29న అపాయింట్మెంట్- 30న రిటైర్మెంట్- ఉద్యోగం రాకముందే పదవీ విరమణ!
ఝార్ఖండ్లో సహాయక ఉపాధ్యాయుల నియామకాల్లో వెలుగుచూసిన అరుదైన ఘటనలు- జూన్ 29న నియామక పత్రం- జూన్ 30న పదవీ విరమణ పొందిన ఉపాధ్యాయుడు- మరో అభ్యర్థికి రిటైర్మెంట్ తర్వాత అపాయింట్మెంట్ లెటర్
Published : July 1, 2026 at 11:14 AM IST
Jharkhand Teacher Appointment Letter : చేతిలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామక పత్రం. కళ్లలో ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఎదురు చూస్తున్న కల నెరవేరిన ఆనంద క్షణాలు. కానీ ఆ సంతోషం ఒక్క రోజుకే పరిమితమైంది. నియామక పత్రం అందుకున్న మరుసటి రోజే పదవీ విరమణ చేయాల్సి వచ్చింది. మరొకరికి అయితే ఉద్యోగంలో చేరే అవకాశమే లేకుండా రిటైర్ అయిన తర్వాత అపాయింట్మెంట్ లెటర్ అందింది. దీంతో చేతికి వచ్చిన కలల ఉద్యోగం అందని ద్రాక్షగా మిగిలిపోయింది.
ఝార్ఖండ్లో సహాయక ఉపాధ్యాయుల నియామక ప్రక్రియ వేలాది మంది అభ్యర్థులకు ఆనందాన్ని పంచుతుండగా, కొందరి జీవితాల్లో మాత్రం చేదు అనుభవంగా మిగిలింది. మూడేళ్ల పాటు సాగిన నియామక ప్రక్రియ కారణంగా ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు ఉద్యోగంలో చేరే సమయానికే పదవీ విరమణ వయస్సుకు చేరుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. మూడేళ్ల జాప్యం ఇద్దరు పారా టీచర్ల జీవితాల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మధుర జ్ఞాపకంగా కాక, చేదు అనుభవంగా మార్చేసింది.
మూడేళ్ల ఆలస్యం
ఝార్ఖండ్లో 26 వేల సహాయక ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటివరకు సుమారు 12,500 మంది అభ్యర్థులకు నియామక పత్రాలు అందజేశారు. ఇందులో పారా టీచర్లకు 50 శాతం పోస్టులు కేటాయించారు. వీరికి దరఖాస్తు సమయంలో గరిష్ఠ వయోపరిమితి 58 ఏళ్లుగా నిర్ణయించారు. 2023లో దరఖాస్తులు స్వీకరించిన సమయంలో పలువురు పారా టీచర్ల వయస్సు 57 నుంచి 58 ఏళ్ల మధ్యలో ఉంది. అయితే నియామక ప్రక్రియ పూర్తవడానికి దాదాపు మూడేళ్లు పట్టడంతో, కొందరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సైన 60 ఏళ్లకు చేరుకున్నారు.
ఒక్కరోజే ఉద్యోగం
జామ్తారా జిల్లాకు చెందిన నంద్లాల్ రవానీ పరిస్థితి మరింత విచిత్రంగా మారింది. ఆయనకు జూన్ 29న నియామక పత్రం అందగా, జూన్ 30తో 60 ఏళ్లు పూర్తి కావడంతో మరుసటి రోజే పదవీ విరమణ పొందాల్సి వచ్చింది. నంద్లాల్ రవానీ 2006 నుంచి పారా టీచర్గా పనిచేస్తున్నారు. 2016లో ఝార్ఖండ్ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (జేటెట్)లో ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా రెగ్యులర్ నియామకం కోసం ఎదురుచూసినా, చివరకు నియామక పత్రం చేతికి వచ్చేసరికి ఉద్యోగ జీవితమే ముగిసిపోయిందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఉద్యోగం రాకముందే రిటైర్
పలామూ జిల్లాకు చెందిన నియుమ్ అన్సారీ పరిస్థితి కూడా ఇలాంటిదే. నందలాల్ కనీసం ఒక్కరోజైనా ఉద్యోగం చేశారు. కానీ నియుమ్ మే 31కే 60 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుని పదవీ విరమణ వయస్సుకు చేరుకున్నారు. అయితే నియామక ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక అపాయింట్మెంట్ లెటర్ తీసుకోవాలని అధికారులు పిలిచారు. నియామక పత్రం రావడం సంతోషంగా ఉన్నప్పటికీ, ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా ఒక్కరోజు కూడా పనిచేసే అవకాశం దక్కలేదని ఆయన వాపోయారు. ఈ అపాయింట్మెంట్ లెటర్ను జీవితాంతం ఒక గుర్తుగా భద్రపరుచుకుంటానని చెప్పారు.
సహాయక ఉపాధ్యాయ నియామకాల కోసం ఏళ్ల తరబడి ఎదురుచూసిన పారా టీచర్లు చివరకు ఎంపికైనా, ఉద్యోగ ప్రయోజనాలు పొందకముందే పదవీ విరమణ వయస్సుకు చేరుకోవడం తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది. నియామక ప్రక్రియ సమయానికి పూర్తై ఉంటే ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చేది కాదని అభ్యర్థులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మూడేళ్ల జాప్యం వల్ల కొందరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల నెరవేరినా, ఆ ఉద్యోగాన్ని అనుభవించే అవకాశం లేకపోకుండా పోయింది. ఉద్యోగం రావడం ఒకవైపు ఆనందాన్నిస్తే, అదే సమయంలో వెంటనే పదవీ విరమణ లేదా ఉద్యోగంలో చేరే అవకాశమే లేకపోవడం బాధితులకు మధుర జ్ఞాపకంగా కాక, చేదు అనుభవంగా మార్చేసింది.
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