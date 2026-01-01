మద్యం బదులు పాలతో న్యూ ఇయర్ వేడుకలు- ఈసారి డిఫరెంట్గా సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్న జైపుర్ వాసులు
మద్యం బదులు పాలు పంపిణీ చేసిన జైపుర్ విద్యార్థులు- చెడు అలవాట్లపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడమే లక్ష్యం- ఆదర్శప్రాయంగా నూతన సంవత్సర వేడుకలు
Published : January 1, 2026 at 1:03 PM IST
New Year Celebrations In Jaipur : రాజస్థాన్ రాజధాని జైపుర్లో ప్రత్యేక సందేశంతో నూతన సంవత్సర వేడుకలు జరిగాయి. మద్యంతో కాకుండా పాలతో కొత్త ఏడాదిని ప్రారంభించాలనే సందేశాన్ని ఇచ్చేందుకు నగరంలోని 200కి పైగా ప్రదేశాలలో దాదాపు లక్ష లీటర్ల పాలను పంపిణీ చేశాయి. రాజస్థాన్ యూత్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్, ఇండియన్ ఆస్తమా కేర్ సొసైటీ సంయుక్తంగా రాజస్థాన్ విశ్వవిద్యాలయం గేటు వద్ద పాలు పంపిణీ చేశాయి. ఈ కార్యక్రమంలో జైపుర్ పోలీసులు సైతం భాగమయ్యారు.
మందుబాబులకు పోలీసులు హెచ్చరిక
మద్యంతో కాకుండా పాలతో నూతన సంవత్సరాన్ని ప్రారంభించాలనే సందేశాన్ని రాజస్థాన్ యూత్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్, ఇండియన్ ఆస్తమా కేర్ సొసైటీ వ్యాప్తి చేశాయి. ఈ కార్యక్రమంలో చిన్నారులు, మహిళలు, వృద్ధులు, పెద్దవాళ్లు పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో మద్యం సేవించిన తర్వాత గొడవలు సృష్టించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని జైపుర్ పోలీసులు మందుబాబులను హెచ్చరించారు.
ప్రశంసనీయం
జైపుర్ విశ్వవిద్యాలయం గేటు వద్ద పాల పంపిణీ కార్యక్రమం చాలా ప్రశంసనీయమని నగర అదనపు పోలీసు కమిషనర్ రాజీవ్ పచార్ అన్నారు. మద్యంతో కాకుండా పాలతో నూతన సంవత్సరాన్ని ప్రారంభించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశమని తెలిపారు. కొత్త ఏడాది వేడుకల సందర్భంగా మద్యం సేవించి గొడవలు సృష్టించవద్దని కోరారు. ప్రతి ఒక్కరూ కొత్త సంవత్సరాన్ని సంతోషంగా గడపాలంటే, మొదటి రోజును సానుకూలంగా ప్రారంభించడం చాలా అవసరమని చెప్పారు. ఎవరైనా చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తే లేదా గొడవ సృష్టిస్తే పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారని హెచ్చరించారు. ఈ క్రమంలో జైపుర్ వాసులకు న్యూ ఇయర్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. కొత్త ఏడాదిని ఇంట్లో కుటుంబంతో కలిసి ఆనందంగా జరుపుకోవాలని సూచించారు.
కొత్త ఏడాదిని మద్యంతో కాకుండా పాలతో ప్రారంభించాలనే సందేశాన్ని ఇచ్చామని ఇండియన్ ఆస్తమా కేర్ సొసైటీ కార్యదర్శి ధర్మవీర్ కటేవా తెలిపారు. "21 ఏళ్ల క్రితం రాజస్థాన్ విశ్వవిద్యాలయం గేటు వద్ద నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా పాల పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. తొలిసారి 500 లీటర్ల పాలను పంపిణీ చేశారు. నేడు ఇది 8,000 లీటర్లకు పెరిగింది. అదనంగా, జైపుర్ అంతటా 200 కంటే ఎక్కువ ప్రదేశాలలో పాల పంపిణీ కార్యక్రమాలు జరిగాయి" అని ధర్మవీర్ పేర్కొన్నారు.
