నానమ్మలా మరెవరూ మరణించకూడదని- ఛులివ్ తయారుచేసిన యువకుడు- రాష్ట్రపతి భవన్ నుంచి అమెరికా వరకు ప్రశంసలు!
నానమ్మ మరణం నుంచి పుట్టిన ఆలోచనతో పొయ్యి పొగ తగ్గించే ఛులివ్ ఆవిష్కరణ- రాష్ట్రపతి భవన్లో ప్రదర్శనతో పాటు అమెరికాలోనూ ప్రత్యేక గుర్తింపు- న్యూరూప్ టెక్ సొల్యూషన్స్ స్టార్టప్ ద్వారా రూపొందించిన అనూప్ పైకరే
Published : August 17, 2026 at 10:55 PM IST
CHULIV Smoke Free Stove : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ కోట్లాది కుటుంబాలు వంట కోసం కట్టెలు, పిడకలు, బొగ్గు వంటి సాంప్రదాయ ఇంధనాలనే ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే వీటి నుంచి వెలువడే విషపూరిత పొగను తరచూ పీల్చడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్, నిమోనియా, గుండె జబ్బుల బారిన పడి భారత్లో ఏటా దాదాపు 5 లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని డబ్ల్యూహెచ్ఓ గణాంకాల ద్వారా తెలిసింది. గ్రామాల్లో ముఖ్యంగా మహిళల అలవాట్లను ఒక్కసారిగా మార్చడం కష్టమని గ్రహించిన ఒడిశా భువనేశ్వర్కు చెందిన యువ ఇంజినీర్ అనూప్ పైకరే, వారు వాడే మట్టి పొయ్యిని మార్చకుండానే పొగను నివారించేలా దానిని స్మార్ట్గా మార్చే 'ఛులివ్' అనే వినూత్న పరికరాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనూప్ స్టార్టప్ 'న్యూరూప్ టెక్ సొల్యూషన్స్' ద్వారా రూపొందిన ఈ ఆవిష్కరణ ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి భవన్ నుంచి అమెరికా వరకు విశేష ఆదరణ పొందుతోంది.
ఈ ఆవిష్కరణ వెనుక ఒక విషాదకరమైన కథ ఉంది. అనూప్ నానమ్మ (ఆయి) గతంలో పొయ్యి పొగ పీల్చడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల వ్యాధితో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కాలుష్యం లేని పల్లెటూళ్లలో చిన్న వయసులోనే నానమ్మ ఎందుకు చనిపోయిందో తెలుసుకునే క్రమంలో - మట్టి పొయ్యిల వల్ల వచ్చే గృహ వాయు కాలుష్యమే కారణమని అనూప్కు అర్థమైంది. WHO ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా 30 లక్షల మంది మహిళలు, పిల్లలు దీని వల్ల చనిపోతున్నారని గ్రహించి, సమస్యకు పరిష్కారంగా ఛులివ్ అనే పరికరానికి శ్రీకారం చుట్టారు.
అసలేంటీ ఛులివ్? ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఛులివ్ అనేది హీట్ పవర్డ్ ఎయిర్ బ్లోయర్. దీనికి ఎలాంటి బ్యాటరీ లేదా కరెంట్ కనెక్షన్ అవసరం లేదు. పొయ్యి నుంచి వచ్చే వేడి శక్తిని ఉపయోగించుకొని ఇందులోని ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది. ఈ ఫ్యాన్ బయటి నుంచి గాలిని తీసుకొని పొయ్యిలోకి పంపుతుంది. పొయ్యికి ఇలా నిరంతరం సమపాళ్లలో గాలి అందడం వల్ల ఇంధనం పూర్తిగా మండుతుంది. దీని వల్ల పొగ దాదాపుగా తగ్గిపోవడమే కాకుండా, కట్టెల వాడకం కూడా తగ్గుతుంది. ఇంకా వంట కూడా వేగంగా పూర్తవుతుంది. దీనిని ప్లాస్టిక్, సిరామిక్ మెటీరియల్స్తో తయారు చేయడం వల్ల చేయి కాలే ప్రమాదం ఉండదు. ఇది పూర్తిగా వాటర్ ప్రూఫ్ కాబట్టి ఎక్కువ కాలం మన్నికతో ఉంటుంది. దాదాపు రెండేళ్లు ఉపయోగించవచ్చని తెలుస్తోంది. ఇంకా ఏ వాతావరణంలోనైనా పనిచేస్తుంది.
జులై 31న రాష్ట్రపతి భవన్లో దేశవ్యాప్తంగా ప్రదర్శించిన 26 ప్రాజెక్టుల్లో ఛులివ్ ఒకటిగా నిలిచింది. భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ సమక్షంలో అనూప్ తన ప్రాజెక్టు గురించి ప్రసంగించి అందరి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఇంకా 2024లో బోస్టన్లో (USA) జరిగిన పిచ్థాన్ ఈవెంట్లో ఛులివ్ను ప్రదర్శించగా అక్కడి పెట్టుబడిదారుల నుంచి నిధులు అందడమే కాకుండా ప్రచారం కూడా లభించింది. అమెరికాలో బార్బిక్యూ, బొగ్గులపై వంట చేసే సంప్రదాయం ఉన్నందున, అక్కడ కూడా ఛులివ్ సాంకేతికతకు భారీ వ్యాపార అవకాశాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
త్వరలోనే మార్కెట్లో అందుబాటులోకి- ధర రూ.600!
అమెరికన్ సొసైటీ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజినీర్స్, అటల్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ (AIC)- నలంద సహకారంతో ఈ పరికరం త్వరలోనే మార్కెట్లోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ పరికరం ఉత్పత్తి వ్యయం రూ.900 గా ఉండగా, సీఎస్ఆర్ నిధులతో దీనిని రూ.300 వరకు తగ్గించొచ్చని అనూప్ పైకరే చెప్పారు. ఇంకా భారీగా ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా రూ.600- 700 వరకు ధరకే గ్రామీణ ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావొచ్చని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. 90 శాతం స్వదేశీ పరికరాలతోనే తయారైన ఛులివ్ను అనూప్ త్వరలోనే పూర్తి స్థాయి మేడ్ ఇన్ ఇండియా ప్రొడక్ట్గా మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
పంజాబ్లోని కపుర్తలాలో ఉన్న నేషనల్ బయో ఎనర్జీ ఇన్స్టిట్యూట్లో (MNRE) భద్రతా ప్రమాణాల పరీక్షలన్నీ పూర్తి చేసుకొని, ISO సర్టిఫికేషన్ సాధించిన తర్వాత ఈ ఏడాది చివరి నాటికి దీనిని మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో పరిశ్రమల చిమ్నీల నుంచి వచ్చే వ్యర్థ వేడిని ఉపయోగించి, విద్యుత్ తయారు చేసే దిశగా ఈ సాంకేతికతను విస్తరించాలని కూడా అనూప్ ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు.
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