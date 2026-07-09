మాల్దాలోనూ దక్షిణాది 'యాపిల్ మ్యాంగో' సాగు సక్సెస్- రైతుల్లో కొత్త ఆశలు- లాభాల పంట పండనుందా?
మాల్దా మామిడి తోటల్లో యాపిల్ మ్యాంగో మ్యాజిక్- ఈ సౌత్ ఇండియాకు చెందిన ప్రసిద్ధ రుమాని రకం సాగు ప్రయోగాలు సక్సెస్- అచ్చం ఐస్క్రీమ్ లానే ఉండే రుచి
Published : July 9, 2026 at 10:01 PM IST
Apple Mango Cultivation : బంగాల్లోని మాల్దా జిల్లా దేశంలోనే ప్రసిద్ధ మామిడి ఉత్పత్తి కేంద్రంగా గుర్తింపు పొందింది. ఒకప్పుడు దాదాపుగా 300 కు పైగా మామిడి రకాలకు నిలయంగా ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో కాల క్రమేణా పలు రకాలు అంతరించిపోవడంతో ప్రస్తుతం కేవలం సుమారు 150 రకాలే మిగిలాయి. వీటినే సాగుచేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ జాబితాలో మరో ప్రముఖ మామిడి రకం చేరేందుకు మార్గం సుగమమైంది. దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రసిద్ధి చెందిన 'యాపిల్ మామిడి' సాగు- మాల్దా నేల, వాతావరణానికి అనుకూలమని శాస్త్రవేత్తలు నిర్ధరించడంతో రైతుల్లో కొత్త ఆశలు చిగురించాయి. ఈ యాపిల్ మ్యాంగో రకాన్నే రుమాని అని పిలుస్తుంటారు. లఖ్నవూకు చెందిన సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సబ్ట్రాపికల్ హార్టికల్చర్ (CISH) మాల్దా విభాగం గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా యాపిల్ మ్యాంగో సాగుపై పరిశోధనలు నిర్వహిస్తోంది. జిల్లా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో (KVK) నిర్వహించిన ప్రయోగాల్లో ఈ రకం మంచి దిగుబడిని ఇవ్వడంతో, మాల్దాలో వాణిజ్యపరంగా కూడా (కమర్షియల్ పర్పస్) విజయవంతంగా సాగు చేయొచ్చని శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు.
ఎక్కువ గుజ్జు- ఎక్కువ తీపి- అచ్చం ఐస్క్రీంలానే రుచి!
ఈ యాపిల్ మామిడిని (రుమాని) దక్షిణా భారతదేశంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా సాగు చేస్తున్నారు. పండు ఆకారం ఆకుపచ్చ యాపిల్ను పోలి ఉండటంతో దీనికి ఇలా యాపిల్ మ్యాంగో అనే పేరు వచ్చింది. పండిన తర్వాత కూడా దీని రంగు ఎక్కువగా ఆకుపచ్చగానే ఉంటుంది. ఒక్కో పండు బరువు సుమారు 200 నుంచి 300 గ్రాముల వరకు ఉంటుంది. ఇందులో గుజ్జు ఎక్కువగా, పీచు చాలా తక్కువగా ఉండటంతో పాటు రసం, తీపి ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీని ప్రత్యేక రుచిని ఐస్క్రీంతో పోలుస్తూ దీనిని ఐస్క్రీమ్ మ్యాంగో అని కూడా పిలుస్తుంటారు.
మొక్కలు నాటేందుకు ఇదే సరైన సమయం
మాల్దా నేల ఈ రుమాని (యాపిల్ మ్యాంగో) సాగుకు అనుకూలంగా ఉన్నట్లు పరీక్షల్లో తేలిందన్నారు CISH మాల్దా కేంద్రం హెడ్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ దుశ్యంత్ కుమార్. ఇక్కడి వాతావరణంలో ఉండే దాదాపు 70-80 శాతం తేమ కూడా ఈ మామిడి సాగుకు చక్కగా సరిపోయిందని అన్నారు. సాధారణ సంరక్షణతోనే (నార్మల్ కేర్) చెట్లు ఏకంగా 15 నుంచి 20 అడుగుల ఎత్తు వరకు పెరుగుతాయని దుశ్యంత్ చెబుతున్నారు. ఇతర మామిడి రకాల మాదిరిగానే ప్రత్యేక మెయింటెనెన్స్ లేకుండా సహజంగానే పూత పూస్తాయని వివరించారు. మే ప్రారంభం నుంచి జూన్ చివరి వరకు ఈ మొక్కలు నాటేందుకు అనువైన సమయం అని సూచించారు. ఈ సాగుపై ఆసక్తి ఉన్న రైతులు సీఐఎస్హెచ్ను సంప్రదించి సలహాలు, సూచనలు పొందొచ్చని తెలిపారు.
మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్- రైతులకు లాభాలే లాభాలు!
ఇప్పుడు మాల్దాలో విజయవంతమైన ప్రయోగాలు అక్కడి రైతులు, మామిడి వ్యాపారుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపాయి. మాల్దా మ్యాంగో మర్చంట్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు ఉజ్వల్ సాహా మాట్లాడుతూ- దక్షిణ భారతదేశానికి చెందిన ఈ రకం మాల్దా వాతావరణంలో పెరుగుతుందా అనే అనుమానం తొలుత ఉండేదన్నారు. అయితే కేవీకేలో వచ్చిన ఫలితాలు ఆ సందేహాల్ని పూర్తిగా తొలగించాయని చెప్పారు. రూపంలో యాపిల్లానే కనిపించే ఈ మామిడి రుచి హిమ్సాగర్ రకానికి దగ్గరగా ఉంటుందని, మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్తో పాటు రైతులకు మంచి లాభాల్ని తెచ్చిపెడుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ముందుగా కొన్ని మొక్కలు నాటి దిగుబడి, మార్కెట్ డిమాండ్, ధరల్ని పరిశీలిస్తానని చెబుతున్నారు రాటువా ప్రాంతానికి చెందిన స్వామినాథ్ కుమార్ అనే రైతు. ఫలితాలు ఆశించిన విధంగా ఉంటే భవిష్యత్తులో పెద్ద ఎత్తున ఈ రకం మామిడిని సాగు చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. మొత్తంగా యాపిల్ మ్యాంగో సాగుపై CISH నిర్వహించిన ప్రయోగాలు మాల్దాలో రైతులకు కొత్త అవకాశాల్ని సృష్టిస్తుందని భావిస్తున్నారు. విస్తృతంగా సాగులోకి వస్తే రైతుల ఆదాయం కూడా పెరుగుతుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
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