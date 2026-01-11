ETV Bharat / bharat

దేశంలోనే ఫస్ట్ సీతాకోకచిలుకల అభయారణ్యం- ఆకట్టుకుంటున్న బటర్ ఫ్లైలు - ఎక్కడో తెలుసా?

దేశంలోనే మొట్టమొదటి సీతాకోకచిలుకల అభయారణ్యం- పర్యటకులను ఆకర్షిస్తున్న బటర్ ఫ్లైలు-సీతాకోకచిలుకల పెంపకం, వలసలకు ముఖ్యమైన ప్రదేశంగా కేంద్రం నుంచి గుర్తింపు

India First Butterfly Sanctuary
India First Butterfly Sanctuary (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 11, 2026 at 6:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

India First Butterfly Sanctuary : దేశంలోని తొలి వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది. అందుకు ప్రధాన కారణం అక్కడ ఉన్న సీతాకోకచిలుకలే. అరళం అటవీ మార్గాలు ఇప్పుడు ఆల్బాట్రాస్ సీతాకోకచిలుకలతో నిండిపోయాయి. కేరళ కన్నూర్ జిల్లాలోని అరళంలో ఉన్న ఆ అభయారణ్యంలోని అరుదైన, ఎక్కువ జాతుల బటర్ ఫ్లైలను చూసేందుకు పర్యటకులు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు.

దేశంలోనే మొట్టమొదటి సీతాకోకచిలుకల అభయారణ్యం
దేశంలో అనేక సీతాకోకచిలుకల ఉద్యానవనాలు ఉన్నాయి. అయితే అరళం వన్యప్రాణుల అభరయాణ్యం మాత్రం చాలా స్పెషల్. ఎందుకంటే దేశంలోనే మొట్టమొదటి సీతాకోకచిలుకల అభయారణ్యంగా అరళం వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ నిలిచింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ మేరకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. అరళం శాంక్చురీని సీతాకోకచిలుకల పెంపకం, వలసలకు ముఖ్యమైన ప్రదేశంగా గుర్తించాలని కేంద్రం ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో అరళం వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ పేరును అధికారికంగా అరళం సీతాకోకచిలుకల అభయారణ్యంగా మార్చారు.

ఆల్బాట్రాస్ సీతాకోకచిలుకలు అరళం వన్యప్రాణుల అభయారణ్యంలో డిసెంబర్- ఫిబ్రవరి మధ్య భారీ సంఖ్యలో కనిపిస్తాయి. ఈ బటర్ ఫ్లై ల పేరులో సముద్ర పక్షి పేరు ఉన్నా, వీటికి ఆ పక్షికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఈ సీతాకోకచిలుకలకు వాటి రెక్కల తెల్లని రంగు, వేగంగా కారణంగా ఆ పేరు వచ్చింది. ఆల్బాట్రాస్ బటర్ ఫ్లైల రెక్కల పై భాగం చాలా తెల్లగా ఉంటుంది. రెక్కల అంచులలో నల్లని మచ్చలు కనిపిస్తాయి. మగ సీతాకోకచిలుకల కంటే ఆడ సీతాకోకచిలుకలు రెక్కల అంచులలో నల్ల రంగు ఎక్కువగా ఉంటుంది.

India First Butterfly Sanctuary
సీతాకోకచిలుకల అభయారణ్యం (ETV Bharat)

ఇవి వలసజీవులు
ఆల్బాట్రాస్ సీతాకోకచిలులకలు వలస జీవులు. ఇవి పశ్చిమ కనుమలలోని నుంచి అరళం ప్రాంతానికి వేలాదిగా తరలివస్తాయి. వీటిలో మరో అతి ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే తేమతో కూడిన నేల లేదా నది ఒడ్డున ఉన్న బురద నుంచి ఖనిజాలు, లవణాలను గ్రహించడానికి వందలాది సీతాకోకచిలుకలు ఒకే ప్రదేశానికి వస్తాయి. దీన్నే మట్టి పుడ్లింగ్ అంటారు. ఆ సమయంలో నదుల ఒడ్డులు తెల్లని పట్టుతో కప్పినట్లు కనిపిస్తాయి. అయితే ఈ సీతాకోకచిలుకల ప్రధాన ఆహారం చెట్లపై వికసించే పువ్వుల నుంచి వచ్చే తేనె.

ఆల్బాట్రాస్ సీతాకోకచిలుకలతో పాటు బ్లూ టైగర్, డార్క్ బ్లూ టైగర్, ఒలియాండర్, అరాలి, మిల్క్వీడ్ జాతుల బటర్ ఫ్లైలను అరళం వన్యప్రాణుల అభయారణ్యంలో చూడొచ్చు. కేరళలో కనిపించే 327 సీతాకోకచిలుకల జాతులలో 266 అరళంలో ఉంటున్నాయని అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అలాగే పశ్చిమ కనుమలలో మాత్రమే కనిపించే నలభైకి పైగా స్థానిక సీతాకోకచిలుకలలో 27 అరళంలో ఉంటున్నాయి. కాగా, 2025లో అరళంలో జరిగిన సీతాకోకచిలుకల సర్వేలో కేవలం ఐదు నిమిషాల పరిశీలనలో 12,000 బటర్ ఫ్లైలను గుర్తించామని అసిస్టెంట్ వైల్డ్ లైఫ్ ఆఫీసర్ రమ్య రాఘవన్ తెలిపారు.

India First Butterfly Sanctuary
సీతాకోకచిలుకల అభయారణ్యం (ETV Bharat)

అరళం వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం 1984లో ఏర్పాటు అయ్యింది. ఇది 55 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉంది. కొండలు, అడవులు, వృక్ష సంపదతో జీవ వైవిధ్యానికి కేరాఫ్ అడ్రస్​గా నిలిచింది. అందుకే ఈ అభయారణ్యాన్ని చూసేందుకు పర్యటకులు ఆసక్తి చూపిస్తారు. ఇప్పుడు సీతాకోకచిలుకలకు ప్రసిద్ధి కావడంతో మరింత పాపులర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.

అరళం వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం సందర్శకులు ఎలా చేరుకోవచ్చు?
ప్రతిరోజూ అరళం సీతాకోకచిలుకల అభయారణ్యంలోకి వెళ్లేందుకు టూరిస్టులకు అనుమతి ఉంది. సందర్శన వేళలు సాధారణ పర్యాటక కేంద్రాల మాదిరిగానే ఉంటాయి. అరుదైన ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, ఇతర ప్రమాదాల సందర్భాలలో మాత్రమే అభయారణ్యం మూతపడుతుందని అసిస్టెంట్ వైల్డ్ లైఫ్ ఆఫీసర్ రమ్య రాఘవన్ తెలిపారు.

ఈ అభయారణ్యంలోకి వెళ్లాలంటే ప్రవేశ రుసుము ఒక్కొక్కరికి రూ.150. గైడ్ రుసుము రూ.500. అయితే, ఐదుగురు కంటే ఎక్కువ మంది వ్యక్తుల బృందం వస్తే గైడ్ రుసుము చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. కన్నూర్ జిల్లాలోని ఈ శాంక్చురీని సందర్శించడానికి నవంబర్- మే మధ్య కాలం ఉత్తమమైనది. అప్పుడు బటర్ ఫ్లైలు ఈ అభయారణ్యానికి ఎక్కువగా వలస వస్తాయి.

TAGGED:

ARALAM WILDLIFE SANCTUARY BUTTERFLY
FIRST BUTTERFLY SANCTUARY ARALAM
BUTTERFLY WILDLIFE SANCTUARYININDIA
INDIA FIRST BUTTERFLY SANCTUARY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.