్రాంతంలో ప్రారంభమై, దక్షిణ హరియాణా, రాజస్థాన్ మీదుగా నైరుతి గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్ వద్ద ముగుస్తాయి. రాజస్థాన్లోని మౌంట్ అబూ సమీపంలో 5,650 అడుగుల ఎత్తులో ఉండే గురు శిఖర్ ఆరావళి పర్వత శ్రేణులలోనిదే. రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో వాతావరణ పరిస్థితులు నియంత్రణలో ఉండేందుకు, జల భద్రతకు ఈ పర్వతాలు అత్యంత కీలకమైనవి. ఇవి రాజస్థాన్లోని థార్ ఎడారి వేగంగా వ్యాప్తి చెందకుండా నిలువరిస్తున్నాయి. ఈ రాష్ట్రంలోని నేలలో భూగర్భ జలాలను రీఛార్జ్ చేస్తున్నాయి. దిల్లీలో వాయు కాలుష్యం కనీసం అప్పుడప్పుడు అయినా తగ్గుతోందంటే అందుకు కారణం ఆరావళి పర్వతాలే.
ఆరావళి పర్వతాలపై సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది?
ఆరావళి పర్వత శ్రేణుల పరిరక్షణ, మైనింగ్ కార్యకలాపాలపై సుప్రీంకోర్టు ఈ ఏడాది నవంబరు 20న కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. "ఆరావళి పర్వతాల"కు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన కొత్త నిర్వచనాన్ని దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఆమోదించింది. దీని ప్రకారం, ఆరావళి పర్వత శ్రేణులు విస్తరించి ఉన్న ప్రాంతాల్లో స్థానిక భూమట్టం నుంచి 100 మీటర్లు (328 అడుగులు) లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎత్తు ఉన్న ప్రాంతాలను మాత్రమే 'ఆరావళి పర్వతాలు'గా పరిగణిస్తారు. 100 మీటర్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎత్తు కలిగిన ఒకటికిపైగా ఆరావళి పర్వతాలు, పక్కపక్కనే సగటున 500 మీటర్ల దూరంలో ఉంటే వాటి మధ్యనున్న భూమిని కూడా ఆరావళి పర్వతశ్రేణిగానే పరిగణిస్తారు.
#SaveAravalli— Ritu #सत्यसाधक (@RituRathaur) December 22, 2025
See how cleverly the game was played.
🟢 The Modi govt recommended to the Supreme Court that hills below 100 metres across the 700 km long Aravalli range should not be treated as Aravallis at all ,,,fully aware that out of nearly 1.6 lakh mapped hills, only 1,048… pic.twitter.com/z4ZQ37WRa4
ఈ పర్వతశ్రేణుల పరిధిలో పర్యావరణపరంగా అత్యంత సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో మైనింగ్ను సుప్రీం కోర్టు పూర్తిగా నిషేధించింది. సుస్థిర మైనింగ్ నిర్వహణ ప్రణాళిక (ఎంపీఎస్ఎం) సిద్ధమయ్యే వరకు ఆరావళి ప్రాంతంలో కొత్త మైనింగ్ లీజులను మంజూరు చేయొద్దని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. భారతీయ అటవీ పరిశోధన, విద్యా మండలి (ఐసీఎఫ్ఆర్ఈ) ద్వారా మొత్తం ఆరావళి శ్రేణికి సంబంధించి ఒక సమగ్ర సుస్థిర మైనింగ్ ప్రణాళికను రూపొందించాలని కేంద్ర పర్యావరణ శాఖకు ఆర్డర్ ఇచ్చింది. ఆరావళి శ్రేణులు థార్ ఎడారి విస్తరించకుండా అడ్డుకునే సహజ రక్షణ కవచమని, భూగర్భ జలాల రీఛార్జ్, వాతావరణ సమతుల్యతకు ఇవి అత్యంత అవసరమని కోర్టు నొక్కి చెప్పింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెబుతోంది ?
''ఆరావళి పర్వత శ్రేణుల భౌగోళిక స్వరూపంపై స్పష్టత కోసమే, వాటికి ఒక నిర్దిష్ట నిర్వచనాన్ని ఇచ్చాం. ఆ పర్వతాల్లో అక్రమ మైనింగ్ జరగకుండా నిలువరించడానికే ఈ చర్యను చేపట్టాం. ఆరావళి పర్వతాలను రక్షించడానికి మా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. ఆ పర్వత శ్రేణుల్లో క్షీణించిన ప్రాంతాలను పునరుద్ధరించడానికి మేం ఇప్పటికే 'గ్రీన్ ఆరావళి వాల్' ప్రాజెక్టును మొదలుపెట్టాం. సుప్రీంకోర్టు ఇటీవలే ఆమోదించిన నిర్వచనం ప్రకారం ముందుకు సాగుతాం. 100 మీటర్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎత్తు కలిగిన ఆరావళి పర్వత శ్రేణులను రక్షిస్తాం. ఆరావళి పర్వత ప్రాంతాల్లో 0.19 శాతం మాత్రమే మైనింగ్కు అనుమతి ఉంటుంది. వాటిలో కొత్త గనులకు మేం అనుమతులు ఇవ్వలేదు. దాదాపు 90 శాతం ఆరావళి పర్వత శ్రేణులకు రక్షణ కొనసాగుతోంది. ఈవిషయంలో ఎలాంటి సడలింపును మేం ఇవ్వలేదు. దీనిపై కొందరు తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నారు'' అని కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ మంత్రి భూపేందర్ యాదవ్ స్పష్టత ఇచ్చారు.
