ఏపీ రాష్ట్ర పండుగగా రామోజీరావు జయంతి: సీఎం చంద్రబాబు
Chandrababu on Ramoji Rao: రామోజీరావు సేవలను గౌరవిస్తూ ఆయన జయంతిని రాష్ట్ర వేడుకగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించినట్లు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. వివిధ రంగాలకు ఆయన అందించిన సేవలు చిరస్మరణీయమని సీఎం కొనియాడారు.
Published : November 16, 2026 at 10:17 PM IST
‘రామోజీరావు జయంతిని రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో ఏటా ఆయన జయంతి వేడుకలను ఏపీ వ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహిస్తాం’ అని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. రామోజీరావు గారి పేరుతో అవార్డులు ఏర్పాటు చేయడం, జయంతి రోజున వాటిని ప్రదానం చేయడం అభినందనీయమని చెప్పారు. జర్నలిజం, కళలు, సంస్కృతి, గ్రామీణాభివృద్ధి - వ్యవసాయం, మహిళా సాధికారత, సైన్స్ & టెక్నాలజీ, సామాజిక సేవ, యూత్ ఐకాన్, విద్య, వైద్యం - ఆరోగ్యం విభాగాల్లో అవార్డులు అందిస్తున్నారని తెలిపారు.
కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా - రామోజీరావు మధ్య గొప్ప బంధం ఉందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఎన్నో సార్లు అమిత్ షా గురించి రామోజీరావు గారితో మాట్లాడానని చెప్పారు. దేశంలో ఓ బలమైన నాయకుడు అని అమిత్ షా గురించి రామోజీరావు అనేవారని గుర్తుచేశారు. ఇలాంటి నాయకుడు దేశానికి అత్యవసరం అని చెప్పేవారని తెలిపారు. అంతటి గొప్ప అభిమానం రామోజీరావు గారికి ఉండేదని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
"వరుసగా రెండో ఏడాది రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో పాల్గొనడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. గతేడాది రామోజీ ఫిలింసిటీలో ఈ అవార్డుల కార్యక్రమం ప్రారంభించారు. ఈ ఏడాది ఇక్కడ చేస్తున్నారు. భవిష్యత్లో ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ చేయాలని అనుకుంటున్నారు. ఈ రోజు అవార్డులు అందుకుంటున్న తొమ్మిది విభిన్న రంగాలకు చెందిన తొమ్మిది మందికి మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు. ఈ సందర్భంగా రామోజీ గ్రూపు సంస్థల సీఎండీ కిరణ్కు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా అభినందనలు." - చంద్రబాబు, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి
'1980 నుంచి నాలుగున్నర దశాబ్దాలుగా ఆయనతో నాకు పరిచయం ఉంది. ఆయనో విశిష్టమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తి. అందరినీ పలకరించి, ఆప్యాయంగా మాట్లాడతారు. ఆయనకు తోచిన విధంగా సలహాలు ఇస్తారు. సలహాలు తీసుకున్నా, తీసుకోకపోయినా ఫర్వాలేదు అనుకునేవారు. ఓసారి మేమిద్దరం కూర్చున్నాం. నేను ముఖ్యమంత్రిని కాకముందే ఆయనతో పరిచయం ఉన్నప్పటికీ సీఎం అయ్యాక ఆయనో మాట చెప్పారు. ‘నిన్నటివరకు మీ పార్టీలో ఒక నాయకుడివి, ఇప్పుడు సీఎం అయ్యారు. ఏదో నేనొక శ్రేయోభిలాషిగా ఉంటాను తప్ప మీ ప్రభుత్వంలో ఏ పనీ అడగను. మిమ్మల్ని కానీ, మీ మనుషుల్ని కానీ ఏమీ అడగను. అదే విధంగా మీరు కూడా నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మా సంస్థ విషయంలో ఇది రాయాలనో, ఇది రాయకూడదనో ఎవరినైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనీ అడగకుండా ఉంటే మన స్నేహం ఇదే మాదిరిగా కంటిన్యూ అవుతుంది అన్నారు’ అని చంద్రబాబు గుర్తు చేసుకున్నారు.
