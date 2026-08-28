మూగజీవాల కోసం వ్యాపారానికి గుడ్బై- గాయపడ్డ, జబ్బుపడ్డ కుక్కల కోసం షెల్టర్ ఏర్పాటు
మూగజీవాలను తల్లిలా చూసుకుంటున్న కరుణ బ్రహ్మే- వాటికి మంచి ఆహారం, వైద్య సదుపాయం కల్పిస్తున్న జంతు ప్రేమికురాలు- ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడినా జంతు సేవలో వెనక్కి తగ్గని మహిళ
Published : August 28, 2026 at 6:32 PM IST
Animal Lover Karuna Bramhe : చాలా మంది కుక్కలను పెంచుకుంటారు. వాటిని తమ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరిలా భావించి అల్లారుముద్దుగా చూసుకుంటారు. అయితే అన్ని శునకాలకు ఈ అవకాశం లభించదు. ఎన్నో శునకాలు ఆశ్రయం దొరక్క వీధుల్లో తిరుగుతాయి. వీటిలో కొన్ని వాహనాల ఢీకొనడం వల్ల అంగవైకల్యానికి గురవుతుంటాయి. కానీ వాటికి అండగా నిలవడానికి, వైద్యం అందించడానికి, ఆహారం పెట్టేందుకు ఎవరూ ముందుకు రారు. అయితే మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్కు కరుణ బ్రహ్మే అనే మహిళ మాత్రం వీధి కుక్కలు, మూగజీవాల సంక్షేమం పాటుపడుతున్నారు. ఆ జీవాల కోసం తన జీవితాన్నే అంకితం చేశారు. ప్రస్తుతం ఆమె సుమారు 35 కుక్కలు, 10 పిల్లులు, కొన్ని పశువులను సంరక్షిస్తున్నారు. వాటికి వసతి, మంచి ఆహారాన్ని అందిస్తున్నారు. ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ తన సొంత వనరులతోనే ఈ సేవను కొనసాగిస్తున్నారు.
మూగజీవాల కోసం షెల్టర్
కరుణ బ్రహ్మే ధూలే-సోలాపుర్ హైవే సమీపంలో వీధి కుక్కల కోసం ఒక షెల్టర్ను ఏర్పాటు చేశారు. అనారోగ్యం, అంగవైకల్యంతో బాధపడుతున్న కుక్కలకు అక్కడ ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచి కరుణకు కుక్కలు, పిల్లుల అంటే చాలా ఇష్టం. ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు కూడా వీధి జంతువులకు ఆహారం పెట్టేవారు. అయితే 2025లో జరిగిన ఓ ఘటన కరుణ బ్రహ్మేకు మూగజీవాల పట్ల ఉన్న ప్రేమను రెట్టింపు చేసింది. 'జీవ్ ఆశ్రయ్' అనే సంస్థను ప్రారంభించి మూగజీవాల కోసం షెల్టర్ను ప్రారంభించేలా చేసింది.
ఆ ఘటనతో షెల్టర్ ఏర్పాటు
2025లో ఒక కుక్కను వాహనం ఢీకొట్టడాన్ని కరుణ చూసింది. తీవ్రంగా గాయపడిన శునకాన్ని కాపాడటానికి ఆమె వివిధ జంతు సంక్షేమ సంస్థలను సంప్రదించినా ఎలాంటి సహాయం లభించలేదు. దురదృష్టవశాత్తూ గాయపడిన ఆ కుక్క కొద్దిసేపటికే మరణించింది. ఈ సంఘటనను చూసి తీవ్రంగా కలత చెందింది కరుణ. వీధి కుక్కలు, మూగజీవాల కోసం ఏదైనా చేయాలనే అప్పుడే నిర్ణయించుకుంది. అనారోగ్యంతో, గాయపడిన జంతువుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక షెల్టర్ను ఏర్పాటు చేసింది. జంతువుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఈ షెల్టర్ మూగజీవాల పట్ల కరుణకు ఉన్న ప్రేమ, జాలికి చిహ్నంగా నిలుస్తోంది.
అద్దెకు తీసుకుని మరీ
కరుణ ఏర్పాటు చేసిన షెల్టర్లో ఎక్కువగా అనారోగ్యం, గాయాలు, అంగవైకల్యంతో బాధపడుతున్న జంతువులే ఉంటాయి. వీటి చికిత్స నుంచి మందుల వరకు ప్రతిదీ కరుణ స్వయంగా చూసుకుంటున్నారు. జంతు ప్రేమికులు కొందరు ఆమెకు సాయం చేస్తుంటారు. కుక్కల, ఇతర మూగజీవాల సంరక్షణ కోసం గతంతో తాను చేసిన వ్యాపారాన్ని సైతం కరుణ మూసేశారు. తన సొంత డబ్బుతో తెలిసిన వ్యక్తి వద్ద ఖాళీ స్థలాన్ని అద్దెకు తీసుకున్నారు. అక్కడ జంతువుల షెల్టర్ను ఏర్పాటు చేశారు. అదే ప్రాంగణంలో తన కోసం ఒక చిన్న రేకుల గదిని నిర్మించుకున్నారు.
ఒక్కో కుక్క సంరక్షణకు రోజుకు ఖర్చు ఎంతంటే?
ఒక శునకం సంరక్షణకు రోజువారీ ఖర్చు రూ.100-రూ.150 వరకు అవుతుందని జంతు ప్రేమికురాలు కరుణ తెలిపారు. అందువల్ల ఆర్థిక నిర్వహణ కష్టంగా ఉందని అన్నారు. జంతు ప్రేమికుల బృందం కొంత నిధిని సేకరించడంలో సహాయపడినప్పటికీ, జంతువుల సంరక్షణ కోసం మిగిలిన ఖర్చులను తానే భరించాల్సి వస్తుందని పేర్కొన్నారు. మూగజీవాల పెంపకం కోసం సహాయం పొందడానికి చాలా కష్టపడుతున్నామని చెప్పారు.
"జంతువులకు చికిత్స చేయడంలో అనేక అడ్డంకులు ఉన్నాయి. గాయపడిన కుక్కలను వాహనం ద్వారా ఆస్పత్రులకు తరలించాలి. వాటిని ఒక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లడానికి 3,000-4,000 వరకు ఖర్చవుతుంది. ఫలితంగా 25-30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ప్రభుత్వ పశువైద్యశాలకు కుక్కలను చికిత్స కోసం తీసుకెళ్తున్నాం. గాయపడిన కుక్కలకు ఎప్పటికప్పుడు కట్టు కట్టాలి. తరచుగా ఆస్పత్రికి జీవాలను తీసుకెళ్లడం ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. భవిష్యత్తులో సొంతంగా భూమిని సమకూర్చుకుని, ఈ జంతువుల కోసం 24 గంటలూ పనిచేసే ప్రత్యేక షెల్టర్ను ఏర్పాటు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను" అని కరుణ తెలిపారు.
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