కళా స్వేచ్ఛపై ఆంక్షలు విధించడం సరికాదన్న రైహాన్ వాద్రా- కుమారుడికి ప్రియాంక గాంధీ మద్దతు
దిల్లీలో యువజన ఉద్యమాలకు సంబంధించిన ఛాయాచిత్రాలు తొలగించాలని బికనీర్ హౌస్ యాజమాన్యం కోరిందని రైహాన్ ఆరోపించారు. భావప్రకటనా స్వేచ్ఛకు మద్దతుగా ఎక్స్లో ప్రియాంక గాంధీ పోస్ట్ చేశారు.
Published : October 22, 2026 at 3:27 PM IST
Controversy On Raihan Vadra Exhibition : దేశ రాజధాని దిల్లీలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత ప్రియాంక గాంధీ కుమారుడు రైహాన్ వాద్రా ఏర్పాటు చేసిన ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ చర్చనీయాంశంగా మారింది. భావప్రకటనా స్వేచ్ఛ, కళా స్వేచ్ఛపై ఆంక్షలు విధించడం సరికాదని కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా, వ్యాపారవేత్త రాబర్ట్ వాద్రాల కుమారుడు రైహాన్ వాద్రా అన్నారు. దిల్లీలో తాను నిర్వహించనున్న ఫొటో ప్రదర్శనలోని కొన్ని చిత్రాలను తొలగించాలని బికనీర్ హౌస్ యాజమాన్యం కోరిందని ఆరోపించారు. గత ఏడాది దిల్లీలో జరిగిన యువజన ఉద్యమాలకు సంబంధించిన ఛాయాచిత్రాలపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ పరిణామంపై స్పందించిన ప్రియాంక గాంధీ, తన కుమారుడికి మద్దతుగా ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. రైహాన్ వాద్రా నిర్వహిస్తున్న 'నో ఐడియా ఈజ్ ఫైనల్' పేరుతో ఫొటో ప్రదర్శన గురువారం సాయంత్రం 7 గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. అయితే, ప్రదర్శన ప్రారంభానికి కొన్ని గంటల ముందు కొన్ని చిత్రాలను తొలగించాలని నిర్వాహకులు కోరినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ విషయంలో ముందుగానే సమాచారం ఇచ్చి ఉంటే అభ్యంతరాలపై చర్చించి తగిన మార్పులు చేసేవాడినని చెప్పారు.
ప్రదర్శనకు ముందు అభ్యంతరాలు
ప్రదర్శనకు సంబంధించిన లేఅవుట్ను వారం రోజుల ముందే యాజమాన్యానికి పంపించినట్లు రైహాన్ తెలిపారు. అయితే, ప్రదర్శనకు 24 గంటల ముందు యాజమాన్యం తనను సంప్రదించి, కొన్ని చిత్రాలు తమ విధానానికి విరుద్ధంగా ఉన్నాయని చెప్పినట్లు వివరించారు. ఏ చిత్రాలపై అభ్యంతరాలు ఉన్నాయో స్పష్టంగా చెబితే వాటిపై చర్చించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని తాను చెప్పినట్లు వెల్లడించారు. అయినప్పటికీ, మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం వరకు తనకు స్పష్టమైన సమాచారం అందలేదన్నారు. ఆ తర్వాత డిప్యూటీ రెసిడెంట్ కమిషనర్ తనను సంప్రదించి కొన్ని ఫొటోలను తొలగించాలని కోరినట్లు తెలిపారు. లేఅవుట్ను ముందుగానే పంపించినప్పటికీ, ప్రదర్శనకు కొద్ది గంటల ముందు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేయడంపై రైహాన్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. లేఅవుట్ తమకు కనిపించలేదని యాజమాన్యం చెప్పిందని తెలిపారు. ముందుగానే ఈ విషయం తెలియజేసి ఉంటే అవసరమైన మార్పులు చేసేందుకు సమయం ఉండేదని పేర్కొన్నారు. "ఇప్పుడు నాలుగు, ఐదు గంటల్లో నేను ఏం చేయాలి?" అని రైహాన్ ప్రశ్నించారు. ప్రదర్శనకు ముందు ఇంత తక్కువ సమయంలో చిత్రాలను మార్చడం కష్టమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
లిఖితపూర్వక వివరణ కోరిన రైహాన్
