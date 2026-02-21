ఇండియన్ ఎప్స్టీన్ ఫైల్- డార్క్ వెబ్లో 2 లక్షల వీడియోలు అప్లోడ్- 47 దేశాలకు సేల్!
33 మంది బాలికలపై లైంగిక వేధింపులు- డార్క్ వెబ్లో 2 లక్షల వీడియోల సేల్
Published : February 21, 2026 at 5:45 PM IST
Indias Jeffrey Epstein : జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ తరహా లైంగిక వేధింపుల వ్యవహారం ఒకటి తాజాగా భారత్లోనూ వెలుగు చూసింది. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర సాగునీటి పారుదల శాఖ మాజీ జూనియర్ ఇంజినీర్ రాం భావన్ (50), అతడి భార్య దుర్గావతి (47) కలిసి దాదాపు 33 మంది బాలికలపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు వెల్లడైంది. 3 నుంచి 18 ఏళ్లలోపు బాలికలను లైంగిక వేధించే 2 లక్షల వీడియోలను తీసి, వాటికి రేటు కట్టి డార్క్ వెబ్లో 47 దేశాల వాళ్లకు అమ్మేశారని దర్యాప్తులో గుర్తించారు. దాదాపు 12 ఏళ్ల పాటు ఈ దందాను రాం భావన్, దుర్గావతి దంపతులు నడిపారని విచారణలో తేలింది. ఈనేపథ్యంలో ఉత్తరప్రదేశ్లోని బాండా పట్టణంలో ఉన్న ప్రత్యేక పోక్సో కోర్టు సంచలన తీర్పును వెలువరించింది. న్యాయస్థానం వారిద్దరికి మరణశిక్షను విధించింది.