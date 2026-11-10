సిక్కు వ్యతిరేక అల్లర్లపై సోనియా సంచలన వ్యాఖ్యలు
Sonia Book On Sikh Riots : 1984నాటి సిక్కు వ్యతిరేక అల్లర్లు దేశ చరిత్రలో అత్యంత విషాదకరమైన అధ్యాయంగా మిగిలిపోయాయని సోనియాగాంధీ పేర్కొన్నారు. ఇందిరాగాంధీ హత్య వార్త దేశవ్యాప్తంగా దావానలంలా వ్యాపించిందని గుర్తుచేసుకున్నారు.
Published : November 10, 2026 at 8:42 PM IST
1984 నాటి సిక్కు వ్యతిరేక అల్లర్లు దేశ చరిత్రలో అత్యంత విషాదకరమైన, సిగ్గుచేటైన అధ్యాయంగా మిగిలిపోయాయని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ పేర్కొన్నారు. ఇందిరా గాంధీ హత్య వార్త దేశవ్యాప్తంగా దావానలంలా వ్యాపించిందని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఈ మేరకు తన ఆత్మకథలో నాటి మారణకాండను ప్రస్తావించారు. తన భర్త, మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ మనసులో ఏనాడూ మతోన్మాదం కానీ, ద్వేషం కానీ లేవని ఆమె స్పష్టం చేశారు. అయితే పాలనా వ్యవస్థ కుప్పకూలి, అనాగరిక చర్యలు జరుగుతున్న అత్యంత క్లిష్టమైన సమయంలో ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు.
ఇందిరాగాంధీ హత్యతో ప్రజాగ్రహం కట్టలు తెంచుకుందన్న సోనియా
ఆపరేషన్ బ్లూస్టార్ ద్వారా భింద్రన్వాలే, అతని అనుచరుల అంతాన్ని పంజాబ్ సహా దేశ ప్రజలు స్వాగతించారని సోనియా గాంధీ తెలిపారు. ఇందిరా గాంధీ హత్య అనంతరం, తమ ప్రధాని హత్యకు గురయ్యారన్న వార్తతో ప్రజల్లో ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుని పరిస్థితి అదుపు తప్పిందని ఆమె పేర్కొన్నారు. హత్య జరిగిన రోజు మధ్యాహ్నానికే దిల్లీ సహా పలు ప్రాంతాల్లో అల్లర్లు చెలరేగాయని, అమాయక సిక్కులపై అత్యంత క్రూరమైన దాడులు జరిగాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కేవలం దిల్లీలోనే 2,000 మందికి పైగా సిక్కులు అత్యంత దారుణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారని, వారి దుకాణాలు, ఇళ్లను దోచుకుని తగలబెట్టారని సోనియా వివరించారు.
టెలివిజన్ ద్వారా ప్రజలు శాంతి, సంయమనం పాటించాలని విజ్ఞప్తి
ఇందిరాగాంధీ చనిపోయిన తర్వాత ప్రధానిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వెంటనే రాజీవ్ గాంధీ జాతీయ టెలివిజన్ ద్వారా ప్రజలు శాంతి, సంయమనం పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేశారని సోనియా తెలిపారు. ఉద్రిక్తతలతో అట్టుడుకుతున్న ప్రాంతాల్లో ఆయన స్వయంగా పర్యటించారని గుర్తుచేశారు. న్యాయబద్ధంగా, కరుణతో వ్యవహరించే రాజీవ్ గాంధీ అమాయక పురుషులు, మహిళలు, పిల్లలపై నాడు జరిగిన అమానుష దాడుల్ని ఏ రకంగానూ ఆమోదించలేదని ఆమె తేల్చిచెప్పారు.
సైన్యాన్ని రంగంలోకి దించితే పరిస్థితి మరింతగా దిగజారుతుందేమోనని!
ఆనాడు సైన్యాన్ని రంగంలోకి దించడంలో జరిగిన జాప్యంపై అనేక పరస్పర విరుద్ధ కథనాలు వచ్చాయని సోనియా ప్రస్తావించారు. ఇందిరా గాంధీ హత్య జరిగిన రాత్రే అప్పటి ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఎ.ఎస్. వైద్యకు ఆదేశాలు అందినప్పటికీ సమీపంలోని బెటాలియన్లలో సిక్కు సైనికులు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వారిని మోహరిస్తే పరిస్థితి మరింతగా దిగజారవచ్చనే ఉద్దేశంతో ఆయన వారిని రప్పించకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్లు తమకు తర్వాత తెలిసిందని వెల్లడించారు. ఆనాటి పెను విపత్తు సమయంలో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం తీవ్ర ఒత్తిడికి గురై, బహుశా పూర్తిగా కుప్పకూలిపోయిందని ఆమె విశ్లేషించారు. 1984 నవంబర్ నాటి రక్తపాతం ప్రతి భారతీయుడి అంతరాత్మను కలచివేస్తుందని, మనల్ని మనం క్షమించుకోలేమని రాజీవ్ గాంధీ తర్వాత పార్లమెంటులో చేసిన ప్రసంగాన్ని ఆమె ఉటంకించారు.
అనేక విచారణ కమిషన్లు ఏర్పాటయ్యాయి!
అల్లర్ల అనంతరం కాంగ్రెస్, కాంగ్రెసేతర ప్రభుత్వాల హయాంలో అనేక విచారణ కమిషన్లు ఏర్పాటయ్యాయని, హింసను ప్రేరేపించారన్న ఆరోపణలపై పలువురు కాంగ్రెస్ సభ్యులపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదయ్యాయని సోనియా తెలిపారు. అదే సమయంలో ఈ హత్యల్లో పాల్గొన్న RSS సభ్యులపైనా కేసులు నమోదయ్యాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. నాలుగు కమిషన్లు, తొమ్మిది కమిటీలు, రెండు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాలు వేసినప్పటికీ కోర్టుల్లో కేసులు ఇంకా సాగుతూనే ఉన్నాయని, బాధితులకు న్యాయం జరగడం కష్టంగా మారిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దేశానికి సిక్కులు చేసిన అపారమైన సేవలను కాంగ్రెస్ ఎప్పుడూ గర్వంగా గుర్తిస్తుందని అందుకే ఆ విషాదం తర్వాత కూడా పంజాబ్లోని సిక్కులు కాంగ్రెస్ పార్టీపై విశ్వాసం ఉంచి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అనేకసార్లు గెలిపించారని సోనియా గాంధీ తెలిపారు. 1984 నాటి ఊచకోత సిక్కు సమాజంపై ఉన్న బద్ధ శత్రుత్వం వల్ల జరిగింది కాదనే కీలక సత్యాన్ని రాజకీయ విశ్లేషకుల కంటే పంజాబ్ ప్రజలే బాగా అర్థం చేసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. అయితే దేశంలో న్యాయం అందించడంలో వ్యవస్థాగత వైఫల్యం ఉందని, ప్రభుత్వాలు దీనిని సరిదిద్దడంలో సఫలం కాలేకపోయాయనే విషయాన్ని అంగీకరించక తప్పదని సోనియా గాంధీ తన పుస్తకంలో ముగించారు.
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