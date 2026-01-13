కోడింగ్ లేకుండానే యాప్స్- స్టార్టప్ 'విజ్రూ' సంచలనం- బిలియన్ డాలర్ క్లబ్పై కన్ను!
సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో కోడింగ్ అవసరం లేకుండానే అప్లికేషన్లు రూపొందించే సరికొత్త విప్లవం- ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఏఐ పవర్డ్ 'జీరో కోడ్' ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను పరిచయం చేసిన విజ్రూ
Published : January 13, 2026 at 8:48 AM IST
Apps Without Coding : సాధారణంగా ఒక మొబైల్ యాప్ లేదా సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ తయారు చేయాలంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్పై పట్టు ఉండాలి. వేల లైన్ల కోడింగ్ రాయాలి. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేని వారికి ఇది అసాధ్యమైన పని. కానీ ఇప్పుడు సీన్ మారుతోంది. కేరళలోని కోజికోడ్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న 'విజ్రూ' (Vizru) అనే సాఫ్ట్వేర్ సంస్థ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఒక పెనుమార్పును తీసుకొస్తోంది. కోడింగ్తో పని లేకుండా కేవలం 'డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్' పద్ధతిలో యాప్స్ నిర్మించే సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తోంది. అసలు కోడింగ్ తెలియని వారు కూడా అద్భుతమైన యాప్స్ ఎలా తయారు చేయవచ్చో ఈ సంస్థ నిరూపిస్తోంది. ప్రపంచ టెక్నాలజీ రంగంలో హాట్ టాపిక్గా మారిన ఈ 'జీరో కోడ్' విప్లవం వెనుక ఉన్న విశేషాలేంటో చూద్దాం.
కష్టపడి కోడింగ్ రాయక్కర్లేదు
విజ్రూ సంస్థ 'జీరో కోడ్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్' ప్లాట్ఫారమ్ ద్వారా వ్యాపార సంస్థలకు పెద్ద ఉపశమనం కలిగిస్తోంది. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం తక్కువగా ఉన్నవారు కూడా తమకు కావలసిన విధంగా అప్లికేషన్లను కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చని కంపెనీ హెచ్ఆర్ హెడ్ పి.ప్రియదర్శిని వెల్లడించారు. దీనిని ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఏఐ పవర్డ్ జీరో కోడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గా అభివర్ణిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోని ప్రముఖ బ్యాంకులు తమ సంక్లిష్టమైన లోన్ ప్రాసెసింగ్ పనుల కోసం ఈ టెక్నాలజీని వాడుతుండటం విశేషం.
'రోవర్' టెక్నాలజీతో వేగవంతమైన ప్రగతి
సాధారణంగా ఒక అప్లికేషన్ నిర్మించడానికి సుమారు 18 నెలల సమయం పడుతుంది. కానీ విజ్రూ కనిపెట్టిన "రోవర్" టెక్నాలజీతో అదే పనిని కేవలం నాలుగు వారాల్లోనే పూర్తి చేయవచ్చు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రపంచంలో ఇదొక పెద్ద విప్లవంగా భావిస్తున్నారు. అతి తక్కువ మానవ ప్రమేయంతో యాప్స్ నిర్మించడం, వాటిని అవసరానికి తగ్గట్టుగా మార్చుకోవడం ఈ టెక్నాలజీతో సాధ్యమవుతుంది. సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో అత్యంత వేగంగా పనులు పూర్తి చేయాలనుకునే సంస్థలకు ఇది ఒక వరంలా మారింది.
హెల్త్కేర్ రంగంలో 'గుడ్ డాక్' మ్యాజిక్
విజ్రూ కేవలం సాఫ్ట్వేర్ రంగానికే పరిమితం కాలేదు. ఆరోగ్య రంగంలో కూడా సమూల మార్పులు తెచ్చేందుకు 'గుడ్ డాక్' పేరుతో ఏఐ పవర్డ్ పోర్టబుల్ కియోస్క్లను ప్రవేశపెట్టింది. రాబోయే దశాబ్ద కాలంలో వైద్య సేవలందించే విధానాన్ని ఇది పూర్తిగా మార్చేస్తుందని కంపెనీ భావిస్తోంది. బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్, ఇన్సూరెన్స్ మాత్రమే కాకుండా ఫార్మాస్యూటికల్స్, రియల్ ఎస్టేట్, అగ్రికల్చర్ వంటి 24 కంటే ఎక్కువ పరిశ్రమల్లో విజ్రూ తన ఏఐ పరిష్కారాలను అందిస్తోంది.
అమెరికా ఉద్యోగాన్ని వదిలి అద్భుతాల బాట
ఈ వినూత్న ప్రయాణానికి పునాది వేసిన వ్యక్తి రమేశ్ మహాలింగం. చెన్నైకి చెందిన రమేశ్ అమెరికన్ సాఫ్ట్వేర్ దిగ్గజం 'వీఎమ్వేర్' లో ఉన్నత పదవిలో ఉండేవారు. అయితే సొంతంగా ఏదైనా సాధించాలనే లక్ష్యంతో 2012లో కోజికోడ్ సమీపంలోని పరయంచేరిలో కేవలం 10 మంది ఉద్యోగులతో 'ఇన్విగో సాఫ్ట్వేర్' పేరుతో తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టారు. నేడు ఈ సంస్థ 120 మంది ఉద్యోగులతో చెన్నై, బెంగళూరు, అమెరికాలో బ్రాంచ్ లను స్టార్ట్ చేసి గ్లోబల్ లెవెల్లో ఎట్రాక్ట్ చేస్తోంది.
బిలియన్ డాలర్ క్లబ్ వైపు అడుగులు
విజ్రూ సంస్థలో యజమాని ఉద్యోగి అనే తేడా ఉండదని, అందరూ ఒకే కుటుంబంలా పనిచేస్తారని అక్కడి సిబ్బంది చెబుతుంటారు. ఫ్లెక్సిబుల్ పని గంటలు, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఈ సంస్థ ప్రత్యేకత. ఇప్పుడు అభివృద్ధి చేసిన కొత్త ఏఐ ప్లాట్ఫారమ్ ద్వారా కోజికోడ్ నుంచి బిలియన్ డాలర్ కంపెనీగా ఎదగడమే లక్ష్యంగా విజ్రూ అడుగులు వేస్తోంది.
కోజికోడ్ కేవలం ఒక ఆరంభం మాత్రమేనని, ప్రస్తుతం ఈ సంస్థ అమెరికాలోని శాన్ జోస్ కేంద్రంగా తన గ్లోబల్ ఆపరేషన్స్ నిర్వహిస్తోందని రమేష్ మహాలింగం పేర్కొన్నారు. ఇన్విగో సాఫ్ట్వేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరుతో ఇండియాలో తన కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న ఈ సంస్థకు ఉద్యోగుల నుంచి 100 శాతం సానుకూల రేటింగ్ లభించడం విశేషం. ఇక్కడ పని చేసే ప్రతి ఒక్కరూ తమ స్నేహితులకు ఈ కంపెనీని సిఫార్సు చేస్తారంటే, అక్కడి పని వాతావరణం ఎంత బాగుంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. కేవలం ఐదేళ్లలోనే ఎవరూ ఊహించని రీతిలో ఎదిగిన విజ్రూ, తన ఏఐ సొంత ప్లాట్ఫారమ్స్ ద్వారా ఆటోమోటివ్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, అగ్రికల్చర్ వంటి విభిన్న రంగాల్లో సెక్యూర్ జనరేటివ్ ఏఐ సేవలను అందిస్తూ దూసుకుపోతోంది.