ఫొటోలను తొలగించాలన్న నిర్ణయానికి సంబంధించి లిఖితపూర్వక వివరణ ఇవ్వాలని యాజమాన్యాన్ని కోరినట్లు రైహాన్ చెప్పారు. తనకు నిర్దిష్టమైన కారణాలు చెప్పలేదని ఆరోపించారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో ప్రిన్సిపల్ రెసిడెంట్ కమిషనర్ కూడా తనను కలిసి ఇదే అంశంపై ఆందోళనలు వ్యక్తం చేసినట్లు వివరించారు. వేదిక విధానం ప్రకారం రాజకీయ అంశాలకు సంబంధించిన చిత్రాలు ఉండకూడదని అధికారులు చెప్పినట్లు రైహాన్ వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయ పార్టీలు, రాజకీయ నాయకులకు సంబంధించిన చాలా ఫొటోలను ఇప్పటికే తొలగించినట్లు తెలిపారు. ఒకటి, రెండు చిత్రాలపై ఇంకా అభ్యంతరాలు ఉండవచ్చని, వాటి గురించి చర్చించి అవసరమైతే కొత్త చిత్రాలతో భర్తీ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పినట్లు వివరించారు. అయితే, ఈ ప్రతిపాదనకు అధికారులు అంగీకరించలేదని ఆయన ఆరోపించారు. మొత్తం 70 చిత్రాల్లో ఏ ఒక్కదానినీ ప్రదర్శించడానికి అనుమతించబోమని స్పష్టం చేసినట్లు తెలిపారు. వేదిక విధానాలకు విరుద్ధంగా ఉన్న చిత్రాలను మార్చేందుకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, చర్చకు అవకాశం ఇవ్వలేదని పేర్కొన్నారు.
త్రివర్ణ పతాకం చిత్రాలపైనా అభ్యంతరాలా?
ఫొటోల తొలగింపుపై మాట్లాడిన రైహాన్, త్రివర్ణ పతాకానికి సంబంధించిన చిత్రాలపై కూడా అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేయడాన్ని ప్రశ్నించారు. కళను ఏ రూపంలోనైనా అడ్డుకోవడం సరికాదని అభిప్రాయపడ్డారు. "ఏదైనా కళాకృతిలో స్పష్టమైన నగ్నత్వం వంటి అంశాలు ఉంటే అభ్యంతరాలను అర్థం చేసుకోగలను. కానీ ఎవరికైనా అభ్యంతరకరంగా ఉండవచ్చనే కారణంతో 75 ఫొటోలను గుడ్డిగా తొలగించడం సరికాదు" అని రైహాన్ పేర్కొన్నారు. కళాకారులకు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసే స్వేచ్ఛ ఉండాలని ఆయన అన్నారు. భావప్రకటనా స్వేచ్ఛకు అడ్డంకులు సృష్టించే సంస్థలు తమను తాము సాంస్కృతిక సంస్థలుగా లేదా కళారంగంలో భాగస్వాములుగా చెప్పుకోలేవని వ్యాఖ్యానించారు.
కుమారుడికి ప్రియాంక గాంధీ మద్దతు
ఈ వివాదంపై ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. తన కుమారుడు రైహాన్కు మద్దతుగా భావప్రకటనా స్వేచ్ఛను ప్రస్తావిస్తూ పోస్టు చేశారు. "అధికారం ఉన్న వ్యక్తి మరొకరి భావప్రకటనకు భయపడినప్పుడు, తాను కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న అధికారాన్ని ఇప్పటికే కోల్పోయాననే విషయం అతడికి తెలియదు. నువ్వు సత్యం కోసం నిలబడతావు. అప్పుడు ప్రతి అందమైన విషయం నీ వద్దకు దారి వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. నేను నిన్ను చూసి గర్వపడుతున్నాను. ఎల్లప్పుడూ గర్వపడతాను" అని ప్రియాంక పేర్కొన్నారు.
.@raihanrvadra When someone with power becomes afraid of the expression of another, he doesn’t know it, but he has already lost the very power he is trying to protect. You stand for what is true and everything beautiful will find its way to you. I am proud of you, always will be. ❤️ mama— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 22, 2026
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