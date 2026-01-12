'ముంబయి వస్తున్నా- దమ్ముంటే నా కాలు నరకండి'- ఠాక్రేలకు అన్నామలై సవాల్
ఆదిత్య, రాజ్ ఠాక్రేలపై బీజేపీ నేత ఫైర్- వారి బెదిరింపులకు తాను భయపడనని వెల్లడి- పరాశక్తి సినిమాతో డీఎంకే పతనం ఖాయమని వ్యాఖ్య- విజయ్ సీబీఐ విచారణపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
Published : January 12, 2026 at 8:16 PM IST
Annamalai Challenges Thackeray: తమిళనాడు బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు కె. అన్నామలై మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కాక రేపారు. "నేను ముంబయిలో కాలు పెడితే నరికేస్తామని కొందరు రాస్తున్నారు. నేను ముంబయికి వస్తున్నాను. దమ్ముంటే నా కాలు నరకండి చూద్దాం" అంటూ ఆయన సవాల్ విసిరారు. ముంబయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొనేందుకు వెళ్తూ, చెన్నై విమానాశ్రయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా శివసేన (ఠాక్రే వర్గం), రాజ్ ఠాక్రేలపై ఆయన నిప్పులు చెరిగారు. బెదిరింపులకు భయపడి ఇంట్లో కూర్చునే రకం తాను కాదని తేల్చిచెప్పారు.
ముంబయి పర్యటనకు బయల్దేరే ముందు అన్నామలై తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. "ఆదిత్య ఠాక్రే, రాజ్ ఠాక్రే ఎవరు? ముగ్గురు ఠాక్రేలు కలిసి మీటింగులు పెట్టి నన్ను తిడుతున్నారు. అక్కడి నుంచి నాకు వార్నింగ్లు ఇస్తున్నారు. నేను వాళ్లకు భయపడేంత స్థాయికి ఎదిగానో లేదో నాకు తెలియదు. కానీ 'ముంబయికి వస్తే కాలు నరికేస్తాం' అని అంటున్నారు. నేను కచ్చితంగా వస్తాను. మీ ప్రతాపం ఏంటో చూపించండి. ఇలాంటి బెదిరింపులకు భయపడేవాడినైతే, నేను నా సొంత ఊర్లోనే ఉండేవాడిని" అని అన్నామలై చెప్పుకొచ్చారు.
పరాశక్తి, డీఎంకేకు ముప్పు
ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశమైన 'పరాశక్తి' సినిమా గురించి కూడా అన్నామలై మాట్లాడారు. "కాంగ్రెస్ పార్టీ తమిళనాడు ప్రజలకు చేసిన ద్రోహాన్ని 'పరాశక్తి' సినిమా బట్టబయలు చేసింది. ఇన్నేళ్ల తర్వాత కాంగ్రెస్ అరాచకాలను ఈ సినిమా అద్భుతంగా చూపించింది. ఈలంలో తమిళుల ఊచకోత తర్వాత కాంగ్రెస్ను తరిమికొట్టినట్లే, ఇప్పుడు ఆ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్న వారిని కూడా ప్రజలు ఓడిస్తారు. పరాశక్తి సినిమా డీఎంకే పతనానికి నాంది పలుకుతుంది. ఆ పార్టీ ఇల్లే ముందుగా కాలిపోతుంది" అని ఆయన జోస్యం చెప్పారు.
విజయ్ సీబీఐ విచారణపై
తమిళ స్టార్ హీరో, రాజకీయ నేత విజయ్ సీబీఐ విచారణకు హాజరవ్వడంపై అన్నామలై స్పందించారు. "విజయ్ సీబీఐ విచారణకు వెళ్లారు. కేవలం సమన్లు వచ్చినంత మాత్రాన ఎవరూ నేరస్థులు అయిపోరు. చట్టప్రకారం ఆయన విచారణకు హాజరయ్యారు. దీనిపై నేను అంతకంటే ఎక్కువగా స్పందించదలచుకోలేదు" అని అన్నారు. ఇదే సమయంలో 'జననాయగన్' సినిమా వివాదంపై మాట్లాడుతూ, "నేను కూడా ఆ సినిమా కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అభిమానిని. సినిమా చూడకుండా అది తప్పో రైటో ఎలా చెబుతాను?" అని వ్యాఖ్యానించారు.
2026 ఎన్నికలు, నాలుగు స్తంభాల ఆట
రాబోయే తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై కూాడా అన్నామలై మాట్లాడారు. ఈ ఎన్నికలు సాధారణమైనవి కావన్నారు. "ప్రతి ప్రభుత్వానికి బలాలు, బలహీనతలు ఉంటాయి. కానీ ఈ డీఎంకే ప్రభుత్వానికి బలహీనతలే ఎక్కువ. రాబోయే ఎన్నికల్లో ప్రజలే వీరికి రిపోర్ట్ కార్డు ఇస్తారు. ఈసారి తమిళనాడులో చతుర్భుఖ పోటీ ఉండబోతోంది. సీమాన్ను ఎవరూ తక్కువ అంచనా వేయొద్దు. ఆయన ఒంటరిగా నిలబడి పోరాడుతున్నారు. పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో 8.5 శాతం ఓట్లు సాధించారు. విజయ్ కూడా గట్టిగానే రంగంలోకి దిగారు. ఎన్డీయే విషయానికొస్తే, మాకు మోదీ ఆశీస్సులు, అనుభవం, బలం ఉన్నాయి. డీఎంకేను కూడా తక్కువ అంచనా వేయలేం. అది ఎన్నో గెలుపు ఓటములను చూసిన పాత పార్టీ" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
'వెజ్-నాన్ వెజ్ బిర్యానీ'
పొత్తుల గురించి అడిగిన ప్రశ్నకు అన్నామలై ఆసక్తికర సమాధానం ఇచ్చారు. "పొత్తుల్లో ఎవరొస్తారో, ఎవరు వెళ్తారో వేచి చూడాలి. ఇంకా సమయం ఉంది. డీఎంకేను ఓడించాలనే ఉమ్మడి లక్ష్యం ఉన్నవారు కలవడం మంచిదే. కానీ విధానాలు కూడా కలవాలి. పరస్పర విరుద్ధమైన విధానాలు ఉన్నవారు కలిస్తే, అది 'వెజ్, నాన్-వెజ్ బిర్యానీ' కలిపి తినమని చెప్పినట్లు ఉంటుంది" అని పేర్కొన్నారు.
మరో సందర్భంలో (తిరుపత్తూరు పర్యటనలో) విజయ్ రాజకీయ ఆరంగేట్రంపై అన్నామలై స్పందించారు. "రాజకీయాల్లోకి కొత్తగా ఎవరు వచ్చినా బీజేపీ స్వాగతిస్తుంది. విజయ్ ఒక లక్ష్యంతో వచ్చారు. ప్రజలకు ప్రత్యామ్నాయాలు ఉండాలి. అవినీతి రహిత సమాజాన్ని ఎవరు ఇవ్వగలరో ప్రజలే నిర్ణయిస్తారు. 2026 నాటికి క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం" అని అన్నారు.