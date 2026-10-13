డ్రగ్స్ అమ్మకాలపై నిలదీత- సామాజిక కార్యకర్తను కాల్చి చంపిన షాపు యజమాని
మెడికల్ షాపుల్లో జరుగుతున్న డ్రగ్స్ దందాను బహిర్గతం చేస్తున్న ఓ సామాజిక కార్యకర్తను ఆ షాపు యజమాని తుపాకీతో దారుణంగా కాల్చిచంపాడు. ఈ దారుణమైన ఘటన పంజాబ్లో జరిగింది.
Published : October 13, 2026 at 4:00 PM IST
Anti Drug Activist Shot Dead Punjab : పంజాబ్లోని మెడికల్ షాపుల్లో జరుగుతున్న డ్రగ్స్ దందాను బహిర్గతం చేస్తున్న ఓ సామాజిక కార్యకర్తను ఆ షాపు యజమాని తుపాకీతో దారుణంగా కాల్చిచంపాడు. మాన్సా జిల్లాలో జరిగిన ఈ దృశ్యాలు మృతిచెందిన ఆ సామాజిక కార్యకర్త పర్వీందర్ సింగ్ ఫోన్లో నిక్షిప్తం అయ్యాయి. పర్వీందర్ సింగ్ కొన్నేళ్లుగా పంజాబ్ను పట్టిపీడిస్తున్న మాదక ద్రవ్యాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒక ఔషధాల దుకాణంలో డ్రగ్స్ అమ్ముతున్నారని తెలిసి అక్కడకు వెళ్లారు. షాపు యజమానిని ప్రశ్నిస్తూ అదంతా తన ఫోన్లో రికార్డు చేస్తున్నాడు. వెంటనే తన దగ్గర ఉన్న నాటు తుపాకీని తీసి పర్వీందర్ను ఆ షాపు యజమాని హెచ్చరించాడు. అయినా పర్వీందర్ భయపడలేదు. ఈ క్రమంలో దుండగుడు కాల్పులు జరిపి పర్వీందర్ ప్రాణాలు తీశాడు.