22 స్వదేశీ, విదేశీ భాషల్లో ప్రావీణ్యం- 11 రోజుల్లోనే స్పానిష్- 16ఏళ్ల విద్యార్థిని ఘనత ఇది!
Multilinguist Anwesha Das: ఒడిశాకి చెందిన 16 ఏళ్ల విద్యార్థిని ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతోంది. ఇతర భాషల మీద ఆసక్తితో ఇప్పటి వరకు 22 భాషలను నేర్చుకుని అనర్గళంగా మాట్లాడగలుగుతోంది.
Published : November 28, 2026 at 10:58 PM IST
ఇంటర్ చదువుకునే విద్యార్థులు సాధారణంగా ర్యాంకుల కోసం, పై చదువులకై పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతుంటారు. కానీ ఒడిశాకు చెందిన ఇంటర్ విద్యార్థిని చదువుకుంటునే, ఇతర భాషలను నేర్చుకుని పట్టు సారించింది. దృఢ సంకల్పం, నిరంతర సాధన ఉంటే ఎంతటి అసాధారణ లక్ష్యాన్నైనా సాధించవచ్చని నిరూపించింది ఈ 16 ఏళ్ల టీనేజర్. చిన్నప్పటి నుంచే ఏదైనా గొప్పగా సాధించాలనే లక్ష్యంతో ఉన్న ఈ అమ్మాయి, విదేశీ భాషలను నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తిని పెంచుకుంది. ఇందులో భాగంగానే కేవలం 11 రోజుల్లోనే స్పానిష్ భాషపై పట్టు సాధించింది. ఇతర భాషలను అనువదించి, అనర్గళంగా మాట్లాడుతోంది. అంతకుముందే స్పానిష్ సహా 22 స్వదేశీ, విదేశీ భాషల్లో ప్రావీణ్యం సంపాదించింది. అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం ఇటాలియన్, ఫ్రెంచ్ భాషలను కూడా నేర్చుకుంటోంది. దీంతో తను కనబరుస్తున్న భాషా నైపుణ్యం, ఆత్మవిశ్వాసానికి ఒక స్ఫూర్తిదాయక ఉదాహరణగా నిలిచింది. తను సాధించిన విజయాలు, ఏఏ భాషల్లో ప్రావీణ్యం పొందిందో తన మాటల్లోనే 'ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.
11రోజుల్లోనే స్పానిష్ నేేర్చుకున్న
గంజాం జిల్లా బ్రహ్మపూర్ పట్టణానికి చెందిన 16 ఏళ్ల విద్యార్థిని అన్వేష దాస్. ప్రస్తుతం 11వ తరగతి చదువుతోంది. విదేశీ భాషలు నేర్చుకోవడంపై తనకు ఎంతో ఆసక్తి ఉండేదంది. తనకున్న అసక్తిని కుంటుంబ సభ్యులు గమనించి, విదేశీ భాష నేర్చుకోవడానికి 'ఎంఓఎం స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సీ'లో చేర్పించారని అన్వేష తెలిపింది. ఆ ఆసక్తితోనే ఇప్పటి వరకు 12 భారతీయ భాషలు, 10 విదేశీ భాషలను నేర్చుకుని, అనర్గళంగా మాట్లాడగలుగుతోంది. ఇందులో భాగంగా కేవలం 11 రోజుల్లోనే స్పానిష్ భాష నేర్చుకుంది. ఇంగ్లీష్, ఒడియాలో చెప్పిన ప్రతి విషయాలను స్పానిష్లోకి అనువదించి, అనర్గళంగా మాట్లాడుతోంది. దీంతో పాటు తను ప్రస్తుతం ఇటాలియన్, ఫ్రెంచ్ భాషలను కూడా నేర్చుకుంటోంది. బలమైన ఊహాశక్తి, ఏకాగ్రత, సరైన మార్గదర్శకత్వం తనకు ఆ విజయాన్ని అందించాయని తెలిపింది.
