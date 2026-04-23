ETV Bharat / bharat

చైనాలో మరో వైరస్ కలకలం- భారత్‌కూ ముప్పు- చేపలు, రొయ్యలు, సీ ఫుడ్‌లో 'కోవర్ట్'

పచ్చి, సరిగ్గా వండని సీఫుడ్‌లో 'కోవర్ట్' వైరస్- కంటి నరాలను దెబ్బతీసే తీవ్ర ఇన్ఫెక్షన్- చైనాలో పలు కేసులు వెలుగులోకి- నేచర్ మైక్రోబయాలజీ జర్నల్‌ నివేదిక

Covert Virus In Seafood
Representational Picture (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 23, 2026 at 12:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Covert Virus In Seafood : చైనాలో మరో వైరస్ కలకలం రేపుతోంది. చేపలు, రొయ్యలు వంటి జలచరాలతో పాటు సముద్ర జీవుల్లో ఉండే ఈ వైరస్ వల్ల అరుదైన కంటి వ్యాధులు వ్యాపిస్తున్నాయి. ఈ వైరస్ వల్ల పలువురు చైనీయులు పర్సిస్టెంట్ ఆక్యులర్ హైపర్‌టెన్షన్ వైరల్ యాంటీరియర్ యువెటిస్ (POH-VAU) అనే అరుదైన వ్యాధి బారిన పడ్డారు. ఈవివరాలతో తాజాగా నేచర్ మైక్రోబయాలజీ జర్నల్‌లో ఒక అధ్యయన నివేదిక ప్రచురితమైంది. భారత్‌లోనూ పెద్దసంఖ్యలో చేపలు, రొయ్యలు, సముద్ర జీవులను ప్రజలు తింటారు. కానీ ఇప్పటిదాకానైతే అధికారికంగా ఈ అరుదైన వ్యాధి సోకిన వారిని గుర్తించలేదు. ఒకవేళ అది సోకినా, వేరొక వ్యాధిగా కంటి వైద్యులు నిర్ధారించి ఉండొచ్చనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఇంతకీ ఏమిటీ వ్యాధి? మన కంటికి ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి? ఈ వైరల్ వ్యాధి బారిన పడకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త చర్యలేంటి? ఆరోగ్య రంగ నిపుణులు ఏమంటున్నారు ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఏమిటీ వైరస్ ? ఎలా వ్యాపిస్తుంది?
పర్సిస్టెంట్ ఆక్యులర్ హైపర్‌టెన్షన్ వైరల్ యాంటీరియర్ యువెటిస్ (POH-VAU) వ్యాధికి కారణమవుతున్న వైరస్ పేరు కోవర్ట్ మోర్టాలిటీ నోడావైరస్ (CMNV). ఇది ప్రధానంగా జలచరాలలో, వాటిని పెంచే జల పరిసరాలలో ఉంటుంది. ఈ వైరస్ చేపలు, రొయ్యలు, సముద్ర జీవుల శరీరాలతో పాటు నీటిలోనూ జీవించగలదు. ఇది తొలుత రొయ్యలు, చేపలు, సముద్ర జీవులకు సోకుతుంది. వాటి ద్వారా మనుషులకు వ్యాపిస్తుంది.

పచ్చి, సరిగ్గా వండని సీ ఫుడ్‌తో వైరస్ సోకుతుంది
'కోవర్ట్ మోర్టాలిటీ నోడావైరస్‌లో 49 రకాలు ఉన్నాయి. చేపలు, రొయ్యలు, సముద్ర జీవులను పచ్చిగా, సరిగ్గా వండకుండా తింటే ఈ వైరస్ సోకే ముప్పు ఉంటుంది. ఈ వైరస్ సోకిన తర్వాత కంటిలో వాపు వస్తుంది. కంటి లోపలి భాగంలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. భారతదేశంలో పర్సిస్టెంట్ ఆక్యులర్ హైపర్‌టెన్షన్ వైరల్ యాంటీరియర్ యువెటిస్ కేసులను ఇంకా అధికారికంగా గుర్తించలేదు. బహుశా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు తప్పుగా నిర్ధారించి ఉండొచ్చు. మరొక సాధారణ వ్యాధిగా భావించి ఉండొచ్చు' అని ప్రముఖ ఆరోగ్య నిపుణురాలు, ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ సలహా కమిటీ సభ్యురాలు డాక్టర్ సునీలా గార్గ్ ఈటీవీ భారత్‌కు తెలిపారు.

ఏమిటీ వ్యాధి ? కంటికి ఏమవుతుంది ?
పర్సిస్టెంట్ ఆక్యులర్ హైపర్‌టెన్షన్ వైరల్ యాంటీరియర్ యువీటిస్ (POH-VAU) అనేది కంటి నరాల వ్యాధి. ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ సోకిన తర్వాత కంటి లోపలి నరాల్లో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కను పాప మధ్యలో ఉండే నల్లటి చుక్క, కార్నియా, ఐరిస్‌ల పనితీరుపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. కంటి మధ్యపొరను యువియా అంటారు. ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల యువియాలో వాపు వస్తుంది. దీన్నే మెడికల్ భాషలో యువీటిస్ అంటారు. కన్ను ఎర్రగా మారిపోయి, చివరకు కంటి కణజాలం దెబ్బతినే రిస్క్ కూడా ఏర్పడుతుంది.

