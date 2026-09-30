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దక్షిణాసియా వాసులపై అమెరికాలో పెరుగుతున్న ద్వేషం- భారతీయులే టార్గెట్- 5 లక్షలకుపైగా హేట్ పోస్టులు!

ఎక్స్‌లో దక్షిణాసియన్లపై విపరీతంగా పెరుగుతున్న ద్వేషపూరిత పోస్టులు- 2024 జనవరి-2026 జూన్ నాటికి 140 శాతం పెరిగిన పోస్టులు- వలస విధానాలు, H-1B వీసాలు, ఉద్యోగాలే కారణమని పేర్కొన్న పరిశోధక సంస్థ

Anti South Asian Hate
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2026 at 6:49 PM IST

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Anti South Asian Hate In US : అమెరికాలో స్థిరపడిన దక్షిణాసియా వాసులపై ముఖ్యంగా భారత్, పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ సంతతికి చెందిన నిపుణులపై ఆన్‌లైన్ వేదికగా ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు, వర్ణ వివక్ష తీవ్ర స్థాయికి చేరింది. అమెరికా వాషింగ్టన్ డీసీ ప్రధాన కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న లాభాపేక్ష లేని పరిశోధన సంస్థ 'సెంటర్ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ హేట్'(CSOH) విడుదల చేసిన లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ ఈ చేదు నిజాలను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది. రోహిత్ చోప్రా, రకీబ్ నాయక్, శ్రీనిధి వెంకిటసామి, రిషభ్ ఠాకూర్, యాస్మిన్ బెనిటెజ్‌లతో కూడిన పరిశోధక బృందం ఈ నివేదికను రూపొందించింది. ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫాం ఎక్స్ వేదికగా దక్షిణాసియా వ్యతిరేక పోస్టులు ఏకంగా 240 శాతం పెరిగాయి. 2024 జనవరిలో నెలకు సగటున 12904గా ఉన్న విద్వేషంతో కూడిన పోస్టుల సంఖ్య, ఇదే 2026 జూన్ నాటికి ఏకంగా 43,843 కు పెరిగాయి. ఇది ఏకంగా 240 శాతం పెరగడం గమనార్హం. 2025 జనవరి నుంచి 2026 జూన్ నాటికి ఏకంగా 5 లక్షలకుపైగా హేట్ పోస్టులు ప్రత్యక్షమయ్యాయి.

భారత సంతతికి చెందిన అమెరికన్ ప్రముఖులు వివేక్ రామస్వామి, శ్రీరామ్ కృష్ణన్, ఇంకా ఎలాన్ మస్క్ హెచ్-1 బీ వీసాలకు మద్దతుగా మాట్లాడినప్పటి నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో విద్వేషం ఎక్కువైంది. ఇదే సమయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నాయకత్వంలో పటిష్ఠమైన వలస నిరోధక చట్టాలు, వలస కార్మికులపై చర్యలు, మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ ఉద్యమ ప్రభావం వంటివి కూడా ఈ ఆన్‌లైన్ ద్వేషం పెరగడానికి దోహదపడ్డాయని రిపోర్ట్ పేర్కొంది. హెచ్-1బీ వీసాలు కలిగి ఉన్న వారిలో 70 శాతానికిపైగా భారతీయులే ఉండటంతో, అమెరికన్ల ఉద్యోగాలను దక్షిణాసియా వాసులు లాక్కుంటారన్న అపోహను సృష్టిస్తూ నెటిజన్లు తీవ్ర ద్వేషాన్ని వెళ్లగక్కుతున్నట్లు ఈ రిపోర్టులో పేర్కొంది. ముఖ్యంగా దక్షిణాసియాకు చెందిన వారు శుభ్రత పాటించరని, వీరిని జనాభా ముప్పుగా చూపించేందుకు ఏఐ ద్వారా రూపొందించిన మీమ్స్‌ను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఏఐ సహాయంతో ఇక్కడ జాత్యహంకార కార్టూన్స్, తప్పుదోవ పట్టించే కంటెంట్‌ను సులభంగా సృష్టించి వ్యాప్తి చేస్తున్నారని నివేదికలో వెల్లడించింది.

"అమెరికాలో వలస విధానాలు, ఉద్యోగాల చుట్టూ జరుగుతున్న చర్చలు సోషల్ మీడియాలో తీవ్రరూపం దాల్చాయి. H-1B వీసా పొందిన వారిలో 70 శాతానికిపైగా భారతీయులే ఉండటం వల్ల వారిని లక్ష్యంగా చేసుకొని ఈ విద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి."
- CSOH రిపోర్ట్ విశ్లేషణ

ఇక ఈ నివేదికపై ఈటీవీ భారత్ పలువురు అంతర్జాతీయ నిపుణులతో చర్చించింది. ఈ పరిణామాలపై విదేశాంగ శాఖ మాజీ దౌత్యవేత్త రాజీవ్ డోగ్రా మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాజకీయ నాయకులు చేసే వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు సమాజంలోని కొన్ని వర్గాలను రెచ్చగొడతాయని అన్నారు. అమెరికన్ ఐటీ, ఏఐ సాంకేతిక రంగానికి భారతీయులు గొప్ప సహకారం అందిస్తున్నారని, ఈ రకమైన ద్వేషపూరిత వాతావరణం వల్ల వారి మనోధైర్యం దెబ్బతిని చివరకు అమెరికా ఆర్థిక ప్రయోజనాలపైనే ప్రభావం పడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. మరోవైపు, జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ (JNU) అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అన్షు జోషి మాట్లాడుతూ, అమెరికా- భారత్ సంబంధాల్లో ప్రజల మధ్య అనుబంధమే ప్రధాన మూలస్తంభం అని గుర్తుచేశారు. ఇలాంటి విద్వేష పూరిత పోస్టులు భారతీయ సమాజంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయని, అందుకే భారతీయుల భద్రతను పరిరక్షించడం ఇరు దేశాల వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి చాలా ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు.

వాషింగ్టన్ డీసీకి చెందిన సెంటర్ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ ఆర్జనైజ్డ్ హేట్. ఇది ఒక లాభాపేక్ష లేని (నాన్ ప్రాఫిట్) పరిశోధనా సంస్థ. ఇక్కడ వచ్చే నిధుల్ని మొత్తం తిరిగి పరిశోధనల కోసమే కేటాయిస్తారు. సమాజంలో ద్వేషం, తీవ్రవాదం, తప్పుడు సమాచార వ్యాప్తిపై ఇది విసృతంగా పరిశోధనలు చేస్తుంది. వీటికి కారణాలను అధ్యయనం చేసి, వాటిని అరికట్టడానికి విధానపరమైన సూచనలను అందించడం ఈ సంస్థ ముఖ్య ఉద్దేశం.

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