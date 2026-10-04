AIకు విలువలు నేర్పేందుకు- హిందూ సాధువును ఆహ్వానించిన ఆంథ్రోపిక్!
అదుపుతప్పిన AIకు విలువలపై చర్చించేందుకు హిందూ సాధువును ఆహ్వానించిన ఆంథ్రోపిక్ సంస్థ- క్లాడ్ ఏఐ మోడల్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి వీలుగా తత్వవేత్తలు, పండితులతో ఆంథ్రోపిక్ చర్చలు!
Published : October 4, 2026 at 7:34 AM IST
Monks Teaching Values Tto AI : అదుపుతప్పిన ఏఐ మోడళ్లతో మానవాళికి ముప్పు పొంచి ఉందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నవేళ ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఏఐ విలువలపై చర్చించేందుకు ఆంథ్రోపిక్ సంస్థ ఓ హిందూ సాధువును అమెరికాకు ఆహ్వానించింది. ఇటీవల జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆధ్యాత్మిక విలువలను తమ క్లాడ్ ఏఐ మోడల్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి వీలుగా తత్వవేత్తలు, పండితులతో ఆంథ్రోపిక్ చర్చలు జరుపుతోందన్న వార్తలు వెలువడిన నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈక్రమంలోనే ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూ కోసం ఆంథ్రోపిక్ తనను సంప్రదించిందని ఆధ్యాత్మిక గురువు స్వామి సర్వప్రియానంద తెలిపారు. ఓ చర్చా కార్యక్రమం కోసం తనను ఆ సంస్థ అమెరికాకు ఆహ్వానించినట్లు చెప్పారు.