కార్నియా, ఆప్టిక్ నరాలకూ ఎసరు
కార్నియా అనేది కంటి ముందు భాగంలో ఉండే పారదర్శకమైన పొర. ఇది కంటికి విండ్‌షీల్డ్ లాగా పనిచేస్తూ లోపలి భాగాలను రక్షిస్తుంది. మనం చూసే కాంతిని రెటీనాపై కేంద్రీకరించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కార్నియా సైతం దెబ్బతినే ముప్పు ఉంటుంది. కంటిలోని ఆప్టిక్ నరం (దృక్ నాడి) అనేది మన కళ్లను మెదడుతో అనుసంధానం చేస్తుంది. ఇది మనం చూసే దృశ్యాలను విద్యుత్ సంకేతాలుగా మార్చి మెదడుకు చేరవేస్తుంది. గ్లాకోమా వ్యాధి వస్తే ఆప్టిక్ నరం దెబ్బతింటుంది. ఈ వ్యాధి ముసురుకునే ముప్పును వైరస్ క్రియేట్ చేస్తుంది.

70లో 70 మందికీ ఇన్ఫెక్షన్
చైనాలోని కింగ్డావోలో ఉన్న చైనీస్ అకాడమీ ఆఫ్ ఫిషరీ సైన్సెస్ పరిశోధకులు 2022-2025 మధ్యకాలంలో కోవర్ట్ మోర్టాలిటీ నోడావైరస్ బారిన పడిన 70 మందిపై అధ్యయనం చేశారు. వారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించగా, 70 మందికీ పాజిటివ్‌ వచ్చింది. అంటే వాళ్లందరికీ వైరస్ సోకిందని వెల్లడైంది. నేచర్ మైక్రోబయాలజీ జర్నల్‌లో ప్రచురితమైన అధ్యయన నివేదికలోనూ ఈ అంశాల ప్రస్తావన ఉంది.

భారతకు ఈ వైరస్ ముప్పే
'ప్రస్తుతానికి ఇది విస్తృతమైన ప్రజారోగ్య ముప్పు కాదు. కానీ సీ ఫుడ్ వినియోగం పెద్దఎత్తున జరుగుతున్న భారతదేశానికీ ఈ వైరస్ ముప్పు ఉంటుంది. అందుకే ముందుజాగ్రత్త చర్యలు అవసరం. ఈ వ్యాధి లక్షణాలపై ప్రచారం జరగాలి. వైద్యులు సైతం ఈ తరహా కేసులపై ప్రత్యేక ఫోకస్ పెట్టాలి. ఇప్పటివరకైతే చైనాలోనే పర్సిస్టెంట్ ఆక్యులర్ హైపర్‌టెన్షన్ వైరల్ యాంటీరియర్ యువీటి కేసులు బయటపడ్డాయి. కేసులు గుర్తించనంత మాత్రాన ఆ వైరస్ వ్యాప్తి చెందడం లేదని భావించలేం. పలుచోట్ల ఈ కేసులను సాధారణ వైరల్ యువీటిస్, సెకండరీ గ్లాకోమాగా నిర్ధారించి ఉండొచ్చు' అని ఆరోగ్య నిపుణుడు, ఏషియన్ సొసైటీ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ మాజీ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ తమోరిష్ కోల్ తెలిపారు.

ఆందోళన వద్దు, అప్రమత్తత అవసరం
'ఇప్పటివరకైతే కోవర్ట్ మోర్టాలిటీ నోడావైరస్ మనుషుల నుంచి మనుషులకు సోకినట్లు ధ్రువీకరణ జరగలేదు. దీనిపై ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు. పచ్చి, సరిగ్గా వండని సీ ఫుడ్ వల్ల ఈ వైరస్ సోకినట్లు కూడా ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు. ప్రస్తుతానికి రోగుల్లోని వ్యాధి లక్షణాల ప్రాతిపదికన ఈ వైరస్ సోకి ఉండొచ్చని గుర్తిస్తున్నారు. అసలు ఈ వ్యాధికి కోవర్ట్ మోర్టాలిటీ నోడావైరసే కారణమా ? కాదా ? అనేది తొలుత నిర్ధారించుకోవాలి. మన దేశంలోని సీ ఫుడ్ నిర్వాహకులు, జాలర్లు, ఆక్వాకల్చర్ కార్మికులలో ఎవరిలోనైనా ఈ తరహా రోగ లక్షణాలు ఉన్నాయా లేదా అనేది గుర్తించాలి. నేచర్ మైక్రోబయాలజీ జర్నల్‌లోనూ ఈ సిఫారసు చేశారు. ఇప్పుడే భయపడి సీ ఫుడ్ వినియోగాన్ని తగ్గించాల్సిన అవసరం కానీ, ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం కానీ లేదు. కావాల్సిందల్లా అవగాహన, అప్రమత్తత మాత్రమే' అని కోల్‌కతా స్కూల్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ మెడిసిన్‌‌కు చెందిన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, ఆరోగ్య నిపుణురాలు డాక్టర్ సయన్ మహారత్న విశ్లేషించారు.

TAGGED:

COVERT VIRUS IN SEAFOOD
CHINA COVERT VIRUS
COVERT VIRUS IN INDIA
COVERT VIRUS SYMPTOMS
COVERT VIRUS IN SEAFOOD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.