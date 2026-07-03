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అమర్‌నాథ్‌ యాత్ర ప్రారంభం- భారీ వర్షంలోనూ భక్తుల సందడి- యాత్రికులకు మోదీ లేఖ

గురువారం జమ్మూ బేస్‌ క్యాంప్‌ నుంచి బయలుదేరిన తొలి బృందం- జమ్మూ నుంచి వెళ్లిన తొలిబృందంలో 4,809 మంది భక్తులు- 57రోజులు సాగి ఆగస్టు 28న ముగియనున్న అమర్‌నాథ్‌ యాత్ర

Amarnath Yatra 2026
Amarnath Yatra 2026 (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 3, 2026 at 9:30 AM IST

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Amarnath Yatra 2026 : హర్‌ హర్‌ మహాదేవ్‌ నామస్మరణ మధ్య అమర్‌నాథ్ యాత్ర శుక్రవారం లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. దక్షిణ కశ్మీర్ హిమాలయాల్లో 3,880మీటర్ల ఎత్తులో కొలువైన పవిత్ర మంచులింగాన్ని దర్శించుకునేందుకు యాత్రికుల తొలి బృందం బాల్టాల్, నున్‌వాన్ బేస్ క్యాంపుల నుంచి బయలుదేరింది. వర్షం కురుస్తున్నప్పటికీ భక్తులు ఎంతో ఉత్సాహంగా తమ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టారు.

గురువారం 4,809మంది యాత్రికులతో కూడిన మొదటి బృందాన్ని జమ్ములోని భగవతినగర్ బేస్ క్యాంప్ వద్ద లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. మధ్యాహ్నానికి కశ్మీర్ లోయకు చేరుకున్న ఈ బృందానికి స్థానికులు, అధికారులు స్వాగతం పలికారు. వారు నేరుగా గుహ వద్దకు చేరుకుని సహజసిద్ధంగా ఏర్పడిన మంచు లింగాన్ని దర్శించుకుంటారు.

కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు
మరోవైపు, యాత్ర సాఫీగా సాగేందుకు అధికార యంత్రాంగం కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా వేలాది మంది పోలీసులు, సీఆర్పీఎఫ్, ఇతర పారామిలటరీ బలగాలను మోహరించారు. అలాగే గగనతల నిఘాను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. 57రోజులపాటు కొనసాగనున్న అమర్‌నాథ్‌ యాత్ర, ఆగస్టు 28న ముగియనుంది.

ఇదిలా ఉండగా, యాత్ర ప్రారంభమైన తొలిరోజే భారీ వర్షం కురుస్తోంది. వర్షం నీటికి కొండ మార్గాలు జారుడుగా మారడంతో పైకి వెళ్లేందుకు భక్తులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. అయినప్పటికీ, భక్తుల ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. ప్రతికూల వాతావరణాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా మంచు లింగ దర్శనం కోసం ముందుకుసాగుతున్నారు. అయితే, భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా భద్రతా బలగాలు, సహాయక బృందాలు అప్రమత్తతతో వ్యవహరిస్తున్నాయి.

అమర్​నాథ్​ యాత్ర మరపురాని గొప్ప అనుభవం : మోదీ
అమర్‌నాథ్ యాత్ర ప్రారంభమవుతున్న సందర్భంగా భక్తులకు ప్రధాని మోదీ లేఖ రాశారు. యాత్రను చేపట్టనున్న భక్తులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అలాగే ఈ యాత్రను గొప్ప భాగ్యంగా అభివర్ణించారు. భక్తులు పరిపూర్ణనమైన భక్తిశ్రద్ధలతో, క్రమశిక్షణ, జాతీయ భద్రతా భావంతో ఈ యాత్రను చేపట్టాలని కోరారు.

"అమర్​నాథ్​ యాత్రలో పాల్గొనడమనేది ఒక గొప్ప భాగ్యం. ప్రతి ఏడాది బాబా బర్ఫానీని ప్రత్యక్షంగా దర్శించుకునే ఈ చక్కని అవకాశం, లక్షలాది శివభక్తులకు మరపురాని అనుభవం. బాబా అమర్​నాథ్ ఆశీస్సులు కోరుతూ చేసే ఈ యాత్ర, దేశ ఆధాత్మిక యాత్రల సంప్రదాయంలో ఒక శాశ్వత అధ్యాయం. సనాతన సంస్కృతిని అనుసరించి యాత్రలో పాల్గొనడానికి ఏటా లక్షల్లో భక్తులు జమ్ముకశ్మీర్​ వస్తుంటారు. విభిన్న సంప్రదాయాలు పాటించే ప్రజలు, ఆ మహాదేవుని ఆశీస్సులు పొందాలని కోరుకుంటూ ఈ యాత్రను పూర్తి చేస్తారు."
- నరేంద్ర మోదీ, భారత ప్రధానమంత్రి

ఈ సందర్భంగా యాత్రికులు ప్రభుత్వ సూచనలు పాటించాలని ప్రధాని మోదీ కోరారు. పరిశుభ్రతా, ట్రాఫిక్​ నియమాలను, భద్రతా సూచనలను పాటించాలని తెలిపారు. అలాగే, 'ఓకల్​ ఫర్​ లోకల్​' స్ఫూర్తితో, తమ ప్రయాణ ఖర్చుల్లో కనీసం 10 శాతం స్వదేశీ ఉత్పత్తులనే కొనుగోలు చేయాలని సూచించారు. దానివల్ల జమ్ముకశ్మీర్​లోని కుటుంబాలకు జీవనోపాధికి ఊపునిస్తుందని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, యాత్రకు సహకరించిన భారత సైన్యం, సీఆర్​పీఎఫ్​, జమ్ముకశ్మీర్​ పోలీసులు, ఐటీబీపీ, బీఎస్​ఎఫ్​, ఎన్​డీఆర్​ఎఫ్ సిబ్బంది, ఆరోగ్య కార్యకర్తలు, వాలంటీర్లు, పారిశుధ్య కార్మికులకు ​మోదీ అభినందించారు. ఇక, తన సందేశాన్ని ముగిస్తూ, 'దేశమే ప్రథమం' అనే స్ఫూర్తితో, ఏడాది పొడవునా మన కర్తవ్యాలను నిజాయతీగా నిర్వర్తిస్తూ 'వికసిత్​ భారత్​' నిర్మాణానికి తోడ్పాటును అందిద్దామని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ముందస్తుగా ఏ యాత్రికుడినీ అనుమతించబోము!
ఇదిలా ఉండగా, అమర్‌నాథ్ యాత్రలో తమకు కేటాయించిన తేదీకి ముందు ఏ యాత్రికుడినీ అనుమతించబోమని జమ్ముకశ్మీర్​ యంత్రాంగం శుక్రవారం స్పష్టం చేసింది. ప్రజలు కేవలం తమకు నిర్దేశించిన తేదీన మాత్రమే ప్రయాణించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. మరోవైపు, 3,800 మందికి పైగా యాత్రికులతో కూడిన రెండో బృందం శుక్రవారం జమ్ము బేస్ క్యాంపు నుంచి బయలుదేరిందని అధికారులు తెలిపారు.

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