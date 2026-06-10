మమతకు మరో ఎదురుదెబ్బ: రాజ్యసభ సభ్యత్వానికి సుష్మితాదేవ్ రాజీనామా
అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత తృణమూల్ కాంగ్రెస్లో తీవ్రమైన తిరుగుబాటు- సుఖేందు శేఖర్ బాటలోనే మరో రాజ్యసభ ఎంపీ సుష్మితాదేవ్ రాజీనామా
Published : June 10, 2026 at 12:47 PM IST
MP Sushmita Dev Resigns : అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత తృణమూల్ కాంగ్రెస్లో తీవ్రమైన తిరుగుబాటును ఎదుర్కొంటున్న బంగాల్ మాజీ సీఎం మమతా బెనర్జీకి మరో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సుఖేందు శేఖర్ బాటలోనే ఇవాళ మరో రాజ్యసభ ఎంపీ సుష్మితాదేవ్ రాజీనామా చేయడంతో పార్టీ మరింత సంక్షోభంలో పడింది. మమతాబెనర్జీ, అభిషేక్ బెనర్జీ దిల్లీలో ఇండియా కూటమి నేతలతో వరుస భేటీలు నిర్వహిస్తున్న వేళ ఈ పరిణామం జరిగింది. రాజీనామా నిర్ణయానికి ముందు అసోం సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మతో సుష్మితాదేవ్ భేటీ కావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
కాగా రాజీనామా చేసేముందు టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీకి సుష్మితా క్షమాపణలు చెప్పినట్లు జాతీయ మీడియా తెలిపింది. టీఎంసీ నుంచి గానీ, కాంగ్రెస్ నుంచి గానీ ఇక అసోం రాజకీయాల్లో తాను కొనసాగలేనని మమతాకు ఆమె వివరించినట్లు సమాచారం. అయితే ఆమె బీజేపీలో చేరిన తర్వాత రాజ్యసభ సభ్యురాలిగా కొనసాగాలని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.