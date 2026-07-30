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రాజ్యసభ ముందుకు యాంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లు- అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం

రాజ్యసభలో యాంటీ పేపర్ లీక్​ బిల్లును ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర సహాయ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్

Anti Paper Leak Bill In Rajya Sabha
Anti Paper Leak Bill In Rajya Sabha (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 30, 2026 at 3:22 PM IST

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Anti Paper Leak Bill In Rajya Sabha : లోక్​సభలో ఆమోదం పొందిన యాంటీ పేపర్‌ లీక్‌ చట్ట సవరణ బిల్లు గురువారం రాజ్యసభ ముందుకు వచ్చింది. కేంద్ర సహాయ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ ప్రవేశపెట్టారు. దీనిపై ఏడు గంటల పాటు చర్చించాలని నిర్ణయించారు. ఈ సందర్భంగా పేపర్‌ లీకేజీ వల్ల నష్టపోయేది విద్యార్థులని కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే అన్నారు

కొత్త చట్టం ప్రకారమే నీట్‌ ప్రశ్నపత్రం లీక్‌ ఈ కేసు విచారణ జరుగుతున్నట్లు జితేంద్రసింగ్‌ తెలిపారు. ఈ కేసు దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగించినట్లు చెప్పారు. దర్యాప్తు సంస్థ ఇప్పటికే ఛార్జ్‌షీటు కూడా దాఖలు చేసినట్లు తెలిపారు. యాంటీ పేపర్‌ లీక్‌ బిల్లుపై చర్చను రాజ్యసభలో ప్రారంభించిన మంత్రి జితేంద్రసింగ్‌ నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌పై దర్యాప్తు ఐదు నెలల్లో పూర్తవుతుందని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతిపక్షాలపై మంత్రి జితేంద్రసింగ్‌ విమర్శలు గుప్పించారు. ఆర్టికల్‌ 370 రద్దు, ఎన్టీఏ ఏర్పాటు ఆలస్యానికి కారణం ఎవరని ప్రతిపక్షాలను నిలదీశారు.

'ఇటీవలి కేసుకు సంబంధించి వెంటనే సీబీఐకి అప్పగించడం జరిగింది. మొన్న ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేయబడింది. నిన్నటి నుంచి విచారణ ప్రారంభమైందని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను. ఈ కొత్త చట్టం ప్రకారం దర్యాప్తు 2 నెలల్లో పూర్తవుతుంది. ఆ తర్వాత మూడునెలల్లో విచారణ జరుగుతుంది. అంటే మొత్తం 5నెలల్లో ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. వారి నిబద్ధతగా ఉన్న ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేయడానికి 70ఏళ్లు పట్టింది. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీని తీసుకురాకుండా అడ్డుకోవడానికి 33ఏళ్లు తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఈ బిల్లును తీసుకువస్తున్న తరుణంలో వారు చేస్తున్న గగ్గోలు బిల్లుకు వ్యతిరేకం కాదు. ఇకపై ప్రమాదంలో పడబోయే వారి స్వార్థ ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న గగ్గోలు ఇది. 33ఏళ్లపాటు వారు చేయలేని పని ఇప్పుడు నెరవేరబోతోంది' ఖర్గే తెలిపారు.

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ANTI PAPER LEAK BILL IN RAJYA SABHA
ANTI PAPER LEAK BILL IN RAJYA SABHA

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