"నేను 11వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్, ఒడియా, హిందీతో పాటు కొత్త భాష నేర్చుకోవాలనుకున్నా. భవిష్యత్తులో నేను అనువాదకురాలిగా లేదా వ్యాఖ్యాతగా ఉండలానుకుంటున్నా. అలాగే ఇతరులకు కూడా నేర్పించగలుగుతా. ఐక్యరాజ్యసమితి ఆరు అధికారిక భాషల్లో స్పానిష్ ఒకటి. అందుకే ఆ భాషపై ఆసక్తితో కేవలం 11 రోజుల్లోనే స్పానిస్ నేర్చుకున్నాను. ఈ భాషలో అనర్గళంగా మాట్లాడగలుగుతాను. కొత్త భాష నేర్చుకున్న తర్వాత, నా ఆత్మవిశ్వాసం చాలా పెరిగింది. అలాగే వేదికపై మాట్లాడాలనే భయం కూడా నా నుంచి తొలగిపోయింది. దీంతో ఇతర విదేశీ భాషలను కూడా నేర్చుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను"
- అన్వేష దాస్, విద్యార్థిని
మాట్లాడగలిగే భాషలు
1. అస్సామీ, 2. బెంగాలీ, 3. పంజాబీ, 4. ఉర్దూ, 5. మరాఠీ, 6. గుజరాతీ, 7. సంస్కృతం, 8. బోడో, 9. తెలుగు, 10. తమిళం, 11. కన్నడ 12. మలయాళం భాషల్లో అన్వేష మాట్లాడగలుగుతోంది. అదే విధంగా 1. జపనీస్, 2. చైనీస్, 3. రష్యన్, 4. జర్మన్, 5. కొరియన్, 6. స్పానిష్, 7. ఇటాలియన్, 8. పోర్చుగీస్, 9. ఫ్రెంచ్, 10. అరబిక్ వంటి విదేశీ భాషల్లో మాట్లాడగలదు.
జ్ఞాపకశక్తిలో మెరుగుదల
అన్వేషకు చిన్నప్పటి నుంచే చాలా విషయాలు గుర్తుండేవి కాదని, దీంతో ఇబ్బంది పడేదని తన సోదరుడు స్వస్తిక్ దాస్ చెప్పారు. ఆమె జ్ఞాపకశక్తి కొంత బలహీనంగా ఉందని తాము భావించామని ఆయన తెలిపారు. అయితే తనను 'మమ్ మెడిటేషన్ క్లాసు'లో చేర్పించమన్నారు. అనంతరం తన మనసు, ఏకాగ్రతలో చాలా మెరుగుదల కనిపించడాన్ని మేము గమనించామని పేర్కొన్నారు. అన్వేష వివిధ విదేశీ భాషల్లో అంకెలను చెప్పగలదని స్వస్తిక్ అన్నారు.
కొత్తగా ఏదైనా చేయాలనే తపన
"తమ కుమార్తె తన ఇంత అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధిస్తుందని నేను ఊహించలేదు. ధ్యాన తరగతులకు వెళ్లిన తర్వాత, తనలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. అన్వేష పనితీరు చాలా అద్భుతంగా ఉండటాన్ని నేను గమనించా. తన ఏకాగ్రతలో, ధ్యాసలో చాలా మెరుగుదల కనిపించింది. తనకు మొత్తం క్యాలెండర్లోని తేదీలు అన్ని గుర్తుకుంటాయి. అందులో ఏ వారంలో ఏ రోజు వస్తుందో తను వెంటనే చెప్పగలదు. తను ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందాలని, కొత్తగా ఏదైనా సృష్టించాలని, కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలని కలలు కనేది" అని అన్వేష తల్లి మనితా దాస్ తెలిపారు.
అయితే కేవలం 11 నుంచి 12 తరగతి మధ్యలోనే 16 ఏళ్ల అమ్మాయి 22 భాషలను నేర్చుకుంటుందని తాను ఎప్పుడూ అనుకోలేదని మనితా అన్నారు. తమ కుమార్తె పొందిన జ్ఞానంతో ఖచ్చితంగా తనకంటూ ఒక ఆదాయ మార్గాన్ని సృష్టించుకోగలదని తాను నమ్ముతున్నాని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ రంగంలో తను మరింతగా ఎదుగుతూ, బ్రహ్మపూర్ పట్టణానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా గుర్తింపు తీసుకురాగలదని మనితా విశ్వసిస్తున్నారు.
కుటుంబం మద్ధతు
వివిధ భాషలను నేర్చుకోవాలనే తనకున్న అమితాసక్తితోనే తను 'మమ్ స్కూల్'లో చేరిందని అన్వేష తండ్రి అమియా కుమార్ దాస్ తెలిపారు. అక్కడ తను విజయవంతంగా 22 భాషలను నేర్చుకుందన్నారు. మరింత జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవడానికి తన ప్రయత్నాలను కొనసాగిస్తోందని, తమ కుటుంబ మద్ధతు అన్వేషకు ఎప్పుడూ ఉంటుందని ఆయన చెప్పారు.
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