భావితరాల్లోనూ స్ఫూర్తి కలిగించిన వ్యక్తి రామోజీరావు : పవన్ కల్యాణ్
Pawan on Ramoji Excellence Awards: ప్రజాస్వామ్యం కోసం రామోజీరావు పడిన తపనను తాను చూశానని పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు. సామాజిక చైతన్యం కలిగించే అనేక కార్యక్రమాలు తనకు వివరించారని గుర్తుచేశారు.
Published : November 16, 2026 at 8:57 PM IST
‘మన కోసం మనం సాధించేది విజయం. సమాజం కోసం మనం చేసేది భావితరాలకు అందించే స్ఫూర్తి. అలాంటి స్ఫూర్తినిచ్చిన వ్యక్తి రామోజీరావు. ఆయన అడుగు జాడలు, స్ఫూర్తి ప్రతి ఒక్కరికీ ఆదర్శమని' ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. విజయవాడలో నిర్వహించిన రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.
ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో సాధించిన విజయం కంటే, తన వల్ల సమాజంలో వచ్చిన మార్పు చాలా గొప్పదని పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు. ప్రతిభ, పట్టుదల, సేవాభావంతో ఎన్నో జీవితాల్లో మార్పు తీసుకొస్తున్న వ్యక్తులను గుర్తించి గౌరవించడం చాలా గొప్ప విషయన్నారు. అలాంటి వ్యక్తులను ఒకే వేదికపై సత్కరిస్తున్నందుకు ఆనందంగా ఉందని అన్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సారథ్యంలో ప్రతిభ, వినూత్న ఆవిష్కరణలతో వికసిత్ భారత్-2047 వైపు దేశం వేగంగా అడుగులు వేస్తోందని చెప్పారు. ప్రతిభామూర్తులకు, సమాజ హితమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్న వారికి రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు అర్థవంతమైన వేదికని పేర్కొన్నారు. ఈ అవార్డుల వెనుక గొప్ప ఆలోచనకు స్ఫూర్తినిచ్చిన రామోజీరావు గారిని మనస్ఫూర్తిగా స్మరించుకోవాలని పవన్ కల్యాణ్ వెల్లడించారు.
"సాధారణ రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఆయన తన కృషి పట్టుదలతో, ఈనాడు-ఈటీవీ వంటి సంస్థలను నిర్మించారు. ఆసియాలోనే ప్రముఖమైన సినీ నిర్మాణ కేంద్రంగా రామోజీ ఫిల్మ్సిటీని అభివృద్ధి చేశారు. తెలుగు పత్రికా రంగానికి, తెలుగు భాషకు చేసిన సేవలు గుర్తించుకోదగినవి. పని పట్ల ఆయన అంకితభావం, క్రమశిక్షణ, కొత్తగా ఆలోచించేతత్వం నేటి తరానికి స్ఫూర్తిదాయకం. రెండు, మూడు సందర్భాల్లో రామోజీరావు గారిని ప్రత్యేకంగా కలిశాను. వారితో పాటు, వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనాడు పంచుకున్న సందర్భాలు ఇప్పటికీ సజీవంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ‘ఈనాడు’ దిన పత్రిక గురించి మాట్లాడుతూ వార్తలను ప్రజలకు చేరువ చేయడంతో పాటు, సామాజిక స్పృహ కలిగిన కార్యక్రమాలైన సారా వ్యతిరేక ఉద్యమం, సమాచార హక్కుపై అవగాహన, పర్యావరణ పరిరక్షణ, జల సంరక్షణ వంటి విషయాల్లో ప్రజలకు ఎలా అవగాహన కల్పించారో నాకు వివరించారు. ఆయన స్మారకార్థం నిర్వహిస్తున్న ఈ అవార్డుల వేడుకలో పాల్గొనడం గర్వంగా భావిస్తున్నా.’’ - పవన్ కల్యాణ్, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి
‘ఈరోజు పురస్కారాలు అందుకున్న వారి జీవితాలు విలువైన విషయాలు నేర్పుతాయి. ప్రతి ఒక్కరిదీ స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం. మన పట్టుదలే మన గమ్యాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. ఒక వ్యక్తి విజయం అతని వ్యక్తిగత ఎదుగుదలతో ఆగిపోకూడదు. ఆ విజయం మరొకరి జీవితంలో వెలుగు నింపినప్పుడే దానికి సంపూర్ణ అర్థం వస్తుంది. అవార్డులు అందుకున్న ప్రతి ఒక్కరికీ నా హృదయ పూర్వక అభినందనలు. ఈ పురస్కారం మీ కృషికి లభించిన గుర్తింపు మాత్రమే కాదు. మీ ప్రయాణాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రోత్సాహం కూడా. మీ విజయాలు మరింత మందికి స్ఫూర్తినివ్వాలి’ అని పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు.
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