91 శాతం 'ఆరావళి' 100 మీటర్ల కంటే తక్కువ ఎత్తులోనే : పర్యావరణవేత్తలు
ఆరావళి పర్వత శ్రేణుల కొత్త నిర్వచనంలోని 100 మీటర్ల ఎత్తు నిబంధనపై పలువురు పర్యావరణవేత్తలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆరావళి శ్రేణులలోని దాదాపు 91 శాతం పర్వతాలు 100 మీటర్ల కంటే తక్కువ ఎత్తులోనే ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. ఈ కొత్త నిబంధన వల్ల దాదాపు 91 శాతం ఆరావళి పర్వత శ్రేణులు చట్టపరమైన రక్షణను కోల్పోయే ముప్పు ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేవలం ఎత్తులు, కొలతల ప్రాతిపదికన పర్వత శ్రేణుల లాంటి భారీ పర్యావరణ వ్యవస్థలను నిర్వచించలేమని పర్యావరణవేత్తలు అంటున్నారు. కొండలు, అడవులు, పరీవాహక ప్రాంతాలు అనేవి ఒకదానితో ఒకటి పరస్పరం అనుసంధానితమై ఉంటాయని, వాటిని వేరుచేసి చూడలేమని గుర్తు చేస్తున్నారు. అన్ని ఎత్తుల ఆరావళి పర్వతశ్రేణులతో పాటు వాటి పరిసర ప్రాంతాలను రక్షిత జోన్లుగా పరిగణించాలని పర్యావరణ ప్రేమికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 100 మీటర్ల ఎత్తు నిబంధన మైనింగ్, రియల్ ఎస్టేట్, మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణ కంపెనీలకు వెసులుబాటును కల్పించేలా ఉందని ఆరోపిస్తున్నారు. పలు రాష్ట్రాల్లో గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా జరుగుతున్న అక్రమ మైనింగ్ వల్ల ఇప్పటికే ఆరావళి పర్వత శ్రేణులు దెబ్బతిన్నాయని అంటున్నారు.
ఆరావళికి గండం వస్తే ఉపద్రవాలు
- ఆరావళి పర్వతశ్రేణుల భద్రతకు భంగం కలిగితే, వాటిలోని జీవరాశులు, గిరిజన, ఆదివాసీ జాతుల ఉనికి ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుంది.
- ప్రత్యేకించి దిల్లీ, జాతీయ రాజధాని ప్రాంతాలలో గాలి నాణ్యత మరింత తగ్గుతుంది.
- గుజరాత్, రాజస్థాన్, హరియాణా, దిల్లీలలో భూగర్భ జలాలు అడుగంటి నీటి ఎద్దడి ఏర్పడుతుంది.
- రాజస్థాన్లోని థార్ ఎడారి వేగంగా విస్తరిస్తుంది.
సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్న #సేవ్ఆరావళి
ఆరావళి పర్వతశ్రేణుల భద్రతపై భారత ప్రజల ఆందోళన సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఎంతోమంది పర్యావరణ వేత్తలు, పర్యావరణ ప్రేమికులు, స్వచ్ఛంద సంస్థల కార్యకర్తలు, న్యాయవాదులు, పర్యావరణ సంస్థలు #సేవ్ఆరావళి హ్యాష్ట్యాగ్తో 'ఎక్స్' వేదికగా ట్వీట్లు చేస్తున్నాయి. సాంకేతికపరమైన నిర్వచనాలను ఇవ్వడం ద్వారా ఆరావళి పర్వతశ్రేణుల భద్రతను బలహీనపర్చొద్దని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాయి. దీంతో ఇప్పుడిది జాతీయ స్థాయి చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆరావళికి ఏదైనా జరిగితే తిరిగి పొందలేమని, ఇప్పుడే ఆ పర్వతశ్రేణుల భద్రతకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని నెటిజన్లు కోరుతున్నారు.
प्रकृति है तो मानव जीवन है— Abhinay Maths (@abhinaymaths) December 20, 2025
प्रकृति नहीं तो मानव जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती !
दिल्ली NCR pollution उदाहरण है नहीं समझ आयेगा तो कल नए उदाहरण बनेगे राजस्थान हरियाणा मध्यप्रदेश !