‘‘మీరు మంచి చేస్తే మిమ్మల్ని 24 గంటలూ సపోర్టు చేస్తా, మీరు చెడు చేస్తే మాత్రం చాకిరేవు తప్పదు అని చెప్పారు రామోజీరావు. ఆ తర్వాత ఎన్నో ఏళ్లు ఆయనను చూశా. ఎప్పుడు సమస్య వచ్చినా ఆయన పోరాడిన విధానం నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది. ఈ రోజు ఇస్తున్న పురస్కారాలు వారి శ్రమకు, సేవకు, నాణ్యతకు, నైపుణ్యానికి, సమర్థతకు దక్కిన గౌరవం, గుర్తింపు. రామోజీరావు ఒక వ్యక్తి కాదు. సాధారణ వ్యక్తులను ఎంపిక చేసుకొని, వారి నుంచి అద్భుతమైన ప్రతిభను రాబట్టి గొప్ప వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దిన శిల్పి రామోజీరావు. ఆయన తన జీవితంలో ఎక్కడికీ వెళ్లలేదు. ఆయన కూర్చున్న చోటే ఆయనకు విశ్వవిద్యాలయం. ఎక్కడ కూర్చుంటారో, అక్కడే స్టడీ చేశారు. ఇప్పుడు ఎంతోమంది పేపర్లు పెట్టారు, ఎంతోమంది కరస్పాండెంట్లు ఉన్నారు. కానీ ఈనాడులో ఉండే జర్నలిస్ట్కు క్రెడిబిలిటీ, నైపుణ్యం ఇంకే జర్నలిస్టుకూ లేదు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈనాడులో ఒక వార్త వస్తే ఆ వార్త నూటికి నూరు శాతం నమ్మే పరిస్థితి ఉంది. చెక్, రీచెక్లు లాంటివి ఏవీ ఉండవు." - చంద్రబాబు, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి
'మా సంస్థలో అందరికీ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. అయితే, ఒకే ఒక్క కండిషన్. వాస్తవాలు ఉంటే డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ పెట్టుకుని నా గురించి ఏదైనా ఉంటే వార్త రాసినా సమర్థిస్తాను అని చెప్పిన ఏకైక వ్యక్తి రామోజీరావు. ఆయన తన జీవిత కాలంలో అలాంటి విలువలతోనే జీవించారు. ఆయనది ఓ మారుమూల ప్రాంతం. ఇదే జిల్లా గుడివాడలో ఓ సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టారు. ఏ సంస్థ ఆయన తీసుకున్నా పర్ఫెక్షన్, కచ్చితత్వం ఉండేలా చూసుకునేవారు. జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలి అంటే పెద్ద నేపథ్యం అవసరం లేదని గొప్ప సంకల్పం, క్రమశిక్షణ, కష్టపడే తత్వం ఉంటే చరిత్ర సృష్టించివచ్చని నిరూపించిన వ్యక్తి రామోజీరావు’ అని చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు.
‘‘సంకల్పం, క్రమశిక్షణ, విలువలు, సమాజ హితం, నాణ్యత, విశ్వసనీయత, తల వంచని నైజం ఆయనలో నేను చాలా సార్లు చూశాను. జీవితం చివరి వరకు రాజీ లేని పోరాటం చేసిన ఏకైక వ్యక్తి రామోజీరావు. జనం కోసం జర్నలిజం అని నమ్మిన వ్యక్తి. అక్షరమే ఆయుధంగా మలచుకున్న వ్యక్తి. ఎవరు తప్పు చేసినా ఆ తప్పును నిర్మొహమాటంగా చెప్పిన వ్యక్తి రామోజీరావు. ఈ తత్వం వల్ల కొంతమంది సీఎంల పదవులు పోయాయి. మంత్రుల పదవులూ పోయాయి. సమాజానికి పనికొచ్చే పనులు చేశారు. ఈనాడు పత్రిక, అన్నదాత పత్రిక అలాంటివే. సినిమా రంగంలోనూ ఆయనది వినూత్నమైన ఒరవడి. ఈ రోజుల్లో సినిమాలు తప్పుదారి పట్టిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో విలువలతో కూడిన సినిమాలు తీయాలని సంకల్పించారు." - చంద్రబాబు, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి
ఏ పని చేసినా సమాజం కోసమే : ‘ఈనాడు, మార్గదర్శి, ప్రియా ఫుడ్స్, ఈటీవీ, ఈటీవీ భారత్, రామోజీ ఫిలింసిటీ, ఇలా ఏ రంగం చూసినా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ క్రియేట్ చేసిన వ్యక్తి. రామోజీ గ్రూపు అంటేనే క్రమశిక్షణ, పర్ఫెక్షన్. నేను చాలా సంస్థలను చూశాను కానీ, ఏ సంస్థకూ లేని క్రమశిక్షణ, పర్ఫెక్షన్ రామోజీ గ్రూపులో చూశాను. వ్యాపారంలోనూ విలువలు ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు. ఏ పని చేసినా సమాజం కోసమే అనేవారు. ప్రకృతి విపత్తులు వచ్చినప్పుడు ముందుండి నడిపించారు. భూకంపం వచ్చినా, సునామీ వచ్చినా, హుద్హుద్ తుపాను లాంటి విపత్తులు వచ్చినా ఈనాడు గ్రూప్ బాధితులకు అండగా నిలిచింది. ఇంకో పక్కన నష్టపోయిన వ్యక్తులకు అన్ని విధాలుగా సహాయం చేశారు’ అని సీఎం గుర్తు చేశారు.
