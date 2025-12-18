ట్రంప్​ సుంకాల వల్ల తీవ్ర నష్టం- మోదీ సర్కార్ మాత్రం మౌనంగానే!: రాహుల్​

Telangana Panchayat Elections Results2025

Choose ETV Bharat

Rahul On US Tariffs : అమెరికా అమలు చేస్తున్న భారత వ్యతిరేక టారిఫ్ విధానాల వల్ల దేశంలోని అనేక పరిశ్రమలు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నాయని, అయినా కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించకుండా మౌనం పాటిస్తోందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లోని భదోహి కార్పెట్ నేయువారి దయనీయ పరిస్థితిని ప్రస్తావిస్తూ, చిన్న పరిశ్రమలు, చిన్న వ్యాపారాలకు మళ్లీ బలం చేకూర్చాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.

జర్మనీ పర్యటనలో ఉన్న రాహుల్ గాంధీ గురువారం సోషల్ మీడియా వేదికగా ఓ వీడియోను పంచుకున్నారు. ఇందులో ఇటీవల పార్లమెంట్ హౌస్ సముదాయంలో భదోహి కార్పెట్ నేయువారితో తాను నిర్వహించిన భేటీకి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. "నేను ముందే చెప్పాను. ట్రంప్ టారిఫ్‌లు భారత్‌లో ఆర్థిక తుఫాన్‌ను సృష్టిస్తాయని, కోట్లాది మందిపై ప్రభావం చూపుతాయని హెచ్చరించాను. కానీ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాత్రం నిశ్శబ్దంగా కూర్చున్నారు. ఈ రోజు నా మాటలకు భదోహి కార్పెట్ నేయువారే సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్నారు" అని రాహుల్ గాంధీ తన ఫేస్‌బుక్ పోస్టులో హిందీలో పేర్కొన్నారు.

పార్లమెంట్ సమావేశాల సమయంలో వివిధ వర్గాలకు చెందిన ప్రజలతో రాహుల్ గాంధీ తరచూ సమావేశమవుతుంటారు. ఈ సమావేశాలను ఆయన జన్ సంసద్​గా​ అభివర్ణిస్తుంటారు. ఇదే క్రమంలో భదోహి కార్పెట్ నేయువారితో కూడా ఆయన చర్చించారు. ఈ భేటీలో నేయువారు స్వయంగా చేతితో తయారు చేసిన అందమైన కార్పెట్‌ను రాహుల్ గాంధీకి బహూకరించారు. "వారు ఇచ్చిన కార్పెట్‌లో వారి నైపుణ్యం, కష్టం, శతాబ్దాల నాటి సంప్రదాయ కళ స్పష్టంగా కనిపించింది. ఒకప్పుడు కార్పెట్ సిటీగా పేరొందిన భదోహి నేడు తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభంలో చిక్కుకుందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు" అని రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు. అమెరికా అమలు చేస్తున్న యాంటీ ఇండియా టారిఫ్ విధానాల వల్ల భారత్‌లోని అనేక రంగాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయని, భదోహి కార్పెట్ పరిశ్రమ అయితే దాదాపు నాశనానికి చేరుకుందని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. ఈ పరిస్థితి నుంచి పరిశ్రమను ఆదుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు ఎలాంటి స్పష్టమైన చర్యలు తీసుకోలేదని ఆరోపించారు.

"విదేశాంగ విధానం ద్వారా గానీ, జాతీయ స్థాయి ప్రణాళిక ద్వారా గానీ ఈ పరిశ్రమను కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం ముందుకు రాలేదు. ఫలితంగా కార్పెట్ ఎగుమతులు క్రమంగా తగ్గిపోతున్నాయి. అనేక వ్యాపారాలు బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్, నేపాల్ వంటి దేశాలకు తరలిపోతున్నాయి" అని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. ఈ పరిస్థితి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న లోక్‌సభ నియోజకవర్గానికి సమీపంలోని భదోహిలోనే నెలకొనడం గమనార్హమని ఆయన విమర్శించారు. “ప్రధాని వారి బాధను చూసీ చూడనట్టు వ్యవహరిస్తున్నారు" అని ఆరోపించారు.

శతాబ్దాల నాటి ఈ సంప్రదాయ కళ భారతదేశ గుర్తింపులో భాగమని, లక్షలాది కుటుంబాలకు జీవనాధారమని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. కానీ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం, దోపిడీ కారణంగా ఈ కళ నేడు కనుమరుగయ్యే ప్రమాదంలో ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పరిస్థితి ఎంత దయనీయంగా ఉందంటే, ఈ కష్టపడే కుటుంబాలకు సరసమైన వైద్యం కూడా అందుబాటులో లేదని తెలిపారు. తాను తరచూ మాట్లాడే చిన్న పరిశ్రమలు, చిన్న వ్యాపారాలే ఇవని రాహుల్ గాంధీ గుర్తుచేశారు. ఇవే ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టిస్తాయని, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు బలంగా నిలుస్తాయని అన్నారు. "ఇప్పుడు అయినా విధానాలు, ఆర్థిక సహాయంతో ఈ ప్రజల చేతుల్లోకి మళ్లీ శక్తిని ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడు మాత్రమే ఈ కళాకారులు మరోసారి భారతదేశానికి గర్వకారణమవుతారు. దేశ ఆర్థిక చక్రాన్ని ముందుకు నడిపించగలుగుతారు" అని రాహుల్ గాంధీ స్పష్టం చేశారు

