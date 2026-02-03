బీజేపీ ఎన్నికల ఇన్ఛార్జ్ పోస్టుకు అన్నామలై రాజీనామా- అసలు కారణం అదేనా?
Published : February 3, 2026 at 6:57 PM IST
Why Annamalai Suddenly Resigns : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ, ఆ రాష్ట్ర బీజేపీ ఎన్నికల ఇన్ఛార్జ్ పదవికి అన్నామలై రాజీనామా చేశారు. తమిళనాడులో అధికారం కోసం డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకేలు, విజయ్ టీవీకే పార్టీలు హోరాహారీగా పోరాడుతున్న తరుణంలో, అన్నామలై ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం గమనార్హం.
వాస్తవానికి తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల కోసం బీజేపీ తమ నియోజక వర్గ ఇన్ఛార్జ్లను ప్రకటించింది. అందులో భాగంగా అన్నామలైకు సింగనల్లూరు, మధురై సౌత్, విరుగంబాక్కం, కారైకుడి, శ్రీవైకుంఠం, పద్మనాభపురం అనే 6 నియోజకవర్గాల బాధ్యతలను అప్పగించింది. అయితే ఈ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటూ ఆయన తాజాగా రాజీనామా చేశారు.
కారణం అదేనా?
"మా నాన్న ఆరోగ్యం బాగా లేదు. కొడుకుగా ఆయనను చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నాపై ఉంది. కనుక ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నేను ఎక్కువగా ప్రయాణాలు చేయలేను. పార్టీ నిర్దేశించిన చిన్న పనులకు కూడా పూర్తి సమయం కేటాయించలేను. అందుకే ఇన్ఛార్జ్ పదవి నుంచి తప్పుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను. ఈ విషయాన్ని పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వైనార్ నాగేంద్రన్, ఇతర సీనియర్ నాయకులకు వివరించాను" అని కోయంబత్తూరులోని అవినాశిలో అన్నామలై చెప్పారు.
అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తారా?
అయితే బీజేపీ పార్టీ ప్రచారం కోసం తాను ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటానని అన్నామలై స్పష్టం చేశారు. అయితే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తారా? లేదా దిల్లీ వెళ్తారా? అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా, "పార్టీ అధిష్టానం ఏం చెబితే అది చేస్తాను. సింగనల్లూరులో పోటీ చేసే విషయంపై నెల రోజుల తర్వాతనే స్పష్టత వస్తుంది" అని అన్నారు.
రాజకీయ విమర్శలు
ఇదే సమయంలో కాంగ్రెస్, డీఎంకే, టీవీకే పార్టీలపై అన్నామలై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. కాంగ్రెస్ ఒక బానిస పార్టీ అని, రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంట్లో పచ్చి అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. డీఎంకే కూటమి గందరగోళంలో ఉందని విమర్శించారు. ఇక నటుడు విజయ్ రాజకీయ పార్టీపై అన్నామలై విరుచుకుపడ్డారు. విజయ్ ఇంజిన్కు ఆయిల్ ఉందా? దాన్ని స్టార్ట్ చేసే మనుషులు ఉన్నారా? ఆయన ప్రసంగాలు కేవలం ఈలలు, చప్పట్ల కోసమే తప్పితే, ఆయన ప్రసంగాలు ప్రజలు ఆలోచించేలా లేవని అన్నామలై పేర్కొన్నారు.
ఇక ఎన్డీఏ సర్కార్ కేంద్ర బడ్జెట్ ద్వారా తమిళనాడుకు గతంలో కంటే ఎక్కువ నిధులు ఇచ్చిందని అన్నామలై అన్నారు. ముఖ్యంగా చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల (ఎంఎస్ఎంఈ) కోసం కేటాయించిన రూ.10వేల కోట్లను యువతకు ఉపాధి కల్పించడం కోసం వినియోగించాలని ఆయన సూచించారు. తన తండ్రి అనారోగ్యం రీత్యా ఎన్నికుల బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటున్నానని, కానీ ఏఐఏడీఎంకే అభ్యర్థులు సహా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే వానతీ శ్రీనివాసన్ వంటి బీజేపీ నేతల గెలుపు కోసం పని చేస్తానని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
అన్నామలై ప్రస్థానం
కర్ణాటక కేడర్ ఐపీఎస్ అధికారిగా ఎంతో దూకుడుగా పనిచేసిన అన్నామలై 2019లో తన పదవికి రాజీనామా చేసి బీజేపీలో చేరారు. అనతికాలంలోనే అగ్రనాయకత్వం దృష్టిని ఆకర్షించిన ఆయన, 2021లో పార్టీ రాష్ట్ర పగ్గాలు చేపట్టే స్థాయికి ఎదిగారు. 'నా నేల-నా ప్రజలు' పేరుతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యాత్రలు నిర్వహించిన అన్నామలై ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేశారు. గత పదేళ్లలో ప్రధాని మోదీ తమిళనాట చేపట్టిన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరిస్తూ లబ్ధిదారులతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమవుతూ 8 నెలల పాటు 235 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో సుదీర్ఘ పర్యటనలు చేశారు. అయినప్పటికీ బీజేపీకి అధికారం తెచ్చిపెట్టలేకపోయారు. దీనితో ఆయనను ఆ పదవి నుంచి తొలగించి వైనార్ నాగేంద్రన్కు రాష్ట్ర అధ్యక్ష పగ్గాలు అప్పగించింది బీజేపీ.