రీసెర్చి చేసి అమరావతి పేరు చెప్పారు : సాయం చేయడమే కాదు, ప్రతి ఒక్కపైసా ఎలా ఖర్చు పెట్టారో చాలా స్పష్టంగా ప్రజలకు నివేదించారు. ‘ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానికి ఏ పేరు అంటే ఆ పేరు పెట్టొద్దు నేనొక రీసెర్చ్ చేశాను. అమరావతి అనే పేరు ఆలోచించు’ అని సూచించారు. పేరు ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు, ఆ పేరును ఎందుకు పెట్టాలని రీసెర్చ్ చేసి మరీ చెప్పారు. రాజధానికి ఆ పేరు పెట్టగానే నూటికి నూరు శాతం ఆమోదం వచ్చింది. అమరావతి రాజధానికి రామోజీ గ్రూపు రూ.10 కోట్లు విరాళం ఇచ్చింది. కరోనా సమయంలోనూ తెలుగు రాష్ట్రాలకు రూ.10 కోట్లు విరాళం ఇచ్చారు. గత ఐదు దశాబ్దాలుగా విశ్వసనీయత, నాణ్యతతో వారి వ్యవస్థలు ప్రయాణం సాగించాయని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
‘‘రాష్ట్రంలో అనేక న్యూస్ ఛానల్స్ ఉన్నా, నిరంతరం వార్తలు వస్తున్నా, రాత్రి 9 గంటలకు ఈటీవీలో వార్తలు చూసి, కన్ఫామ్ చేసుకొని నిద్రపోయే వాళ్లు ఉన్నారు అంటే ఎంత క్రెడిబిటిలీ ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈనాడు జర్నలిజం చూస్తే నాకిప్పటికీ ఆశ్చర్యం వేస్తోంది. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూలులో పాస్ అయితే ఉత్తమమైన డిగ్రీ, గౌరవంగా నిలిచింది. జీవితంలో రామోజీరావు ఎన్నో దాడులు, సవాళ్లు, రాజకీయ కుట్రలు ఎదుర్కొన్నారు. నా జీవితంలో నేను చూసిన ఎవరికీ తలవంచిన వ్యక్తి రామోజీరావు. కోట్లాదిమంది పాఠకుల విశ్వాసాన్ని, అభిమానాన్ని సంపాదించింది. ఈనాడు బలమైన గొంతుగా ఎదిగింది. నాలుగు దశాబ్దాలుగా చాలామంది నియంతలు ఈనాడును నిలువరించే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ, వాళ్ల ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. 86 సంవత్సరాల వయసులో విచారణ పేరిట ఇబ్బంది పెట్టారు. ఆ సమయంలో నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం రాజీ లేని పోరాటం చేస్తామని ఆయన చెప్పడమే కాకుండా కుటుంబాన్ని కూడా ప్రిపేర్ చేశారు. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఆయన సంకల్ప బలం తెలిసింది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే రామోజీరావు గారు తెలుగు జాతి కీర్తి తరతరాలకు స్ఫూర్తి. ఎవరైనా సరే జీవితంలో పైకి రావాలి అనుకుంటే రామోజీరావు గారి చరిత్ర తెలుసుకుంటే ఏ స్థాయికి అయినా ఎదగొచ్చు. ఆయన, ఆయన స్థాపించిన సంస్థలు తెలుగు జాతికి ఆస్తులు. నేటి యువత ఆయన జీవితాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. భవిష్యత్ను తీర్చిదిద్దుకోవాలి. - చంద్రబాబు, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి
'కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా చాలా బిజీగా ఉన్నారు. ఇటీవల విశాఖపట్నంలో సీఐఐ సమ్మిట్ నిర్వహించినప్పుడు ఆయన రాలేకపోయారు. కానీ రామోజీరావు మీద ఉన్న గౌరవం కారణంగా ఈ కార్యక్రమం కోసం వచ్చారు. ప్రత్యేకంగా రామోజీరావు కుటుంబ సభ్యులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఆయన మీకు ఇచ్చింది ఆస్తులు కాదు, ఒక బాధ్యత. విలువలతో కూడిన ప్రజా సేవకు ఆయన మీకొక ఆయుధం ఇచ్చారు. దాన్ని కాపాడుకుని, శాశ్వతంగా రామోజీరావు గారి విలువలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను’’ అని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
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