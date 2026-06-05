11ఏళ్ల చిచ్చరపిడుగు- 90రకాల పక్షులు, జంతువుల శబ్దాల ఇమిటేషన్- లాలూ, అఖిలేశ్ వాయిస్ కూడా!
మిమిక్రీలో టాలెంట్ చూపిస్తున్న పదకొండేళ్ల బాలుడు- పక్షులు, జంతువుల గొంతులను అనుకరిస్తున్న అన్ష్ మిశ్రా- భోజ్పురి సంగీతంలోనూ ప్రతిభ- బాలుడిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్న వీక్షకులు
Published : June 5, 2026 at 1:42 PM IST
Mimicry Boy Muzaffarpur : టాలెంట్కు వయసుతో సంబంధం లేదు. ఇదే విషయాన్ని రుజువు చేసి చూపించాడు బిహార్కు చెందిన 11 ఏళ్ల బాలుడు. ఇంత చిన్న వయసులోనే మిమిక్రీలో అసాధారణ ప్రతిభ కనబరుస్తున్నాడు. ఏకంగా ఆవులు, మేకలు, కుక్కలు, పిల్లులు, కాకులు, కోకిలలు సహా 90 రకాల జంతువుల శబ్దాలను అవలీలగా మిమిక్రీ చేస్తున్నాడు. అలాగే బిహార్ మాజీ సీఎం లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, ఎల్జేపీ చీఫ్ చిరాగ్ పాసవాన్, యూపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అఖిలేశ్ యాదవ్లతో సహా అనేక మంది రాజకీయ నాయకుల గొంతులను అద్భుతంగా అనుకరిస్తున్నాడు. అలాగే భోజ్పురి సంగీత ప్రపంచంలో కూడా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాడు. ఇంతకీ ఆ బాలుడు ఎవరు? ఏయే జంతువుల శబ్దాలను ఇమిటేట్ చేస్తున్నాడు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
బుడ్డోడిలో అసాధారణ మిమిక్రీ టాలెంట్
ముజఫర్పుర్ జిల్లా కాంతి బ్లాక్లోని ఓ చిన్న గ్రామానికి చెందిన అన్ష్ మిశ్రా మిమిక్రీలో అసాధారణ ప్రతిభతో దూసుకెళ్తున్నాడు. ఆ బాలుడి మిమిక్రీ ప్రదర్శన చూసి ప్రేక్షకులు మంత్రముగ్ధులవుతున్నారు. జంతువులు, పక్షుల శబ్దాలను అచ్చం దింపేసి అందరి మనసులను గెలుచుకుంటున్నాడు. మిమిక్రీతో పాటు అన్ష్ గాయకుడిగానూ గుర్తింపు పొందాడు. అన్ష్కు భోజ్పురి జానపద సంగీతంపై మంచి పట్టుంది. సంప్రదాయ వివాహ గీతాలైనా, కుమార్తె వీడ్కోలు సమయంలో పాడే హృద్యమైన జానపద పాటలైనా అన్ష్ వాటిని గాఢమైన భావోద్వేగంతో, కచ్చితమైన స్వరంతో పాడుతాడు. అతడి స్వరం భోజ్పురి జానపద సంస్కృతి మాధుర్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. దీంతో భోజ్పురి సంగీత ప్రపంచంలో అన్ష్కు త్వరగా ప్రజాదరణ వచ్చింది. కేవలం 11 ఏళ్ల చిన్న వయసులోనే భోజ్పురి పాపులర్ సింగర్స్ పవన్ సింగ్, ఖేసారి లాల్ యాదవ్, అరవింద్ అకేలా, నిరాహువా వంటి ప్రముఖులతో కలిసి ప్రదర్శన ఇచ్చే అవకాశాన్ని దక్కింది.
పొలిటికల్ లీడర్స్ వాయిస్ ఇమిటేట్
అన్ష్ మిమిక్రీ టాలెంట్ కేవలం జంతువులు, పక్షుల శబ్దాలను అనుకరించడానికే పరిమితం కాలేదు. బిహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, ఎల్జేపీ చీఫ్ చిరాగ్ పాసవాన్, ఎస్పీ అధినేత అఖిలేశ్ యాదవ్లతో సహా అనేక మంది రాజకీయ నాయకుల గొంతులను అద్భుతంగా ఇమిటేట్ చేస్తాడు. గ్రామస్థులు తరచుగా అన్ష్ను రకరకాల జంతువుల శబ్దాలను అనుకరించమని అడిగేవారు. ఆపై అన్ష్ మిమిక్రీ టాలెంట్ను ఆశ్చర్యపోయారు. అనంతరం అన్ష్ రాజకీయ నాయకుల గొంతులను కూడా మిమిక్రీ చేయడం ప్రారంభించాడు. ఫోన్లో పొలిటికల్ లీడర్ల ప్రసంగాలను వింటూ నిరంతరం సాధన చేశాడు. కొద్ది కాలంలోనే రాజకీయ నాయకుల వాయిస్ను మిమిక్రీ చేసి అందరి నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. గత రెండేళ్లుగా అన్ష్ పలు వేదికలపై మిమిక్రీ, సాంగ్స్ ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నాడు.
మరోవైపు, తమ మిమిక్రీ నైపుణ్యంపై అన్ష్ మిశ్రా వివరించాడు. తనకు చిన్నప్పటి నుంచి గ్రామంలోని జంతువులు, పక్షుల శబ్దాలను వినే అవకాశం లభించిందని చెప్పాడు. వాటి అరుపులను శ్రద్ధగా విని, వాటిని అనుకరించడానికి ప్రయత్నించేవాడినని వెల్లడించాడు. "ఆరేడేళ్లు వచ్చేసరికి నేను రకరకాల జంతువుల శబ్దాలను అనుకరించడం నేర్చుకున్నాను. అదే సమయంలో సంగీతంపై కూడా నా ఆసక్తి పెరిగింది. గ్రామంలో ఎక్కడైనా పెళ్లి జరిగినప్పుడు పాటలను శ్రద్ధగా వినేవాడిని. క్రమంగా, ఆ పాటలను నేను కూడా హమ్ చేయడం మొదలుపెట్టాను. ఈ అలవాటే కాలక్రమేణా నా గుర్తింపుగా మారింది. ఓ వేదికపై లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ వాయిస్ను మిమిక్రీ చేశాను. ఆయన అప్పుడు ప్రశంసించారు. ఆ ప్రశంస నాకు జీవితంలో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది" అని అన్ష్ మిశ్రా పేర్కొన్నాడు.
అండగా తండ్రి
అన్ష్ విజయంలో అతడి తండ్రి మనోజ్ మిశ్రాది కీలక పాత్ర. మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన మనోజ్ మిశ్రా ఒకప్పుడు ట్రక్ డ్రైవర్గా పనిచేసేవారు. అయితే తన కొడుకు ప్రతిభను గుర్తించిన తర్వాత ఆయన ట్రక్కును నడపడం మానేశారు. కుటుంబ పోషణ కోసం వ్యవసాయం చేశారు. ప్రస్తుతం మనోజ్ మిశ్రా ఎక్కువ సమయాన్ని అన్ష్ కోసం కేటాయిస్తున్నారు. అన్ష్కు మార్గదర్శకుడిగా ఉంటున్నారు. తన కుమారుడు భోజ్పురి, శాస్త్రీయ సంగీతం, మిమిక్రీలో జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందాలని కృషి చేస్తున్నారు.
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