'ఆరోగ్యం చాలా ముఖ్యం'
"నూతన సంవత్సరాన్ని మద్యం తాగి కాకుండా పాల తాగి ప్రారంభించండి. ఆరోగ్యాన్ని రక్షించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మద్యం ఒక విధ్వంసక పదార్థం. జీవితంలో ఎప్పుడూ మద్యం సేవించకూడదు. న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా రాజస్థాన్ విశ్వవిద్యాలయం గేటు వద్ద ప్రజలకు పాలు పంపిణీ చేశారు. కొత్త సంవత్సరాన్ని మద్యంతో కాకుండా పాలతో ప్రారంభించాలనే అనే సందేశాన్ని ఇచ్చేందుకు ఇలా చేశారు" అని ఆస్తమా నిపుణుడు డాక్టర్ వీరేంద్ర సింగ్ తెలిపారు.
రాజస్థాన్ విశ్వవిద్యాలయం గేటు వద్ద వేలాది మంది పాలు తాగారు. ఈ క్రమంలో అక్కడ పాలు పంపిణీ చేసిన యువత ప్రతి ఒక్కరూ మాదకద్రవ్యాలు, మద్యానికి దూరంగా ఉండి, భవిష్యత్తును మెరుగుపరుచుకోవాలని సూచించారు. దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో యువత పాత్ర చాలా కీలకమని వెల్లడించారు. భవిష్యత్ తరాలకు మాదకద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండేలా అవగాహన కల్పించాలని కోరారు. పాలతో నూతన సంవత్సరాన్ని ప్రారంభించడం చాలా మంచిదన్నారు. పాలు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయని, మద్యం ఆరోగ్యానికి చాలా హానికరమని హెచ్చరించారు. నూతన సంవత్సరం వేళ చెడు అలవాట్లను విడనాడి, మంచి అలవాట్లను అలవరుచుకోవాలని సూచించారు.
అలాగే దిడ్వానా పోలీసులు ప్రశంసనీయమైన చొరవ తీసుకున్నారు. నూతన సంవత్సరాది వేళ జిల్లా కోర్టు సముదాయం ముందు యువకులకు అర్థరాత్రి పాలు పంపిణీ చేశారు. ఈ క్రమంలో మాదకద్రవ్యాలు, మద్యానికి దూరంగా ఉండాలనే సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్పీ రిచా తోమర్, ఏఎస్పీ హిమాన్షు శర్మ, డీఎస్పీ జేతు సింగ్, స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ రాజేంద్ర సింగ్ పాల్గొన్నారు. వీరు స్వయంగా ప్రజలకు పాలు పంపిణీ చేశారు. ఈ క్రమంలో న్యూ ఇయర్ రోజున మద్యం, మత్తు పదార్థాలకు యువత దూరంగా ఉండాలని, అందుకు బదులుగా మంచి పోషకాహారం తీసుకొని కుటుంబంతో వేడుకలు జరుపుకోవాలని ఎస్పీ రిచా తోమర్ తెలిపారు.
జోధ్పుర్ సిటీలో నూతన సంవత్సర వేడుకల సందర్భంగా అర్ధరాత్రి నగర వీధుల్లో జనం గుమిగూడారు. మొదటిసారిగా నగరంలోని క్లాక్ టవర్ వద్ద న్యూ ఇయర్ వేడుకలు నూతన సంవత్సర వేడుకలు జరిగాయి. మంగనియార్ కళాకారుడు ఘాజీ ఖాన్, ఆయన బృందం ప్రదర్శనలు ఇచ్చింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే అతుల్ భన్సాలీ, పర్యాటక శాఖ అధికారులు, ప్రజలు, పర్యటకులు పాల్గొన్నారు. జోధ్పుర్ పోలీసులు బుధవారం సాయంత్రం నుంచి రోడ్లపై భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు.
మూగ, చెవిటి దంపతుల మంచి మనసు- లాండ్రీ షాపు పెట్టి మరో ఐదుగురు దివ్యాంగులకు ఉపాధి
'చేసే ప్రతి పనిలో విజయం సొంతమవ్వాలి'- న్యూ ఇయర్ విషస్ చెప్పిన ముర్ము, మోదీ