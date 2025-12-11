'నా సవాల్ను అమిత్ షా స్వీకరించలేదు- ఆయన అప్పుడు ఒత్తిడిలో ఉన్నారు'- రాహుల్ గాంధీ
అమిత్ షాపై విమర్శలు గుప్పించిన రాహుల్- సవాల్ను హోం మంత్రి స్వీకరించలేదని ఎద్దేవా
Published : December 11, 2025 at 1:08 PM IST
Rahul On Amit Shah : ఓటు చోరీ అంశంపై ఇచ్చిన మూడు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లపై పార్లమెంట్లో చర్చించాలని అమిత్ షాకు తాను నేరుగా సవాల్ విసిరానని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు. అయినా అమిత్ షా నుంచి దానిపై ఎటువంటి సమాధానం రాలేదన్నారు. ఎన్నికల సంస్కరణలపై చర్చ సందర్భంగా అమిత్ షా ఒత్తిడిలో ఉన్నట్లు కనిపించారని విమర్శించారు.
"నిన్న అమిత్ షా చాలా ఆందోళనగా ఉన్నారు. ఆయన తప్పుడు భాష ఉపయోగించారు. ఆయన చేతులు వణికాయి. అమిత్ షా తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడిలో ఉన్నారు. ఇది నిన్న అందరూ చూశారు. నేను ఆయన్ని అడిగిన ప్రశ్నలకు నేరుగా సమాధానం ఇవ్వలేదు. ఎలాంటి రుజువు ఇవ్వలేదు. పార్లమెంట్లో నా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లన్నింటీ గురించి చర్చించడానికి నేరుగా క్షేత్రస్థాయికి రావాలని నేను అమిత్ షాకు సవాలు విసిరాను. నాకు ఎలాంటి సమాధానం రాలేదు. అందరికీ వాస్తవమేంటో తెలుసు" అని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు.
'అమిత్ షా స్పీచ్లో పారదర్శకత లేదు'
మరో కాంగ్రెస్ ఎంపీ తనుజ్ పునియా సైతం రాహుల్ తరహాలోనే వ్యాఖ్యానించారు. అమిత్ షా స్పీచ్ లో పారదర్శకత కనిపించలేదన్నారు. హరియాణాలో ఏం జరిగిందనే అసలు ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వకుండా, వాటికి బదులుగా కాంగ్రెస్ పై అమిత్ షా ఆరోపణలు చేశారని మండిపడ్డారు.
'షా ప్రసంగంతో డైలమాలో నెహ్రూ ఫ్యామిలీ'
అలాగే అమిత్ షాపై రాహుల్ గాంధీ చేసిన విమర్శలను కేంద్ర మంత్రి, బీజేపీ అగ్రనేత గిరిరాజ్ సింగ్ తిప్పికొట్టారు. రాహుల్ గాంధీ కొట్టి పారిపోయే సూత్రాన్ని అవలంబిస్తారని మండిపడ్డారు. ప్రధాని మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడినప్పుడు రాహుల్ సభ నుంచి బయటకు వెళ్లిపోతారని ఎద్దేవా చేశారు. ఇదేనా రాహుల్ ప్రజాస్వామ్యమని ఆరోపించారు. "సత్యాన్ని వినే ధైర్యం ఆయనకు లేదు. నిన్న అమిత్ షా చెప్పిన సత్యాలు రాహుల్ ను నొప్పించాయి. రాహుల్ గాంధీ ఈ అలవాటును వదులుకోవాలి. షా ప్రసంగం ద్వారా నెహ్రూ కుటుంబం మొత్తం గందరగోళంలో పడింది" అని గిరిరాజ్ సింగ్ విమర్శించారు.
మోదీపై కాంగ్రెస్ ఫైర్
మరోవైపు, వందేమాతరం 150 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా పార్లమెంట్లో చర్చ నిర్వహించిన తర్వాత ప్రధాని మోదీ, ఆయన బృందం చెప్పిన అబద్దాలు పూర్తిగా బహిర్గతమయ్యాయని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. లోక్ సభ, రాజ్యసభలో మూడు రోజుల పాటు వందేమాతరంపై చర్చ జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. దేశంలోని ఇద్దరు అత్యుత్తమ చరిత్రకారులు రాసిన జాతీయ గీతం, గేయంపై రెండు కచ్చితమైన, అధికారిక పుస్తకాలను ప్రధాని మోదీ, ఆయన సహచరులు చదవలేదని స్పష్టంగా తెలుస్తుందన్నారు. ఈ క్రమంలో రుద్రంగ్షు ముఖర్జీ రాసిన సాంగ్ ఆఫ్ ఇండియా: ఎ స్టడీ ఆఫ్ ది నేషనల్ యాంథమ్, సవ్యసాచి భట్టాచార్య రాసిన వందేమాతరం కవర్ పేజీల స్క్రీన్ షాట్ ను ఈ మేరకు జైరాం రమేశ్ ఎక్స్ వేదికగా షేర్ చేశారు.
వందేమాతరంపై చర్చ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ కాంగ్రెస్ పార్టీపై లోక్ సభలో మండిపడ్డారు. సామాజిక సామరస్యత పేరుతో వందేమాతరం గేయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ముక్కచెక్కలు చేసిందని మండిపడ్డారు. వందేమాతరం గేయం ముస్లింలకు ఆగ్రహం కలిగిస్తుందనే వాదనతో ఆనాటి ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఏకీభవించారని, ముస్లిం లీగ్ నేత మహమ్మద్ అలీ జిన్నాకు వంతపాడి ద్రోహం చేశారని ఆరోపించారు. అయితే ఆ ఆరోపణలను కాంగ్రెస్ బుధవారం ఖండించింది. వందేమాతరంపై చర్చ లక్ష్యం జవహర్ లాల్ నెహ్రూ, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ తో సహా స్వాతంత్ర్య సమరయోధులను అవమానించడమేనని హస్తం పార్టీ ఆరోపించింది. ఈ క్రమంలో ఇదే అంశంపై జైరాం రమేశ్ బీజేపీ, నరేంద్ర మోదీపై ఎక్స్ వేదికగా మండిపడ్డారు.
రాజ్నాథ్ ను కలిసిన జైరాం రమేశ్- ఎందుకంటే?
పార్లమెంట్ ఆవరణలో గురువారం ఆసక్తికర పరిణామం జరిగింది. కాంగ్రెస్ నాయకుడు జైరామ్ రమేశ్ గురువారం రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్కు వల్లభాయ్ పటేల్ కుమార్తె డైరీ ఎంట్రీల కాపీని అందించారు. జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ప్రజల నిధులను ఉపయోగించి బాబ్రీ మసీదును నిర్మించాలనుకుంటున్నారని రాజ్నాథ్ వ్యాఖ్యానించిన నేపథ్యంలో రమేశ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పార్లమెంట్ మకర్ ద్వార్ వెలుపల కారు దిగిన వెంటనే రాజ్నాథ్ను జైరాం రమేశ్ కలిసి మణిబెన్ పటేల్ డైరీ ఎంట్రీలను అందించారు.