#SaveAravalli pic.twitter.com/KHnD2TYZDj
90 శాతం ఆరావళి పర్వతాల భద్రత ప్రశ్నార్థకం: అశోక్ గెహ్లోత్, రాజస్థాన్ మాజీ సీఎం
సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న #సేవ్ఆరావళి ప్రచారానికి రాజస్థాన్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత అశోక్ గెహ్లోత్ 'ఎక్స్' వేదికగా మద్దతును ప్రకటించారు. ఆరావళి పర్వతశ్రేణులకు ఇచ్చిన కొత్త నిర్వచనం అనేది తమ రాష్ట్రంలోని దాదాపు 90 శాతం ఆరావళి పర్వతాల భద్రతను ప్రశ్నార్థకం చేసేలా ఉందని ఆయన ఆరోపించారు. మైనింగ్ కంపెనీల ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా పర్వతశ్రేణుల ఎత్తులను నిర్ణయించడం సబబు కాదని అశోక్ గెహ్లోత్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇలాంటి నిర్ణయాల వల్ల దీర్ఘకాలంలో భారత దేశ పర్యావరణానికి తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందని హెచ్చరించారు. కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం పర్యావరణ పరిరక్షణ కంటే కార్పొరేట్ ప్రయోజనాలకే అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందన్నారు.
ఆరావళి పర్వతాలను కాపాడుకోవాలి : అఖిలేశ్ యాదవ్, సమాజ్వాదీ చీఫ్
''ఆరావళి పర్వతాల విషయంలో కేంద్ర సర్కారు వైఖరి సరిగ్గా లేదు. పర్యావరణ పరిరక్షణ అంశంలో బీజేపీ మాటలు, చేతలకు అస్సలు పొంతన లేదు. అత్యంత ప్రాచీనమైన ఆరావళి పర్వతాలను మనం కాపాడుకోవాలి. వాటికి ఏదైనా జరిగితే, భారతదేశ వాతావరణ పరిస్థితులు ప్రభావితం అవుతాయి'' అని సమాజ్వాదీ పార్టీ చీఫ్ అఖిలేశ్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు.
ఇవాళ ఆరావళి, రేపు హిమాలయాలనూ మైనింగ్కు ఇచ్చేస్తారు : ఆదిత్య ఠాక్రే
''భారతదేశ పర్యావరణాన్ని దెబ్బతీసేందుకు కేంద్ర సర్కారు యత్నిస్తోంది. ఆరావళి పర్వతాల విధ్వంసాన్ని సమర్ధించేలా ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు ఉన్నాయి. ఇది సిగ్గుచేటు అంశం. ఇవాళ ఆరావళి పర్వతాలు, రేపు పశ్చిమ కనుమలు, ఎల్లుండి హిమాలయాలను మైనింగ్ కోసం తెరుస్తారు. కేంద్ర సర్కారుకు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు. మనమంతా కలిసి సహజ వనరులను రక్షించుకోవాలి. ఆరావళిని రక్షించడానికి రాజస్థాన్ మొత్తం వీధుల్లోకి వచ్చిన తీరు స్ఫూర్తిదాయకం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ పర్వతాల్లో మైనింగ్ జరపకూడదు'' అని శివసేన(ఉద్ధవ్) యువనేత ఆదిత్య ఠాక్రే విమర్శించారు.
గుజరాత్లో నిరసనలు
ప్రధాని మోదీ సొంత రాష్ట్రం గుజరాత్లోని సబర్కాంత జిల్లాలోనూ ఆరావళి పర్వత శ్రేణులు ఉన్నాయి. 100 మీటర్ల ఎత్తు నిబంధనపై ఈ జిల్లాలోని విజయనగర్లో ఉన్న దద్వావ్ ఏరియా ప్రజలు మండిపడ్డారు. పెద్దసంఖ్యలో స్థానికులు వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసన తెలిపారు. తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేసైనా ఆరావళిని కాపాడుకుంటామని వారు ప్రకటించారు. తమ సామాజిక, ఆర్థిక, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వంలో కీలక భాగమైన ఆరావళి పర్వత శ్రేణులను పరిరక్షించుకుంటామని తేల్చి చెప్పారు. సబర్కాంత జిల్లాలోని మారుమూల ప్రాంతాల ప్రజలు కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భావి తరాలు ఆరావళి శ్రేణులను పోస్టర్లలో చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితిని తేకూడదని సూచిస్తున్నారు. ఈ నిర్ణయాన్ని పునఃపరిశీలించాలని కేంద్ర సర్కారుకు విన్నవిస్తున్నారు.
ఆరావళిపై ఉన్న మతపరమైన ప్రదేశాలను కాపాడుకుంటాం
''గుజరాత్లోని సబర్కాంత జిల్లా విజయనగర్ ప్రాంతంలో ఆరావళి పర్వతాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడి జనాభాలో 90 శాతం మంది గిరిజనులే. ఆరావళి పర్వతాలపై ప్రతిచోటా, ప్రతి గ్రామంలో మతపరమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. వాటి కోసం మేం మా ప్రాణాలను కూడా అర్పిస్తాం. ఆరావళి పర్వతాలను నాశనం చేయడానికి మేం అనుమతించం'' అని సబర్కాంత జిల్లాలోని విజయనగర్కు చెందిన నవీన్ కలస్వా తెలిపారు.