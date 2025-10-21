దేవుడి ప్రసాదాలు దొంగతనం- 250 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయం
80 గ్రామాల ప్రజల నుంచి వందలాది భక్తులు రాక
Published : October 21, 2025 at 8:21 PM IST
Annakut Puja 2025 : గుజరాత్లోని ఖేడాలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం రంఛోడరాజి ఆలయంలో అన్నకూట్ ఉత్సవం ఘనంగా జరిగింది. ఏటా దీపావళి రెండో రోజున ఈ వేడుకను నిర్వహిస్తామని, 250 ఎళ్లుగా ఈ సంప్రదాయం కొనసాగుతుందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా జరుగుతున్న ఈ ఉత్సవానికి చుట్టుపక్కల దాదాపు 80 గ్రామాల ప్రజలు హాజరవుతారని తెలిపారు. ఇంతకీ అన్నకూట్ ఉత్సవం అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రంఛోడరాజి ఆలయానికి దాదాపు 3,020కిలోల అన్నప్రసాదాన్ని సమర్పించారు. అయితే, ఈ అన్న ప్రసాదాన్ని భక్తులకు నైవేద్యంగా సమర్పించరు. చుట్టుపక్కల 80 గ్రామాల ప్రజలు ఈ ప్రసాదాన్ని దొంగిలిస్తారు. అన్నప్రసాదానికి మహాహారతి ఇచ్చిన తర్వాత దీనిని తీసుకునేందుకు భక్తులు పోటీ పడతారు. పూజ చేసిన అనంతరం దీనిని తీసుకుంటే ఏడాది పొడవునా ఆరోగ్యంగా ఉంటారని అక్కడి ప్రజలు నమ్ముతారు. ఇలా ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు వందల మంది వచ్చి దేవుని దగ్గర పెట్టిన ప్రసాదాన్ని లూటీ చేస్తారు. ఇలా చేయటాన్ని ఓ పండుగలాగా జరుపుకుంటున్నారు అక్కడి ప్రజలు. ఈ అన్నకూట్ వేడుకలను చూసేందుకు భక్తులు భారీగా ఆలయానికి తరలివచ్చారు. భక్తిశ్రద్ధలతో కృష్ణుడిని ప్రార్థించారు.
ఈ అన్నప్రసాదంలో బియ్యం, పిండి, పప్పుధాన్యాలు, నెయ్యితో చేసిన వివిధ రకాల స్వీట్లు పెడతారు. ఉదయాన్నే గోవర్ధన్ పూజ నిర్వహించిన అనంతరం అన్నకూట్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఈ అన్నప్రసాదంపై నెయ్యితో చేసిన కిలోన్నర బూందీ లడ్డును పెట్టి అలంకరిస్తారు. శ్రీకృష్ణుడు గోవర్థన పర్వతాన్ని ఎత్తిన క్రమంలోనే ఈ అన్నకూట్ ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఈ అన్నకూట్ వేడక ప్రత్యేకమైనదని ప్రధాన పూజారి జనక్ మహారాజ్ చెప్పారు.
"దేవుడికి అనేక కానుకలు సమర్పించినా, అన్నప్రసాదం మాత్రం ప్రత్యేకమైనది. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు దేవుడికి అన్న ప్రసాదాన్ని సమర్పిస్తాం. ఆ తర్వాత 1.30 నుంచి 2 గంటల వరకు 80 గ్రామాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అన్నకూట్ను దొంగిలించేదుకు అనుమతిస్తాం. ఈ ఒక్క రోజు మాత్రమే అన్నకూట్ను దొంగిలించేదుకు వస్తారు. దేవుడి అన్న ప్రసాదాన్ని దొంగిలించి తింటారు. ఈ అన్నకూట్ను అనేక రకాల వంటకాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా లడ్డూ బూందీ, మైసూర్ పాక్ స్వీట్లతో పాటు పప్పు, వివిధ రకాల కూరలు ఉంటాయి. ఈ అన్నకూట్ను దొంగిలించే కార్యక్రమం అనేక ఏళ్లుగా కొనసాగుతుంది."
- జనక్ మహారాజ్, ఆలయ ప్రధాన పూజారి
శ్మశానవాటికలో దీపావళి
మరోవైపు సాధారణంగా దీపావళి అంటే దేవుళ్లను పూజించి, ఇంటి ముందు దీపాలు వెలిగించి సంతోషంగా పండుగను జరుపుకొంటారు. కానీ మధ్యప్రదేశ్లోని ఓ గ్రామ ప్రజలు మాత్రం దీపావళి ముందు రోజే పండుగ వెరైటీగా జరుపుకొంటారు. అందులోనూ వాళ్లు దీపావళి వేడుకలను చేసుకునేది ఇంట్లో కాదు శ్మశానవాటికలో. దీపావళి రోజు అందరూ ఇళ్ల ముందు దీపాలు వెలిగిస్తే, వీళ్లు మాత్రం శ్మశాన వాటికలకు వచ్చి సమాధుల ముందు దీపాలు వెలిగిస్తారు. అందరూ కలిసి టపాసులు కాల్చి దీపావాళి పండుగను చేసుకుటారు. ఈ ఆచారాన్ని దాదాపు 20 సంవత్సరాలకు పైగా కొనసాగిస్తున్నారు.